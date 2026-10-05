日職／藤川球兒驚險二連霸 77年來的阪神巨人新排名

10月3日賽前中央聯盟封王魔術數字M1的阪神虎，雖然以4比6敗給廣島鯉魚，但由於央聯第二的讀賣巨人也以2比5輸給橫濱DeNA，使得阪神虎成功登上2026年聯盟優勝寶座。

阪神虎與世仇讀賣巨人廝殺到10月初才分出勝負，尤其是10月1日在甲子園球場的最後一場正面交鋒，巨人到九局下兩出局還以2比1領先，但守護神馬丁尼茲在二、三壘有人情況下被大山悠輔擊出一記關鍵的中間方向穿越安打帶有1分打點，追成2:2平手，最後雙方大戰12局握手言和，對阪神而言形同勝利，賽後魔術數字減到2。這場比賽若是巨人獲勝，賽季走向還很難說，因此成了摧毀巨人軍2026年希望的最關鍵一擊，也造就了阪神隊史的多項重大紀錄。

首先，這是阪神虎隊史第12次聯盟優勝，也是自1950年兩聯盟分制以來，隊史首次蟬聯央聯冠軍。

第二，這個隊史上難度極高的連霸是由新人監督藤川球兒所創下。守護神出身的藤川球兒去年首度上任以來就連續2年帶隊奪得聯盟冠軍，也是中央聯盟史上第一人。

這個隊史上難度極高的連霸是由新人監督藤川球兒所創下。 阪神虎X

日本職棒中央聯盟歷史上第一年帶隊就奪冠的監督總共有9人，分別是 : 1961年巨人・川上哲治、1981年巨人・藤田元司、1986年廣島・阿南準郎、1998年横浜・權藤博、2002年巨人・原辰德、2004年中日・落合博満、2015年養樂多・真中滿、2024年巨人・阿部慎之助、2025年阪神・藤川球兒，名將如雲，不過其中能夠達成央聯連覇的今年藤川球兒是第一人。即使放眼整個日本職棒，過去也只有2024～26年軟銀鷹・小久保裕紀、2021～23年歐力士・中嶋聡、1986年～87年西武・森祇晶，清一色都是太平洋聯盟球隊監督。

第三，阪神打破了歷史上「阪神巨人」兩大世仇之間的順位關係圖，締造了央聯史上第一次「阪神第一、巨人第二」的賽季排名。

自1950年兩聯盟分制之後，阪神、巨人兩隊排名央聯前兩名過去有過17次，不過令人意外的是這17次排名皆為「巨人第一、阪神第二」，反過來從來沒有發生過「阪神第一、巨人第二」的賽季排名，因此今年是77年來第一次發生，可說是一段新的歷史。

巨人軍雖然最後功虧一簣，不過一整年在戰力不如阪神的情況下仍然緊咬到最後一刻，尤其是代理監督橋上秀樹臨危受命上陣整合成功，獲得不小的掌聲。 讀 讀巨人IG

巨人軍雖然最後功虧一簣，導致阪神虎創造了歷史新篇章，不過一整年在戰力不如阪神的情況下仍然緊咬到最後一刻，尤其是代理監督橋上秀樹臨危受命上陣整合成功，獲得不小的掌聲。阪神本季對戰巨人16勝8敗1和、勝率0.667，反觀巨人戰以外的比賽勝率只有0.540。阪神最後能夠以些微差距登上優勝寶座，徹底壓制世仇製造絕對的對戰優勢是最大關鍵。