連兩年強拉尾盤翻轉戰局 低調強權守護者再成美中之霸

又一次，克里夫蘭守護者拿下了美聯中區冠軍，這畫面令人相當熟悉，因為這是他們11年內第7度、過去5年第4度稱霸美中，完成分區三連霸，以美聯第二種子挺進季後賽。由於不常打開錢包在自由市場上砸錢買人，陣容星度不算特別高，大多主力源自於自家養成，唯一能稱得上超級巨星的是準名人堂三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez），卻長年是支頂尖常勝軍，這支團隊薪資聯盟墊底，甚至比運動家、馬林魚還低的隊伍，能年年打出如此高競爭力，堪稱大聯盟各隊眼中的經營典範。

這段黃金盛世起源於2013年，自從當時還叫作「印地安人」的守護者隊網羅法蘭柯納（Terry Francona）做主帥後，似乎就注入了贏球基因，一路延續到近3年改由沃特（Stephen Vogt）執掌兵符也沒有改變，在沒有晉級季後賽的球季，守護者本質上仍是一支常勝之師，這14年來守護者僅3個球季勝率不到五成，單季最低勝場數是76勝，縱使期間只打過兩次美聯冠軍戰、一次世界大賽，但守護者隊在例行賽穩定性無庸置疑，無論開局再怎麼艱難，總能扭轉局勢、步上正軌，進而打臉各方季前預測，前兩年沃特連霸美聯年度總教練獎，正是重複驗證這套敘事軌跡。

去年守護者曾一度落後老虎達15.5場，當時沒人看好守護者有機會闖進季後賽，直到9月5日仍有11場勝差，但接下來徹底改寫戰局，一波17勝2敗超強尾盤，靠著驚人氣勢，硬是將巨大的戰績鴻溝化為烏有，在九月底登基分區龍頭，最終順利封王，超越1978年洋基（最多落後14場勝差），上演分區制度年代最神逆轉秀。

7月初守護者遭遇四連敗，勝率距離跌到五成剩下一場後，老將捕手兼休息室領袖海吉斯賽後鼓舞隊伍，表示相信情況會好轉。 路透

今年寫下相似劇本，季初一路與長年墊底、本季異軍突起的白襪糾纏廝殺，白襪從六月起逐漸脫穎而出，守護者則陷入拉米瑞茲進行鉤狀骨手術，需要長期缺陣的陰霾，7月8日，守護者遭遇四連敗，勝率距離跌到五成剩下一場後，老將捕手兼休息室領袖海吉斯（Austin Hedges）賽後鼓舞隊伍，表示相信情況會好轉， 「沒有經歷過低潮，進而克服困難，就不會有榮耀，我們正面臨考驗，希望能保持在理想位置，我們有機會打進季後賽，爭取贏得世界大賽冠軍。」

守護者先是在八月底拉出一波七連勝，讓分區首位重新進入射程範圍內，九月則靠著堅實的牛棚戰力贏下一場又一場小分差賽事，加上白襪複製去年老虎命運，進入九月後同步失速，前11戰只贏3勝，手握優勢一點一滴消耗殆盡，在九月中旬守護者與白襪正面交鋒中，守護者把握機會取得連勝，再度完成反超，是史上第一支連兩個賽季在前125場打完至少落後6場勝差情況下，最終贏得分區冠軍的隊伍。

自2013年以來，守護者在九月和十月的例行賽以0.609勝率排名第二，僅次於道奇隊的.623，在賽季末段逆風高飛，每年都以精彩表現結束例行賽早已不是新鮮事，「我認為今年球隊亮點在於陣容深度，很多人為這場勝利和分區冠軍做出貢獻，這才是為何它真正讓人感到欣慰。」沃特說。

守護者本季仰賴更多人挺身而出，頂級新秀巴札納展現出足以留在大聯盟的打擊實力，甚至在菜鳥年入選了明星賽。 法新社

守護者今年處境之艱難，不遜於過去幾個賽季，去年繳出30轟、41盜的拉米瑞茲從手術康復後始終在尋找狀態，OPS+從138暴跌至聯盟平均以下，寫下2015年後新低，少了核心骨幹貢獻產能，仰賴更多人挺身而出，頂級新秀巴札納（Travis Bazzana）與德勞特（Chase DeLauter）、赫納歐（Angel Genao）都展現出足以留在大聯盟的打擊實力，巴札納甚至在菜鳥年入選了明星賽，而素有「打擊天才」美譽的德勞特季中雖一度打打停停，但仍以16轟11盜、破0.8的攻擊指數替外野挹注火力，更重要的是歷經小聯盟傷勢纏身後，證明自己能在大聯盟出賽133場。

此外，馬丁尼茲（Angel Martinez）、洛奇歐（Brayan Rocchio）也都展現長足進步，而史蒂文關（Steven Kwan）度過崩壞的上半季後，下半季強勢反彈，與交易截止日前加盟的歐戴爾（Jo Adell）都是守護者下半季戰績暴衝的關鍵因子。

當然，提到守護者時就不能不談他們的投手陣容，一直以來守護者養成、改造投手的功力可是遠近馳名，近年出產了克魯柏（Corey Kluber）、畢柏（Shane Bieber）、克萊文傑（Mike Clevinger）等大投手，今年憑空冒出頭的則是新人左投手梅西克（Parker Messick），守護者本季開箱農場大物取得顯著效益，而梅西克正是其中最亮眼，梅西克球速不算快，均速才94.4英里，連聯盟平均都不到，但他四縫線速球的得分貢獻值（Run Value）+26卻高居聯盟第四，排第一的是釀酒人王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），有趣的是，米蕭洛斯基今年有1611顆球比梅西克的最快球速還高，但梅西克速球對打者的宰制程度可一點不輸，靠著出手點低、隱蔽性高、垂直位移高等特色，被打擊率僅0.186，透過速球取得101次三振，僅次於米蕭洛斯基跟洋基施利特勒（Cam Schlittler）兩名準塞揚奬投手。

從六月下旬開始直球使用率飆破五成，梅西克整年幾乎沒遇到過低潮，去年僅累積7場出賽、39.2局的他，本季先發整季，累積32場摘下12勝，防禦率僅2.56，是自2013年馬林魚費南德茲（Jose Fernandez）以來，有資格角逐防禦率王的新人投手中最低，附帶193次三振，6.3bWAR排名全隊之首，季中入選明星賽，不僅將與老虎隊游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）上演一場極度刺激的美聯新人王爭奪戰，也有機會在塞揚獎票選上獲得不少青睞。

守護者另一張投手王牌是Stuff極度暴力的威廉斯，生涯前期飽受控球不穩毛病困擾，在明星賽後上演連五場至少10K的神級演出，整季248次三振冠絕美聯，全聯盟僅次於米蕭洛斯基。 路透通

守護者另一張王牌是Stuff極度暴力的威廉斯（Gavin Williams），2023年首登大聯盟，生涯前期飽受控球不穩毛病困擾，無法徹底釋放三振能力，去年防禦率雖僅3.06，但預期防禦率高達4.30，季前曾被外界擔憂上季只是曇花一現，不過本季表現打臉各方，最大改進就是過往聯盟倒數級別的保送率，從11.8%下修至8.2%，連帶使三振率從24.6%上漲至33.2%，與32.8%的高揮空率都是聯盟前10%等級水準，季中調整投球機制後，加強用直球攻擊高角度位置頻率，甚至在賽季後段半球速呈現上升趨勢，進入下半季的威廉斯更是不折不扣的三振機器，本季11場三振數上雙的比賽就有7場集中在明星賽後，更一度上演連五場至少10K的神級演出，整季248次三振冠絕美聯，全聯盟僅次於米蕭洛斯基，戰績也以生涯新高14勝作收。

這一左一右兩張王牌，彷彿就是為了季後賽而打造，在每個出局數都斤斤計較的季後賽，既能吃局數又能貢獻優異投球品質的前段輪值可說是夫復何求，甚至在一票明星投手中還顯得被低估了，中後段輪值較為起伏，上半季投出驚奇的葛里芬（Foster Griffin）從國民被交易至守護者後，表現不如先前勇猛，畢比（Tanner Bibee）、坎提歐（Joey Cantillo）則偶有佳作，不時投倒自己，但終究是紮紮實實吃下了至少30場先發，守護者也是大聯盟唯一有4名先發投手做到這點的隊伍，本季先發投手群的防禦率、FIP、三振率都排聯盟前十。

守護者擁有棒球界最好的牛棚之一，本季防禦率聯盟第六、FIP第三，三振率更高居第一，這件事或許值得更多肯定，畢竟當陣中失去一名頂級終結者時（尤其是陷入賭博打假球醜聞），大多數球隊牛棚可能會迎來崩盤，但守護者表現得讓球迷幾乎忘了曾有克拉塞（Emmanuel Clase）這個人的存在，新科守護神史密斯（Cade Smith）撐起關鍵角色，2024年登上大聯盟隨即晉身聯盟頂級後援，菜鳥年74場登板防禦率1.91，新人王票選第五，甚至還獲得幾張塞揚獎的票，去年在克拉塞被禁賽後無縫接軌終結者，本季首度全職便以聯盟最多的41次救援成功收下首座救援王，即便扛起69場、74局的超標工作量，防禦率仍僅有1.95，連三個球季突破百K。

守護者新科守護神史密斯本季撐起關鍵角色，首度全職便以聯盟最多的41次救援成功收下首座救援王。 路透

除了史密斯的絕對宰制，守護者牛棚的比重也相當平衡，右投手有霍德曼（Colin Holderman）、賈迪斯（Hunter Gaddis），左投則有海林（Tim Herrin）、薩布羅斯基（Erik Sabrowski），各個有不俗三振能力，季後賽先發投手局數逐年下滑，決勝牛棚比例變高，後援投手深度很大程度影響季後賽的調度彈性，守護者兵多將廣的牛棚預計在季後賽會是當戰局陷入僵持時的最佳利器。

如果要說守護者征戰季後賽的最大優勢是什麼，比起陣容強度，對戰賽程或許扮演更重要因素，本季美聯整體強度不高，甚至是近年新低，美聯西區的太空人隊81勝81敗，剛好五成勝率就足以在分區登頂，成為歷史戰績最差的分區冠軍。

守護者85勝，在美聯僅排名第4，放眼全聯盟也只列第11，卻以美聯第二種子身分闖進季後賽，反觀戰績優於守護者的洋基與紅襪，分居美聯第二、第三，卻因落入外卡第一、第二種子，得在外卡系列賽正面交鋒，美聯龍頭光芒則將在分區系列賽迎戰兩隊之間的勝者。相較之下，守護者首輪對手是美西龍頭太空人與外卡第三種子白襪之間的勝隊，晉級之路反而難度相對低。

今年守護者陣容強度當然稱不上隊史最強，甚至未必比得上前幾個賽季，但他們仍有機會成為季後賽最大黑馬。 法新社

今年守護者陣容強度當然稱不上隊史最強，甚至未必比得上前幾個賽季，但他們仍有機會成為季後賽最大黑馬，憑藉相對有利的種子順位，再加上棒球場上難以預料的隨機性，若能在關鍵時刻獲得一些眷顧，或許真能一路走到最後，儘管球隊至今仍背負長達77年的世界大賽冠軍荒，這項史上最長的紀錄也難免讓外界質疑他們是否「名不符實」，但世界大賽冠軍從來不是衡量球隊成功與否的唯一標準，能夠像守護者般長期維持高水準的比賽內容，本身即是一種成就。