快訊

連假交通塞爆惹民怨…交長道歉 點名高鐵檢討

輕颱「彩雲」凌晨2時生成！專家曝侵台機率 將發展為大型颱風

聽新聞
0:00 / 0:00

道奇四王牌加持三連霸呼聲高 大谷翔平功力恢復幾成是關鍵

聯合新聞網／ 蔡政益
大谷這次季後賽單刀出賽，能否發揮當年50-50的能力是道奇拚3連霸關鍵。 美聯社
大谷這次季後賽單刀出賽，能否發揮當年50-50的能力是道奇拚3連霸關鍵。 美聯社

2026名古屋亞運

道奇隊能否完成大聯盟睽違26年的三連霸無疑是今年季後賽最受矚目的焦點。本季他們的投手戰力高居全聯盟之冠，主力先發在季後賽前也已回歸。不過他們的隱憂在於下半季打線較為低迷，尤其大谷翔平受傷勢影響不知能恢復幾成功力。儘管如此，道奇依舊是今年陣容最完整、奪冠呼聲最高的球隊。

道奇今年在例行賽摘下100勝，在國聯名列第2種子，首輪將面對外卡系列賽費城人與勇士的勝隊。今年他們季後賽最大的優勢和去年一樣在輪值，整季團隊輪值18.7fWAR位居全聯盟榜首，下半季團隊輪值8.7fWAR也居第2，僅次洋基的8.6。而他們整季團隊防禦率也以3.43排在全聯盟第2位，不禁讓人想起去年季後賽強大的王牌群。

道奇季後賽再次組成史庫柏、<a href='/search/tagging/2/山本由伸' rel='山本由伸' data-rel='/2/175330' class='tag'><strong>山本由伸</strong></a>、史奈爾與葛拉斯諾四大先發。 法新社
道奇季後賽再次組成史庫柏、山本由伸、史奈爾與葛拉斯諾四大先發。 法新社

去年道奇季後賽的四大王牌有山本由伸、大谷翔平、史奈爾(Blake Snell)與葛拉斯諾(Tyler Glasnow)，而今年由於大谷投球已關機，另一名王牌則換成更可怕的天下第一強投史庫柏(Tarik Skubal)，可想而知這組輪值有多穩。總教練羅伯茲(Dave Roberts)甚至有個奢侈的煩惱，那就是季後賽頭號先發該交給山本由伸還是史庫柏？山本今年5.9bWAR、185局、0.87WHIP、2.0BB/9等數據皆創生涯最佳，防禦率也是優異的2.53。他下半季防禦率是更出色的2.06，2.1fWAR可排全聯盟第11。

史庫柏整季繳出4.6bWAR、2.72防禦率、158.2局、186三振、0.96WHIP、10.6K/9、1.5BB/9的頂級王牌成績，而他下半季更是恢復天下第一強投的身手，3.5fWAR高居全聯盟第1，防禦率也是極佳的2.39。更可怕的是，他和山本由伸都是生涯季後賽數據相當漂亮的大比賽投手，防禦率分別只有2.04與2.25，可說是對手最不想面對的兩大王牌。史奈爾今年的模式與去年類似，也是在傷兵名單躺了大半球季後，8月才回歸。他今年回歸後也展現了王牌級身手，雖然整季只投9場先發，但防禦率僅1.90，下半季1.8fWAR也可排全聯盟第17。葛拉斯諾今年整季主投13場，防禦率為3.53。他的進階數據比帳面數據佳，今年1.8bWAR與去年主投18場所累積的1.9bWAR相差無幾，且WHIP是出色的0.95，代表他依舊是可期待的強投。

佐佐木朗希預期將和去年季後賽一樣改當後援投手。 路透
佐佐木朗希預期將和去年季後賽一樣改當後援投手。 路透

道奇牛棚方面也沒有球迷們想像得這麼弱。今年他們牛棚團隊7.6fWAR可排全聯盟第3，下半季3.9fWAR也居第4，比去年整季排第5、下半季排第12佳。他們或許沒有像教士隊一樣有兩大頭牌後援，但整體尚稱完整。史考特(Tanner Scott)已擺脫去年的低潮，今年有2.69防禦率、25救援成功的好表現。而火球男恩里克斯(Edgardo Henriquez)能否在分區系列賽回歸會是一大關鍵，他今年的防禦率為2.85。維西亞(Alex Vesia)和崔爾(Jack Dreyer)這兩名牛棚主力的防禦率也有2.64和3.20。而佐佐木朗希預計也會和去年一樣在季後賽轉牛棚，且可期待他能有和去年季後賽一樣出色的表現。今年以先發投手身份入選明星賽的羅布勒斯基(Justin Wrobleski)也預計會在牛棚待命。

貝茲下半季OPS有.849之譜，手感已有所回溫，孟西今年也有穩健表現。 法新社
貝茲下半季OPS有.849之譜，手感已有所回溫，孟西今年也有穩健表現。 法新社

打線部份則是道奇隊最大的隱憂。他們今年團隊109OPS+雖可排在全聯盟第2，但相較於2024年的120OPS+與2025年的114OPS+，顯然已不再有壓倒性的優勢。兩年前的MVP三連星如今鋒芒不再，貝茲(Mookie Betts)和弗里曼(Freddie Freeman)今年的bWAR分別為3.9和2.7，前者創下除新人年與2020年縮短球季外的生涯最低點，後者也來到2012年以來的個人新低，兩人皆因年紀有退化跡象。不過貝茲下半季OPS有.849之譜，手感已有所回溫，仍是值得期待的老大哥。至於主砲大谷翔平雖然整季打擊成績仍有.889OPS、143OPS+、30轟、81打點，但他自8月18後就再也沒有開轟，OPS也從當時的.949一路下滑到.889。他雖已趕在季後賽前傷後回歸，但能否恢復該有的實力仍是未知數。

道奇打線除了大谷外最能期待的就是今年大爆發的帕赫斯(Andy Pages)，他今年6.0bWAR為全隊打者最高，並有.811OPS、OPS+、23轟的表現，他和大谷一樣已趕在季後賽前復出。孟西(Max Muncy)今年的表現也不錯，4.1bWAR創2021年以來的個人新高，並有.837OPS、128OPS+、29轟、79打點的數據。道奇打者團隊26.9fWAR雖排全聯盟第2，但較令人擔心的是下半季8.9fWAR已落到第12去，表示他們近況並不理想。因此大谷能否甦醒，帕赫斯能否維持受傷前的好表現就相當關鍵。

今年大爆發的帕赫斯會是道奇打線的X因子。 美聯社
今年大爆發的帕赫斯會是道奇打線的X因子。 美聯社

整體而言，道奇雖然不是今年晉級季後賽的球隊當中戰績最好的，但依舊是陣容最完整、深度最夠的球隊。他們不但擁有最穩定的輪值四王牌，牛棚也有極佳的深度，而打線雖無法與兩年前相提並論，但只要能擺脫下半季的低迷，仍是全聯盟數一數二的打者群。若要挑一支奪冠機會最大的球隊，道奇還是最佳答案。而他們能否成為繼1998到2000年的洋基後，首支完成三連霸壯舉的球隊，相信全世界的棒球迷都在看。

MLB專欄 道奇 大谷翔平 山本由伸 Tarik Skubal Blake Snell Tyler Glasnow

蔡政益

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

道奇四王牌加持三連霸呼聲高 大谷翔平功力恢復幾成是關鍵

道奇以四大王牌領軍、例行賽100勝，三連霸呼聲高；但打線下半季低迷，大谷翔平傷後能恢復幾成功力成關鍵。

亞運拳擊／打破質疑 林郁婷闖金牌戰 明拚連霸

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運拳擊女子六十公斤級四強賽上，發揮身材優勢並完美執行戰術，以五比○橫掃烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃，強勢挺進金牌戰，距離亞運連兩屆摘金僅差最後一勝；賽後面對外媒帶有針對性的冒犯提問，林郁婷也展現霸氣，坦言無法改變他人想法，最好的方式就是「用實力證明」。

MLB／費城人3響砲外卡戰續命 波姆10局致勝轟逆轉勇士

美國職棒季後賽，背水一戰的費城費城人今天靠著舒瓦伯與哈波8局開轟追平，波姆第10局再擊出致勝全壘打，最終以4比3逆轉勇士...

亞運電競／「第五人格」再添1銅 網球男雙保底四強爭衛冕

名古屋亞運中華電競隊再添獎牌，昨天在「第五人格」項目挺進四強，最終雖不敵強敵中國大陸隊，仍收下一面銅牌，這是我國電竸繼「永劫無間」、「魔法氣泡」後第三面獎牌。

亞運柔道／拚到黃金得分制無緣獎牌 楊勇緯：結果不是自己想要的

「柔道男神」楊勇緯肩負我國代表團奪金希望，昨天在亞運柔道男子六十公斤級登場，不但未完成衛冕，且在銅牌戰與對手拚到黃金得分制，苦戰十二分四十九秒後落敗，賽後止不住淚水說：「結果不是自己想要的。」

名古屋隨筆／亞運變奧運前哨 非奧項目選手的憂慮

對許多亞洲運動員而言，四年一度的亞運會是生涯最精準、最規律的生理與心理周期，不過繼二○二二年杭州亞運受到疫情影響延期一年舉辦後，日前亞洲奧林匹克理事會也傳出重大改制計畫，擬將原定二○三○年舉辦的多哈亞運推遲至二○三一年，把賽事周期定格在夏季奧運前一年，讓今年日本名古屋亞運頓時蒙上一層極其複雜且沉重的時代色彩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。