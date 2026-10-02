ESPN預測熱火落點附加賽難以理解 大膽預測拿東區決賽門票

西區推荐並期待獨行俠表現，走過兩年衰運，我認為健康獨行俠有能力讓全世界嚇一跳。

東區唯一推荐就是熱火，ESPN專家預測熱火東區排第七，季後賽附加賽球隊，讓人難以置信更難以理解。

ESPN除了把衛冕軍尼克東區排第一，東區戰力排在熱火前的還有活塞、騎士、76人、塞爾蒂克、老鷹。熱火新一季勝場預測47勝35敗，跟老鷹一樣，熱火上季43勝，東區第10，季後賽附加賽第一場就輸球放假。

熱火是一支擁有鐵血紀律、防守文化、團隊至上，今夏並拿下聯盟前五大球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)球隊，熱火第二王牌中前鋒阿德巴約(Bam Adebayo)是明星長人，前公鹿得分效率奇高空間型長人波提斯(Bobby Portis)也跟字母哥一起被交易到熱火，加上優質攻防小前鋒維金斯(Andrew Wiggins)，熱火擁有一套近乎完美鋒線和禁區組合，但ESPN和許多專家卻只看見並放大熱火「罩門」：控球後衛。

火主控是183公分後衛米契爾(Davion Mitchell)，上季場均9.3分、6.5助攻，投籃命中率4成9，三分命中率3成95都相當夠水準 美聯社

熱火主控是183公分後衛米契爾(Davion Mitchell)，上季場均9.3分、6.5助攻，投籃命中率4成9，三分命中率3成95都相當夠水準，但米契爾身材矮小，攻防表現和戰術角色都缺少存在感。

熱火陣容上確實有盲點，米契爾是個合格替補控球，但肯定不是爭冠球隊主控，另外熱火也需要在突破空間和外線得分上有一個主要支撐，可以在關鍵決勝時持球+主打+決定比賽勝負。

米契爾稱職，稱不上優秀，但熱火優質團隊和防守體系都能幫助米契爾成為更好控球，更重要的是字母哥加盟帶來無限影響力，將會大大改變熱火籃球和戰術體系，為所有熱火球員加分。

字母哥、阿德巴約、維金斯都是擁有一流防守能力球員，速度身材協防能力都是頂級，側翼鋒線部分鋒衛拉爾森(Pelle Larsson)、約維奇(Nikola Jovic)、哈達威(Tim Hardaway Jr.)、湯普森(Klay Thompson)都能帶來足夠外線火力和防守能量，減輕米契爾身上負擔和壓力。

熱火鋒線部分湯普森，能帶來足夠外線火力和防守能量。 法國新聞社

熱火這套開季陣容當然不完美，缺陷甚至非常明顯，但擁有字母哥+阿德巴約+維金斯做為鋒線和禁區核心球隊，肯定不容低估。

再把熱火球隊文化和防守紀律加進去，以及過去20年熱火總是能在自由球員市場撈到實用怪咖，不斷挖掘被遺忘天才球隊特性，熱火教練史波史特拉(Erik Spoelstra)就是有足夠能力可以把熱火組織得更好更有競爭力。

我認為ESPN嚴重低估熱火文化和字母哥影響力，熱火或許陣容上有明顯缺陷，但熱火出色防守紀律性和球隊文化肯定能彌補更多。

NBA過去20年有一個關於熱火傳說，「只要給熱火總裁萊里(Pat Riley)一個超級巨星，像字母哥這種統治級王牌，萊里就能成功奪冠。」

2006年萊里拿下歐尼爾(Shaq O’Neal)，2010年萊里簽下詹姆斯(LeBron James)，熱火都迅速翻身成功奪冠。2019年夏天萊里得到巴特勒(Jimmy Butler)，巴特勒五年內兩度帶領熱火打進冠軍賽，只差臨門一腳的運氣。

萊里打造球星傳統和鐵血紀律，在團隊合作和贏球基礎上，建立NBA獨一無二熱火文化 美聯社

萊里打造球星傳統和鐵血紀律，在團隊合作和贏球基礎上，建立NBA獨一無二熱火文化，這是熱火始終擁有絕對競爭力，甚至讓對手害怕的氣質，NBA近20年也只有熱火不會透過擺爛、中樂透籤、累積大量選秀權進行跳樓重建，萊里操盤手法和熱火鐵血紀律就像NBA教科書。

今年夏天得到字母哥，我會大膽預測，熱火已經拿到東區決賽門票，至於總冠軍，熱火季中可能還需要調整陣容，並且多一些好運。