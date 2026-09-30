中職／悍將晉級機會只有3成 不如大膽尋求出奇制勝

今年的中華職棒球季，經過將近半年的廝殺後終於來到尾聲，但季後賽名單至今仍未完全底定。樂天桃猿與中信兄弟持續爭奪下半季冠軍，而攸關最後一張季後賽門票的全年第二之爭，則由統一獅與富邦悍將一路纏鬥到最後階段。過去一個月，兩隊在排名榜上數度互換領先，看似誰都有機會掌握晉級主動權，但隨著賽程逐漸接近終點，局勢卻開始出現變化。

9月的統一獅展現無比的韌性，屢屢在落後局面完成逆轉，力拼讓老大哥陳鏞基在打一次季後賽。富邦悍將則似乎氣力放盡，牛棚疲憊感湧現，許多賽事晚節不保，接連在關鍵時刻與勝利擦身而過。截至9月28日賽後，兩隊勝差1.5場，都僅剩最後5場比賽，且雙方還有2場正面對決。然而富邦搶下年度第二的機率已降至約3成，除非天王山之戰全勝，不然就是要看獅隊臉色。

雖然富邦依舊難擺脫無緣季後賽的宿命，但相較於以往到了八月便已無競爭力，今年的情況並不相同，一路力戰到最後一刻，接近十月仍保有機會。從結果來看，或許還是讓許多球迷失望，但從過程來看，這支球隊確實不一樣了，展現出過去幾年不曾擁有的拚勁，而這也是今年富邦無論成敗都值得鼓勵的一環。

富邦悍將總教練後藤光尊上半季的快手調度，不斷地想要找出更多可用之兵，但隨著賽事持續進行，陣容深度不足也逐漸浮現。 富邦悍將隊提供

下半季的不振，突顯這支球隊還是有很多要更努力的地方，最主要就是即使上半季的快手調度，不斷地想要找出更多可用之兵，但隨著賽事持續進行，許多異軍突起的球員，接連面臨體能消耗與狀態起伏的問題，原本被掩蓋的陣容深度不足也逐漸浮現。另一方面，今年洋將的調度顯得緩慢，不斷嘗試反而耽誤新洋投的調整時機，導致換人後的成效不如預期，未能有效填補先發輪值的缺口。

到了決定排名的最後階段，各隊的經驗差距也開始被放大，相較於桃猿林泓育、兄弟陳俊秀、統一陳鏞基的安定軍心，加上他們球員多曾參與季後賽，關鍵時刻較不容易手軟。然而悍將的小將群，在面對戰力緊繃的時候，跑壘、守備各種細節都出狀況，手腳放不開的問題便逐漸浮現。尤其這支球隊，除了承受多年低迷的戰績壓力，面對其他球隊不小心故意的檢視及言語的指責，甚至從動口變動手，都讓球員在極大的壓力鍋中打球。

事實上，這是年輕球員居多的球隊，在長賽季競爭中的共同課題。除了富邦之外，原本上半季鷹爪雄猛的台鋼，下半季始終低迷，沒有戰績壓力下，他們去年打出5成的勝率。然而在大肆補強，想要復刻味全的三年奪冠經驗，下半季同樣面臨深度不足及小將不穩的狀況，導致一路跌跌撞撞，讓他們成為最快展望未來的球隊。

剩下的5場比賽，富邦悍將當然沒有提前放棄的理由，雖然機率不高，卻還不到絕望。 富邦悍將隊提供

剩下的5場比賽，富邦當然沒有提前放棄的理由，雖然機率不高，卻還不到絕望。只是當主力戰將們，已經歷經長達一整季消耗，當既有模式始終無法縮小差距，或許也到了該放手一搏的時候。富邦本季最令人印象深刻的階段，本來就不是完全依靠明星球員撐起戰績，而是不少意料之外的戰力適時跳出，共同支撐球隊前進。

在退路愈來愈少的情況下，與其讓他們在體力條不佳的情況下出賽，不如大膽改變，期待新的組合、新的調度，甚至新的奇兵再次出現。或許結果未必如願，但當希望已經所剩不多，置之死地而後生，說不定反而讓富邦有機會複製上半季的出奇制勝。