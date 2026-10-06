沒有「法官」賈吉的十月 洋基換血換的不是王牌而是建隊邏輯

過去幾年談紐約洋基隊，很難繞過「法官」賈吉（Aaron Judge），他打、洋基跟著打；他受傷，整條打線像少了根主樑。今年更極端：肋骨骨折讓他缺陣4個月，整季只打了66場，季末小腿又拉傷，連外卡名單都沒進。到了十月，所有問題濃縮成若沒賈吉，洋基還剩下什麼？結果，美聯外卡系列戰給了我們答案：9比0、9比2，兩場橫掃波士頓紅襪隊。

答案比分數更震撼—賈吉連一場都沒有打，洋基兩戰卻合計攻下18分，只丟2分，把紅襪打成團隊打擊率1成17。這是洋基隊史第一次，讓人看到沒有賈吉的十月長什麼樣子。外卡首戰是最鮮明的畫面，25歲的施利特勒（Cam Schlittler）先發6又3分之1局，只被敲2支安打，送出10次三振，用了117球創生涯新高。他的曲球單場揮空率高達50%，首局球速就衝上100 英里，退場時洋基球場4萬8千名觀眾起立鼓掌，看台上響起MVP的呼聲。賽後，被問到這事他只淡淡說一句：「我們休息室已經有一個MVP，他拿過3次。我不敢說自己是MVP，但球迷這樣喊，感覺不壞。」

另一頭，27歲的萊斯（Ben Rice）單場5打數4安打、雙響砲、6分打點，包括第8局一支滿貫砲，6分打點追平洋基隊史季後賽單場紀錄。最有意思是第5局。紅襪的先發投4又3分之2局退場，提前換上左投米勒（Erik Miller），擺明要用左投凍結萊斯這個左打。1好1壞，萊斯抓到一顆伸卡球，直接送出中外野全壘打牆外。這就是季後賽最能檢驗年輕球員的地方，例行賽可以告訴你他有沒有能力；十月會告訴你，當全場4萬多人、對手開始針對布局時，還敢不敢照自己的方式打。萊斯和施利特勒至少在這一輪給出答案。

很難想像這更具象徵性的世代交替，一個已進入塞揚獎討論的投手、一個打出MVP級球季的強打者，都在麻州長大—施利特勒來自瓦爾波（Walpole），萊斯在波士頓近郊長大；他們都是選秀中段才被挑中，施利特勒是2022年第7輪，萊斯是2021年第12輪、第363順位。在洋基與紅襪這個最傳統的宿敵舞台，決定比賽的卻是這兩個「非典型洋基人」。

萊斯順利頂替賈吉缺陣所需的打線火力，他在外卡系列賽幾乎是一個人放倒波士頓紅襪隊，也渴望成為洋基隊未來的中流砥柱。 美聯社

第二戰主角換人，故事沒換，弗里德（Max Fried ）先發6局只被敲3支安打失1分，交易截止日前才來報到的賈西亞（Luis García Jr.）生涯首次季後賽先發就開轟、單場3安，貝林傑（Cody Bellinger）在第6局補上三分砲。值得一提的是，貝林傑開轟之前，紅襪選擇故意四壞保送萊斯—十月針對年輕人的代價，就是下一棒讓你付出代價。這 一切並不表示洋基「不需要法官」，賈吉仍然是這支球隊無可取代的核心，也是大聯盟最具破壞力的打者之一。他甚至公開稱許施利特勒「有我這一張賽揚選票」，不同是洋基開始竄出一批新生代，讓他的責任不必再那麼沉重，這才是「換血」的意義。換血不是把34歲的賈吉趕出核心，也不是等36歲的柯爾（Gerrit Cole）退下輪值，才把鑰匙交給下一代；而是在老核心還有競爭力的時候，讓新一代成長到足以分擔勝負。

看懂這次換血，得先看懂洋基的薪資結構。施利特勒今年年薪80萬1,425美元，只佔洋基3億2,000萬團隊薪資的0.25%。而他身後那三位先發—柯爾、弗里德、洛登（Carlos Rodón）—合約加起來7億300萬，施利特勒他自己倒是看得很開，對記者表示：「球隊就是需要便宜好用的球員。」這句話是整個換血故事的經濟學。洋基不缺錢，缺的是不必每個洞都用錢補，賈吉、柯爾、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）這一代進入生涯後段，如接下來還是只能靠自由市場買明星，薪資只會愈來愈沉重；如果萊斯（團隊控制權到2031年）、施利特勒（到2032年）能在成本最低階段成主力，就能把錢花在真正買不到的位置。

想想兩年前追索托（Juan Soto），對方最後拿了紐約大都會開的年均5,100萬薪資，洋基現在等於用零頭養出兩個基石。更重要的是，他們不是孤例，陣容現有威爾斯（Austin Wells）蹲捕、指揮全聯盟最好的一批投手；頭號大物隆巴德（George Lombard Jr.）季後賽初登場就單場3安；瓊斯（Spencer Jones）接管中外野；被擠去二壘的沃爾普（Anthony Volpe）也在外卡戰有關鍵演出。洋基自家養成的今年合計貢獻16.1勝，佔全隊43.1勝的超過3分之1。

頭號大物隆巴德季後賽初登場就單場3安，表現出不凡的水準。 美聯社

當然，洋基的耐心一向很薄。沃爾普和多明奎茲（Jasson Domínguez）就是提醒：年輕球員的發展不是直線，佛雷澤（Clint Frazier）、柏德（Greg Bird）、桑切茲（Gary Sánchez）這些名字都還沒走遠，分區系列賽首戰被坦帕灣光芒拉穆森（Drew Rasmussen ）8局只敲1支安打，也是一盆冷水—這批年輕人還在繳學費，十月的路沒那麼好走，但方向已經很清楚了。今年冬天，大聯盟勞資談判可能面臨封館，資方又積極推動薪資上限與下限制度；無論最後談判結果如何，年輕、自家養、成本可控的重要性只會更高。洋基這次換血，換的不只是兩個球員，而是一種建隊邏輯：與其等老核心退下來才交棒，不如在他們還有競爭力的時候，先讓下一代長到足以分擔勝負。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）說得很直接：「沒人敢指望兩位年輕人雙雙具備拿MVP、塞揚實力，看到他們打到這水準，一點都不意外。」總管凱許曼（Brian Cashman）更坦白表示：「當初覺得萊斯會是有影響力的棒子，但從沒想過他能在紐約做到這樣。」昔日的洋基，需要賈吉帶著大家往前走，現在的洋基開始嘗試當賈吉不在時，其他人也知道路怎麼走。成功的換血不是把老核心換掉，而是在老核心離開以前，下一代已經學會自己去贏球。