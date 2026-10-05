中職／季後賽帶兵戰績慘綠 林岳平考驗才正要開始

今年球季統一獅在缺兵少將的情況下，依舊逆勢拿到季後賽門票，林岳平執掌兵符7年6度率隊打進季後賽令人激賞，只是近年林岳平領軍的統一獅在季後賽戰績不佳，考驗才正要開始。

今年球季開打前林安可轉戰日職西武獅，林岱安行使FA自由球員權利轉戰富邦悍將，FA補償球員江少慶只投11.1局，防禦率6.35，陳韻文因傷只丟2局，洋投銳利獅、林靖凱因傷提前報銷，蘇智傑受傷脫離戰線超過1個月，牛棚投手還有一堆傷兵，另外，張翔、朱迦恩打亞運缺陣3個禮拜，即便如此，統一獅年度戰績仍雄踞全聯盟第二實屬不易，連4年打進季後賽。

2020年林岳平代理統一獅總教練，同年10月24日率隊拿到下半季冠軍賽後球團宣布他真除，成為正式總教練，那一年台灣大賽面對兵強馬壯的中信兄弟，前4戰打完統一獅1勝3敗陷入絕境，結果最後3場比賽全勝上演世紀大逆轉，林岳平執教第一年就帶隊奪冠，非常風光。

2020年統一獅逆境奪冠實在太經典，然而「餅總」執教生涯季後賽之路並非一帆風順，2021年統一獅打進台灣大賽，慘遭「助總」林威助帶領的中信兄弟4戰橫掃，隔年統一獅傷兵滿營，最終沒打進季後賽，也是林岳平接統一獅總教練7年唯一1次。

2021年統一獅以下半季冠軍之姿打進台灣大賽，慘遭「助總」林威助帶領的中信兄弟4戰橫掃，也是林岳平接統一獅總教練7年唯一1次。。 統一獅提供

2023年統一獅打進季後挑戰賽，先手握1勝優勢，結果被樂天桃猿3戰橫掃慘遭淘汰，隔年統一獅捲土重來再度殺進季後挑戰賽，對手依舊是樂天桃猿，這次統一獅還是先手握1勝優勢，首戰靠古林睿煬好投旗開得勝，也中止林岳平在季後賽帶兵7連敗，接下來2場統一獅先敗再勝晉級台灣大賽，結果以1勝4敗不敵平野惠一執教的中信兄弟。

去年季後挑戰賽最經典，統一獅同樣先手握1勝，首戰奪勝取得聽牌優勢，結果樂天桃猿絕地大反攻，以3連勝淘汰統一獅，特別是最終戰老將林智平在9局上轟出追平比分3分砲，苦主是陳韻文，延長賽再拿下關鍵1分奪勝晉級台灣大賽，成為獅迷心中的痛。

扣除封王的2020年，從2021年至今，林岳平執教的統一獅在季後賽戰績是慘澹的4勝15敗，包括季後挑戰賽3勝7敗，台灣大賽1勝8敗；如果加上2020年，也只有8勝18敗，整體勝率只有3成08。

統一獅要扳倒中信兄弟揮師進軍台灣大賽難度不低，林岳平的考驗才正要開始。 統一獅提供

林岳平生涯例行賽帶兵勝率0.515，執教7年6度殺進季後賽，代表帶兵有一定功力，只是近年統一獅在季後賽頻頻鎩羽而歸，2023至2025連續3年季後挑戰賽對手都是樂天桃猿，而且統一獅都先拿到1勝優勢，結果，只有1次闖進台灣大賽。

今年季後挑戰賽統一獅狀況不同，對手換成中信兄弟，而且先拿到1勝優勢的是中信兄弟，更重要的是，下半季黃衫軍調整到位，完全擺脫上半季積弱不振的狀態，統一獅要扳倒中信兄弟揮師進軍台灣大賽難度不低，林岳平的考驗才正要開始。