再度從美東火藥庫脫穎而出 光芒上演黑馬傳奇靠什麼？

用「黑馬」兩個字形容光芒隊似乎是一件微妙的事情，是的，他們去年77勝85敗在美聯東區僅剩過金鶯隊，在今年選秀會上還獲得榜眼籤，但身為「CP值野球」代言人，光芒在改名後的19年內僅4年勝率不到5成，其中8次闖進季後賽、兩座美聯冠軍，還長年在大聯盟內部票選最佳管理層、最佳農場中名列前茅，無論球員結構如何變化，總能用最有效率的方式找出贏球的獨門之道，擅長在逆境中翻轉大局，怎麼看都更像是支常勝軍，隊史輝煌戰績甚至不輸許多豪門隊伍，每一位懂門道的大聯盟球迷都知道，永遠不能小覷這支隊伍突破想像的能力。

然而，美聯東區長年是全聯盟最硬分區沒有之一，去年前三藍鳥、洋基、紅襪都進了季後賽，且三隊在自由市場、交易談判上都有所斬獲，就連分區墊底的金鶯也頻傳大動作，陣容顯著升級，相比之下光芒的操盤顯得低調許多──或是說，在做只有他們自己曉得的事，根據季前大聯盟官方為球隊排出的Power Ranking，光芒位居聯盟第22名、美東最末，其他四隊都排在前十（藍鳥第2、紅襪第5、洋基第7、金鶯第9），此外光芒季前團隊薪資僅1.07億美金，同樣是聯盟第23名，不被看好的程度不言而喻。

但正是這樣一支星光黯淡的球隊，卻成為了本季美聯最強，光芒早在9月11日擊敗太空人的比賽中確定晉級季後賽，為全聯盟第一支，最終收下98勝64敗，隊史第五度稱霸美東，戰績在全聯盟僅次釀酒人、道奇，且+86的得失分差也排美聯第二，戰績「純」度超高，團隊攻擊指數聯盟第8、防禦率排名第7，攻守兩端相當均衡。

36歲的馬丁尼茲從紅人轉戰光芒，奪下個人生涯單季最多15勝。 美國聯合通訊社

美東各隊今年都有經歷起伏跌宕的時刻，有時看起來像是全聯盟最棒的球隊，有時又陷入低迷苦苦掙扎，光芒本季鮮少有大爆發的時刻，但也不曾跌進泥沼，攤開本季各月戰績，除了只比五場的三月，光芒沒有一個月勝率低於五成，明星賽後也沒有鬆懈，穩健維持優勢至例行賽尾聲，這份穩定性來自良好的休息室氣氛、撐起整季的絕佳默契、彼此的緊密關係，也來自他們堅信這個團隊能做到外界意想不到的事情。

老將先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）說：「我們這一年來沒有任何收穫是唾手可得，很多人都認為洋基隊會輕鬆奪冠，甚至跟紅襪、藍鳥並列第一，沒人預料到我們會走到這裡，所以從賽季開始就必須全力以赴。」

說到本季光芒的致勝關鍵，就不能不提他們強勢的先發輪值，本季先發投手群防禦率3.51高居聯盟第三、WHIP值1.09位居第二，但事實上剛開季時可不是這般光景，上季光芒貢獻最多局數的投手中，僅王牌拉穆森（Drew Rasmussen）留在開季輪值內，里特爾（Zack Littell）、布萊德利（Taj Bradley）早在去年季中就被交易，巴茲（Shane Baz）休賽季被送至同區對手金鶯，而吃下全隊最多167.2局的佩皮奧特（Ryan Pepiot）則在季前遭逢髖關節傷勢，最終動刀整季報銷，重重打擊輪值安排。

拉穆森年屆滿而立再度超進化，30場先發受下16勝5敗，防禦率2.67，帳面數據看起來相去不遠，但詳細剖析後可以發現，拉穆森三振功力進步卓越。 美聯社

面對大量局數等待填補的嚴峻考驗，光芒教練團給出了一張超過滿分的成績單，首先當然要將掌聲給予拉穆森，上季待滿整年輪值繳出10勝5敗、防禦率2.76成績單，首度入選明星賽，原以為已能稱作生涯年表現，但今年屆滿而立再度超進化，30場先發受下16勝5敗，防禦率2.67，帳面數據看起來相去不遠，但詳細剖析後可以發現，拉穆森三振功力進步卓越，FIP從去年3.84下修至2.82，WHIP更是美聯最低的0.91，最大成長在於吃局數能力，去年31場先發平均不到5局，今年在先發數比去年少1場的情況下，多吃了整整22局，已經晉升為大投手級別，塞揚獎票選上也幾乎篤定會比去年的第9名來得高。

一個先發投手當然沒辦法撐起整條輪值，去年冬天簽下老將馬丁尼茲，如今看來是全聯盟最超值的投資之一，整季完美扮演輪值二把手，在36歲這年，馬丁尼茲31場先發、180局刷新生涯新高，靠的是全聯盟最低的每九局1.3次保送，貢獻15勝6敗，防禦率3.10，還入選生涯首次明星賽，以生涯年數據投入FA，今年季後若簽下大合約，真的要包一包大紅包給光芒教練團了。

除此之外中後段輪值也是驚喜不斷，季前網羅的傑克斯（Griffin Jax）原先被期望扮演終結者，但開季接連大爆炸，球隊一反常理將他「魔改」成先發投手收到奇效，6種球路完美搭配，也沒有喪失頂級的三振能力，斬獲8勝、防禦率3.53表現不俗；全年先發、後援兩回跑的西摩（Ian Seymour）雖然球速不快，但靠著直球頂級的垂直上升位移製造大量揮空，132.2局狂飆全隊次多的158K，兩人明年擔綱全職先發後的表現值得關注，前王牌麥克拉納漢（Shane McClanahan）傷癒回歸後也貢獻118局，整條輪值最貴的是以1年1300萬美金短約加盟的馬丁尼茲，強度、深度卻不遜於他隊重金打造的先發群。

而在傑克斯轉任先發後，遺留下來的守護神空缺被貝克（Bryan Baker）完美填補，去年季中光芒以一張首輪37順位籤從金鶯換來了當時防禦率3.52，表現普普且挨轟率高的貝克，沒想到今年搖身一變為聯盟最強後援之一，整季65場登板狂掃聯盟最多的41次救援成功，防禦率僅1.44，首度入選明星賽，順帶一提，當初交易走的選秀籤，金鶯用來選了布倫（Slater de Brun），並在巴茲的交易案中被送回光芒，而這筆交易案中的主菜伯丁（Caden Bodine）已經成長為聯盟百大第48名，對比巴茲今年差強人意成績，光芒堪稱大獲全勝。

去年季中光芒以一張首輪37順位籤從金鶯換來了當時防禦率3.52，表現普普且挨轟率高的貝克，沒想到今年搖身一變為聯盟最強後援之一。 法新社

在貝克的引領下，光芒牛棚WHIP、被打擊率都在聯盟前十，光芒教練團大量提升投手群變速球用量，收到極佳效果，使用率、奪三振數、投球價值（Run Value）都位列聯盟之首，加上擅用投手調度長期備受球界讚賞，貫徹分工且盡可能避免先發投手投到第三輪打線，取而代之的是牛棚投手互相掩護、針對攻擊打者習性，讓球威不算出色的光芒牛棚將各自優勢發揮到極致，扮演團隊最強力後盾。

「我想關鍵在於盡可能讓投手投出最擅長的球路，這已經不是什麼秘密。」投手教練史奈德説： 「球隊一直以來都在強調這一點，原因在於陣容配置和引進的球員，另一部分原因則在於我們對這種球路的改進。」麥克拉納漢則強調：「我認為（光芒）在理解什麼能讓你的球技更好這方面做得很出色，協助你提升球技，並知道如何在合適時機運用。」

打線端則以另一種方式詮釋以有限資源打造競爭力，全隊唯一能稱得上砲手的僅有二年級生三壘手卡米奈羅（Junior Caminero），去年狂掃45轟名列MVP第九，本季光芒主場從對打者較為有利的洋基春訓球場（Steinbrenner Field）搬回投手佔優勢的純品康納球場，原先外界預期上季主場發揮遠勝於客場的卡米奈羅全壘打數將大幅縮水，沒想到卻被重重打臉，卡米奈羅整季全勤，貢獻42轟、101分打點，季中還曾上演連六站開轟，尤其本壘板紀律大幅提升，上壘率從0.311飆漲至0.360，OPS+不退反進成144，登上聯盟最佳三壘手寶座，也預計將在季後票選上一舉衝擊MVP。

全隊唯一能稱得上砲手的僅有二年級生卡米奈羅整季全勤，貢獻42轟、101分打點，季中還曾上演連六站開轟。 法國新聞社

光芒曾將未來打線核心的期待寄託在另一名內野手法蘭柯（Wander Franco），但所託非人，法蘭柯因與未成年少女發生不當關係，從此被杜絕於棒壇之外，一度重擊光芒的長線佈局，甚至被預估將迎來不短重整期，不過幸好卡米奈羅近兩年兌現頂級新秀名號，擔起打線扛壩子，彌補了光芒陣容拼圖中一直缺乏的強力重砲，讓球迷能徹底忘掉法蘭柯帶來的痛，卡米奈羅是球隊最重要的長打火力庫，也有能力在戰局僵持時一棒改變戰局走向，絕對是征戰季後賽時的X因子。

雖然不像道奇、洋基有一票名氣響亮的球星坐鎮，但光芒打線各個是強悍戰將，迪亞茲（Yandy Diaz）與阿蘭達（Jonathan Aranda）是卡米奈羅身旁最好幫手，兩人打擊風格相似，皆是具備優異選球能力的頂級長槍，本季OPS+皆坐落在120以上，合計貢獻44轟，靠保送撐起穩定上壘能力，也有一定中長程火力。

除了上述三人以紮實風格奠定打線的下限，大打小球戰術則建構起進攻的另一種風貌，在各隊無不追求飛球革命，極度注重長打的現代，光芒反其道而行以穩健推進提升進攻效率，本季45次短打成功高居聯盟之首，164次盜壘僅次於國民，其中的核心人物當然是外野手辛普森（Chandler Simpson），雖然尚未解鎖生涯首轟，但本季以46次盜壘獲得美聯盜壘王殊榮，進入下半季手感更火燙，打擊率從0.260左右徘徊一路飆升至0.306，還一度與太空人超級重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）形成超「異色」打擊王之戰，只要上壘就能撕裂對手防線，甚至影響防守佈陣，在跑壘上提供更多威脅，使得光芒即便長打發揮受到壓制，仍可能藉由一次盜壘、短打、高飛犧牲打兵不血刃攻下分數，在僵持戰局以各種方式取分，再憑藉堅強牛棚連袂封鎖，成了光芒本季寫照，這也很好解釋了為何光芒本季在1分差賽事戰績是聯盟最佳的25勝14敗，勝率高達0.64。

或許沒有最耀眼的明星陣容，也不靠一招半式闖蕩聯盟，但正是這份不給對手可乘之隙的穩定與韌性，讓光芒一路走到如今。 路透

球風與華麗沾不上邊，但光芒打法靈活，難以捉出弱點針對性攻擊，美東龍頭只是今年第一項里程碑，接下來球隊將持續以紮實球風向隊史首座世界大賽冠軍展開追擊，或許沒有最耀眼的明星陣容，也不靠一招半式闖蕩聯盟，但正是這份不給對手可乘之隙的穩定與韌性，讓光芒一路走到如今，當季後賽戰火點燃後，這支低調強權能否走完最後一哩路，上演小蝦米扳倒大鯨魚戲碼，才是這次黑馬傳奇的高潮秀。

「這支隊伍整年的表現絕對配得上這份榮譽，這是一支特別的隊伍。」迪亞茲在封王夜說道：「這只是個開始，在我們看來，最盛大且重要的慶祝活動，還是贏下世界大賽。」