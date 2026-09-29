厄文復出與佛雷格合體！獨行俠新球季奇蹟即將「從天而降」

獨行俠走過衰運兩年，或許這支球隊的未來奇蹟即將「從天而降」。

NBA史上獨一無二進攻型超級後衛厄文(Kyrie Irving)傷停超過一年半，終於傷癒復出，有了厄文頂級進攻、突破和牽制，獨行俠19歲菜鳥前鋒佛雷格(Cooper Flagg)將得到最大解放，不需要再承擔所有持球、控球、被包夾壓力。

上季傷兵滿營獨行俠，也將迎接全員健康陣容，中鋒萊夫利(Dereck Lively二世)，加佛(Daniel Gafford)歸隊，七呎空間長人艾爾達瑪(Sandi Aldama)今夏加入，獨行俠禁區攻防都能打出頂級爭冠球隊水平。

獨行俠今夏還有一筆意外補強，透過三方交易，獨行俠拿到2024年選秀狀元老鷹前鋒里薩赫(Zaccharie Risacher)。203公分前鋒里薩赫進NBA兩年，在老鷹打壞行情，上季場均9.6分、3.8籃板，在老鷹角色更邊緣化，儘管投籃命中率4成55、三分命中率3成68都還夠水準，但里薩赫的發展和成長時間軸幾乎不在老鷹建隊計畫。

獨行俠菜鳥前鋒佛雷格將得到最大解放，不需要再承擔所有持球、控球、被包夾壓力。 法新社

今年夏天老鷹決定拋售里薩赫，獨行俠接手，低成本卻有可能高回報，這是獨行俠一筆小賭注。

這一切都在2025年11月上任獨行俠籃球事務總裁尤基利(Masai Ujiri)操作下完成。

尤基利最狠的是今年五月球季結束就開除教練基德(Jason Kidd)。基德曾在2023-24年率領獨行俠打進NBA總冠軍賽，但接下來連續兩年獨行俠都無緣季後賽，其間並遭遇球隊交易球隊王牌唐西奇，接著傷兵滿營，獨行俠過去兩年都很難排出健康陣容。

「解雇基德是非常困難決定，但一切都由我來承擔，球隊需要一個全新開始，上下一心朝同一方向前進」尤基利獨行俠開創新世代定下基調。

在獨行俠籃球事務總裁尤基利操作下，換掉基德迎來新時代。 美國聯合通訊社

尤基利決定圍繞19歲年度最佳新秀弗雷格，以及從前十字韌帶手術中復出明星後衛厄文重新建隊，並與兩人深夜長談。

尤基利對厄文和佛雷格合體，融入新體系非常有信心。

「我們心中都有很大好奇，渴望看到厄文與佛雷格並肩作戰，創造完美團隊合作，厄文擁有難以置信天賦和能力，我們期待兩人合體建立獨行俠未來體系，重新為這座城市帶來贏球文化」尤基利為獨行俠規畫明確方向。

解雇基德，尤基利為獨行俠找來密西根大學教練梅伊(Dusty May)執教，再次震撼全世界。

梅伊2026年剛率領密西根大學摘下NCAA美國大學籃球冠軍，尤基利過去20年都在大學執教，現在拉到職業籃球體系。 路透

梅伊2026年剛率領密西根大學摘下NCAA美國大學籃球冠軍，尤基利過去20年都在大學執教，現在拉到職業籃球體系，尤基利的膽識，梅伊需要面臨的挑戰，對NBA執教文化和未來教練選材都將帶來革命性影響。

NBA目前還沒有從大學跨界就能一鳴驚人的執教先例，即使像塞爾蒂克前教練史蒂文斯(Brad Stevens)那樣的執教天才，一進NBA就能在2-3年內帶領塞爾蒂克翻身，但終究還是沒能帶領塞爾蒂克成功奪冠。

梅伊大學執教經驗豐富，戰功彪炳，屬於中壯派教練，擅長跟球員溝通，不拘泥戰術套路，也願意給球員最大自主性和施展空間，這是全員健康獨行俠創造奇蹟，扭轉過去兩年衰運的奇妙時刻。

獨行俠即將打開達拉斯另一個世代大門。 美聯社

當西區天下每個人都在談論馬刺好還是雷霆穩，NBA天下究竟衛冕軍尼克還能有多少好運，我對獨行俠新一季奇妙旅程和可能結果更感興趣。

新總裁、新教練、新體系，看著厄文和佛雷格合體，獨行俠即將打開達拉斯另一個世代大門。