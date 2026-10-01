道奇四王牌加持三連霸呼聲高 大谷翔平功力恢復幾成是關鍵

道奇隊能否完成大聯盟睽違26年的三連霸無疑是今年季後賽最受矚目的焦點。本季他們的投手戰力高居全聯盟之冠，主力先發在季後賽前也已回歸。不過他們的隱憂在於下半季打線較為低迷，尤其大谷翔平受傷勢影響不知能恢復幾成功力。儘管如此，道奇依舊是今年陣容最完整、奪冠呼聲最高的球隊。

道奇今年在例行賽摘下100勝，在國聯名列第2種子，首輪將面對外卡系列賽費城人與勇士的勝隊。今年他們季後賽最大的優勢和去年一樣在輪值，整季團隊輪值18.7fWAR位居全聯盟榜首，下半季團隊輪值8.7fWAR也居第2，僅次洋基的8.6。而他們整季團隊防禦率也以3.43排在全聯盟第2位，不禁讓人想起去年季後賽強大的王牌群。

道奇季後賽再次組成史庫柏、山本由伸、史奈爾與葛拉斯諾四大先發。 法新社

去年道奇季後賽的四大王牌有山本由伸、大谷翔平、史奈爾(Blake Snell)與葛拉斯諾(Tyler Glasnow)，而今年由於大谷投球已關機，另一名王牌則換成更可怕的天下第一強投史庫柏(Tarik Skubal)，可想而知這組輪值有多穩。總教練羅伯茲(Dave Roberts)甚至有個奢侈的煩惱，那就是季後賽頭號先發該交給山本由伸還是史庫柏？山本今年5.9bWAR、185局、0.87WHIP、2.0BB/9等數據皆創生涯最佳，防禦率也是優異的2.53。他下半季防禦率是更出色的2.06，2.1fWAR可排全聯盟第11。

史庫柏整季繳出4.6bWAR、2.72防禦率、158.2局、186三振、0.96WHIP、10.6K/9、1.5BB/9的頂級王牌成績，而他下半季更是恢復天下第一強投的身手，3.5fWAR高居全聯盟第1，防禦率也是極佳的2.39。更可怕的是，他和山本由伸都是生涯季後賽數據相當漂亮的大比賽投手，防禦率分別只有2.04與2.25，可說是對手最不想面對的兩大王牌。史奈爾今年的模式與去年類似，也是在傷兵名單躺了大半球季後，8月才回歸。他今年回歸後也展現了王牌級身手，雖然整季只投9場先發，但防禦率僅1.90，下半季1.8fWAR也可排全聯盟第17。葛拉斯諾今年整季主投13場，防禦率為3.53。他的進階數據比帳面數據佳，今年1.8bWAR與去年主投18場所累積的1.9bWAR相差無幾，且WHIP是出色的0.95，代表他依舊是可期待的強投。

佐佐木朗希預期將和去年季後賽一樣改當後援投手。 路透

道奇牛棚方面也沒有球迷們想像得這麼弱。今年他們牛棚團隊7.6fWAR可排全聯盟第3，下半季3.9fWAR也居第4，比去年整季排第5、下半季排第12佳。他們或許沒有像教士隊一樣有兩大頭牌後援，但整體尚稱完整。史考特(Tanner Scott)已擺脫去年的低潮，今年有2.69防禦率、25救援成功的好表現。而火球男恩里克斯(Edgardo Henriquez)能否在分區系列賽回歸會是一大關鍵，他今年的防禦率為2.85。維西亞(Alex Vesia)和崔爾(Jack Dreyer)這兩名牛棚主力的防禦率也有2.64和3.20。而佐佐木朗希預計也會和去年一樣在季後賽轉牛棚，且可期待他能有和去年季後賽一樣出色的表現。今年以先發投手身份入選明星賽的羅布勒斯基(Justin Wrobleski)也預計會在牛棚待命。

貝茲下半季OPS有.849之譜，手感已有所回溫，孟西今年也有穩健表現。 法新社

打線部份則是道奇隊最大的隱憂。他們今年團隊109OPS+雖可排在全聯盟第2，但相較於2024年的120OPS+與2025年的114OPS+，顯然已不再有壓倒性的優勢。兩年前的MVP三連星如今鋒芒不再，貝茲(Mookie Betts)和弗里曼(Freddie Freeman)今年的bWAR分別為3.9和2.7，前者創下除新人年與2020年縮短球季外的生涯最低點，後者也來到2012年以來的個人新低，兩人皆因年紀有退化跡象。不過貝茲下半季OPS有.849之譜，手感已有所回溫，仍是值得期待的老大哥。至於主砲大谷翔平雖然整季打擊成績仍有.889OPS、143OPS+、30轟、81打點，但他自8月18後就再也沒有開轟，OPS也從當時的.949一路下滑到.889。他雖已趕在季後賽前傷後回歸，但能否恢復該有的實力仍是未知數。

道奇打線除了大谷外最能期待的就是今年大爆發的帕赫斯(Andy Pages)，他今年6.0bWAR為全隊打者最高，並有.811OPS、OPS+、23轟的表現，他和大谷一樣已趕在季後賽前復出。孟西(Max Muncy)今年的表現也不錯，4.1bWAR創2021年以來的個人新高，並有.837OPS、128OPS+、29轟、79打點的數據。道奇打者團隊26.9fWAR雖排全聯盟第2，但較令人擔心的是下半季8.9fWAR已落到第12去，表示他們近況並不理想。因此大谷能否甦醒，帕赫斯能否維持受傷前的好表現就相當關鍵。

今年大爆發的帕赫斯會是道奇打線的X因子。 美聯社

整體而言，道奇雖然不是今年晉級季後賽的球隊當中戰績最好的，但依舊是陣容最完整、深度最夠的球隊。他們不但擁有最穩定的輪值四王牌，牛棚也有極佳的深度，而打線雖無法與兩年前相提並論，但只要能擺脫下半季的低迷，仍是全聯盟數一數二的打者群。若要挑一支奪冠機會最大的球隊，道奇還是最佳答案。而他們能否成為繼1998到2000年的洋基後，首支完成三連霸壯舉的球隊，相信全世界的棒球迷都在看。