新典範？斑馬拒絕代言博奕平台 標新立異還是獨具慧眼

就在詹姆斯(LeBron James)為預測平台Polymarket廣告，「字母哥」安戴托昆波為Kalshi預測平台代言之際，馬刺長人「斑馬」溫班亞瑪斷然拒絕運動博奕和預測平台代言廣告，意外成了美國媒體炒作話題。

斑馬被問到是否考慮與運動博弈或預測市場平台合作，堅決表示：「絕對不會，我永遠不會做這種事，看到有些球員在宣傳這些平台，我覺得很難過。每個人都有自己選擇，但我不是。」

媒體用清流來形容斑馬選擇廣告代言合作的格局和立場，網路和球迷評論則用正直去肯定斑馬對選擇合作夥伴的堅持。

斑馬自己或許沒有這種意思和過度批評，但透過媒體報導和社群媒體傳播，斑馬的位置和高度，顯然讓詹姆斯和字母哥的代言變得非常商業，只重利益。

斑馬的立場和選擇是他個人意向，但被媒體過度報導和社群媒體高度關切，搞得好像NBA這些年開啟跟博奕平台合作，NBA球星代言預測平台的商業合作都被貼上某種不恰當標籤。

感覺很糟。

詹姆斯為預測平台Polymarket廣告。 美聯社

斑馬過去三年正在奠定自己在NBA甚到是全球運動市場領導地位，比賽主宰力、場內場外影響力都是歷史級別，最快今年最慢兩年，斑馬就可能創造自己統治NBA新世代。

但斑馬很多發言和立場非常自我，儘管他的「乾淨」、「潔癖」無可挑剔，但與職業運動、商業文化、產業背景、聯盟看板人物有點格格不入。

NBA跟博奕平台開啟合作多年，聯盟四大球星詹姆斯、字母哥、杜蘭特(Kevin Durant)、約柯奇(Nikola Jokic)都跟運動博奕或預測平台有合作代言關係，前紐約洋基退役球星基特(Derek Jeter)、NFL美式足球四分衛曼寧(Eli Manning)也都跟預測平台合作。

NBA跟博奕平台開啟合作多年，「字母哥」安戴托昆波跟運動博奕或預測平台有合作代言關係。 美聯社

斑馬可以拒絕相關運動博奕和預測平台合作，但真不適合太多著墨或批評，高度展現自己立場和性格。

這種商業潔癖和自持性格讓人很不舒服。

據悉，詹姆斯與Polymarket合作主要負責推廣美式足球(NFL)，不是籃球相關活動。

NBA現行勞資協議規範，NBA允許球員投資或代言運動博弈與預測市場品牌，前提是不得涉及直接投注NBA賽事。隨著運動博弈合法化，NBA對相關市場監控保持高度警惕。

馬刺球星溫班亞瑪就是要專注球場上表現。 路透

不過NBA允許球員與預測平台商業合作，拿到可觀報酬，未來可能直接或間接影響球員接受較低薪資合約，減輕球隊薪資上限壓力，某種程度可以規避薪資上限相關約束。

斑馬幾乎就是未來一個世代NBA看板人物，也有能力在一兩年內統治NBA，未來這些發言和立場如果被過度報導加料，NBA和所有合作夥伴可能都會有無法預料的意外。

究竟斑馬是獨具慧眼還是標新立異，是清流正直，還是太單純不夠社會化，球場上留給實力和團隊合作去證明，球場外讓時間去驗證驗收一切。

我喜歡斑馬乾淨自律，自我提升努力過程，但不喜歡他去衝擊其他人的發言立場，就像杜蘭特說的，「每個人都可以有自己想法立場，我都尊重不予置評。」