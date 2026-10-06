中職／有張育成游擊竟還成破洞 是悍將明年必須改善的大重點

悍將球迷的球季結束了，上半季拚到第二名的富邦，下半季的表現卻完全不一樣了，不但陷入敗多勝少的困境，確定創下連續20個半季未能拿到季冠軍的紀錄，季末面臨年度第二名保衛戰時也打得荒腔走板，在正規球季最後一周正式被宣判打進季後賽的希望破滅，而在輸了5日的比賽後，24勝36敗的戰績也比去年下半季還要差。

雖然無法打進季後賽，留下一個不完美的結局，但不可否認的是富邦在今年球季有明顯可見的進步，展望明年，究竟還有哪些可以積極改善的地方？

認清中職就是洋投聯盟

鈴木駿輔今年球季投出9勝。 富邦悍將隊提供

得好洋投者得天下是中職不變的定律，富邦今年在洋投戰力方面出現很大的問題，高薪的威戈神先是狀況不佳，後又因傷缺陣，對球隊貢獻度十分低，但球團並沒有積極尋找新的洋投戰力，在其他各隊大玩洋投風火輪的時候，上半季僅剩魔力藍、鈴木駿輔及阿部雄大3名洋投硬撐。

直到831洋將大限前才急忙找來3名洋投，最後竟捨棄了等待數月好不容易重回賽場的威戈神，留下瑪帝斯及悍里歐，兩人表現與其他球隊的洋投有明顯落差，明年球團在洋投方面必須多用點心且迅速反應，覺得不錯的搶先留人，並多管道尋找可用的強力洋投。

張育成開刀後仍無法守游擊的備案

張育成已決定季後開刀。 富邦悍將隊提供

富邦今年在最被人詬病的外野部分有明顯的加強，孔念恩、王苡丞、童堉誠甚至董子恩等人都在外野有不錯的表現，一、三壘向來完整，二壘也有林澤彬，但游擊手卻是球迷今年的最痛，也是富邦在季末爭奪季後賽資格失利的最大原因，多次的防守失誤直接葬送球隊的勝利，富邦在24年季中簽下張育成時絕對想不到，在多年後居然會因為游擊而失去打進季後賽、重返榮耀的機會。

張育成當年以台灣最強游擊砲的期待加入中職，近年卻因傷無法防守游擊只能擔任DH，對於富邦的內野布局產生非常大的影響，游擊手由池恩齊等人頂替，但他們在攻守兩方都與張育成有很大的落差，加上今年球季富邦游擊多災多難，幾名游擊高順位替補人選如陳愷佑、池恩齊相繼受傷，人手不足在季末成了爆彈，葉子霆再度讓球迷留下深刻印象。

張育成已表明季後將開刀治療骨刺問題，動刀後能否重回游擊防區還有待觀察，理想狀況當然是能擔任一半場次以上的游擊手，其餘的就由明年傷癒復出的陳池兩人分擔，同時顧好新生代游擊手如今年選秀狀元陳柏凱的養成，戰力才能成功銜接。

教練團的臨場調度要更靈活

後藤光尊首年在一軍執教。 聯合報系資料照

富邦今年的教練團在上半季受到許多好評，但進入到下半季，尤其是季末爭奪季後賽資格的白熱化時期，整個調度常令人摸不著頭緒，甚至一直重複失敗的戰術，在球員陷入低潮時所給的幫助也有限，同樣是富邦競爭季後賽失利的原因之一。

不過今年畢竟是總教練後藤光尊首年執教一軍，高國輝也是首度在一軍教練團待滿整季，相信他們與球員一樣經過關鍵短期戰的洗禮後，明年會有更靈活的調度，另外也必須更著重在數據及運科的運用上，才能更知道如何去幫助球員突破困境，

體能、抗壓力都要加強

抗壓力不足的問題其實已經在富邦發生許多年，要成為更強的隊伍，增強抗壓力是非常重要的課題。 富邦悍將隊提供

後藤總教練在提到季末失速時提到球員體能的問題，這當然是原因之一，在上半季全力拚戰到第二名後，暫時有些氣力放盡及體能下降的狀況是可預期的，只不過恢復的速度太慢，要如何記取教訓，明年避免身心狀態在球季中有大幅度的高低潮，除了在接下來的秋訓、春訓要增強的體能訓練外，鍛鍊心理方面的抗壓力更是另一個重點，抗壓力不足的問題其實已經在富邦發生許多年，要成為更強的隊伍，增強抗壓力是非常重要的課題。

除了上述要改進的幾個項目之外，其他如牛棚戰力的提升、年輕球員的培養、教練團的補強等、都是球隊戰績要更穩定進步所必須做好的部分。