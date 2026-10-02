中職／該用什麼標準定義？今年誰最有資格獲選「東山再起獎」

中華職棒2026年球季進入最後階段，年度獎項陸續成為討論焦點，每年最具故事性的「東山再起獎」，總成為球迷討論重點，今年是誰可以獲得聯盟選中，獲選「東山再起獎」呢？亦或是「從缺」呢？

原本中職僅有「年度最佳進步獎」，但該獎項在評選「成績進步最多」與「傷癒復出」時常有模糊空間。聯盟因此於2017年增設「東山再起獎」來區隔性質。

根據中職規章，「東山再起獎」的得獎定義是「曾低潮沉寂一段時間、或在克服病痛或嚴重運動傷害後，再次締造佳績的球員」。但此獎項是由聯盟決定人選，採取高標準，不是每一年都會頒獎，就像2018年與2023年都從缺。

今年引退的統一獅老將陳鏞基在2023年球季，當時40歲的他經過前兩年大低潮後，在 2023年打出打擊率 .336、5支全壘打、48分打點，但中職聯盟最終宣布當年度東山再起獎「從缺」。 統一獅隊提供

統一獅老將陳鏞基在2023年球季，當時40歲的他經過前兩年大低潮後，在 2023年打出打擊率 .336、5支全壘打、48分打點，但中職聯盟最終宣布當年度東山再起獎「從缺」，引發輿論及球迷的熱議。

陳鏞基當年幽默自嘲：「也許我們都爬錯山，爬到南山、不是東山，爬到別的山了。」 時隔3年，陳鏞基在今年引退儀式發表感言時，提到自己剛進中職的第一年場均觀眾只有 3000 人，打到 2026 年已突破萬人，他幽默地說：「但我不會頒東山再起獎給聯盟，因為他們當年也沒有給我！」

去年由中信兄弟「小李飛刀」李振昌獲選「東山再起獎」，也曾引起球迷的討論及感到意外，李振昌本人在頒獎台上笑說連老婆都轉述網路上很多球迷覺得「很意外」，他自己也很意外，並幽默表示「這代表我老了，要夠老才能拿到這座獎。」

2025年東山再起獎獲獎人為中信兄弟隊投手李振昌。圖／中華職棒聯盟提供

從曾獲「東山再起獎」球員潘威倫、高國輝、官大元、王勝偉、林智平及李振昌來看，都曾有過顯赫戰績，或是曾受傷中斷好長一段時間沒有在球場上，或是經過很大低潮重新再起來。

今年「東山再起獎」會是誰得呢？「東山再起」從來不只是比較今年成績比去年進步多少，而是要看一名球員曾經跌到什麼位置、經歷了什麼低潮，以及今年重新站回來的程度。

台鋼雄鷹陳文杰、黃子鵬、王柏融、藍寅倫、劉時豪，以及富邦悍將江國豪、廖任磊，還有中信兄弟呂彥青都是曾被提及的人選，有人是傷癒復出、有人是從低潮重新找回身手、有人是轉隊之後重新找到自己的位置、有人是展現老將的價值。

富邦悍將江國豪出賽成績較去年進步，該以「最佳進步」還是以「東山再起」來視之，確實該有一套標準。 中央社

誰是你們心中的最佳「東山再起」人選呢？或者還有其他的人選：亦或者他們今年的表現都不符大家心中期待的「東山再起」標準？

所以，誰最有資格？這個獎今年最有意思的地方，不是「誰一定應該得」，也不是誰「最像」東山再起，而是聯盟究竟要用什麼標準定義東山再起，應該繼續用過去的標準看待，還是到了重新定義這個獎項的時候？