失落塞揚史肯斯不僅四縫線速球熄火 關鍵是失效快叉伸卡球

2026年匹茲堡海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）最大的新聞，是球速。他的四縫線平均球速，從2025年的98.2英里掉到96.8英里，整整少了1.4英里。對一名靠近100英里火球進大聯盟、前兩季防禦率不到2.00的投手來說，這足以引起警報。但只看球速，你可能錯過今年史肯斯表現弔詭的內情，因為他的四縫線速球其實沒被打爆。

今年打者面對史肯斯四縫線的打擊率僅.220，預期打擊率更只有.208；揮空率接近30%，三振率仍超過30%。換句話說，那顆從98英里掉到96、97英里的直球，依然是一顆很好的大聯盟等級速球，壓制力真正消失的是另一顆球：快叉伸卡球（splinker）。史肯斯剛闖大聯盟時，最讓打者頭痛的武器不只有100英里的火球，還有那顆介於指叉與伸卡之間、會在本壘前突然往下消失的快叉伸卡球，2024年那顆球幾乎是招牌。

當年，史肯斯有將近三成球數使用快叉伸卡球，對手很難決定該把它當直球還是變化球看。速球往上竄，快叉伸卡卻從相似軌跡突然間往下沉，這正是所謂的隧道效應（tunneling）。但時間來到2026年，事情完全不同，他的快叉伸卡球使用率剩約 10%，而且效果一路下滑，打者今年攻略這球的打擊率高達 .323，預期打擊率也接近.300；三振率只有約11%，揮空率不到18%，反觀他的變速球，揮空率仍超過37%。

史肯斯今年最大的問題，可能不是單純從「98英里變96英里」的球速，而是原本那套讓打者不知該準備哪一顆球的組合。 美聯社

單就數據觀之，史肯斯今年最大的問題，可能不是單純從「98英里變96英里」的球速，而是原本那套讓打者不知該準備哪一顆球的組合，開始失去層次。這也是為什麼，我覺得史肯斯今年表現值得重新認識一下，正好打破我們常把火球派投手凡球速掉了，所以退步的迷思，在大聯盟投球其實不是一道只靠球速（velocity）的算式，四縫線如果少兩英里，只要位置、尾勁與配球還在，仍然可以很有效。反過來說，即使你還能丟96、97英里均速，如果打者一開始就知道哪顆球值得等、哪顆球可放掉，整套攻擊就會變得普通很多。

大聯盟官網今年季中，曾撰文訪問美國知名訓練中心Driveline的投球與生物力學專家分析史肯斯。他們的觀察是，年初跨步時身體容易橫著帶過去，導致出手空間被自己卡住，力量無法完整朝本壘方向釋放，但到了球季後段，這個問題已有改善。如果只是WBC經典賽造成疲勞，那麼故事應該很簡單：休息、球速恢復、一切正常，但現在看起來沒這麼簡單。

史肯斯今年度，其實已從一個靠幾樣壓倒性武器打天下的投手，開始進入另一個階段：當打者已經看你兩年，而且知道你的招牌球長什麼樣子，你還能怎麼重新組合自己？這是每個王牌投手遲早面對的一關。名人堂強投馬丁尼茲（Pedro Martínez）年輕時有95、96英里球速，後期靠變速球與控球生存；韋蘭德（Justin Verlander）生涯不同階段也不斷調整球種；薛則（Max Scherzer）更不是一直靠同一套強力武器投到40歲。長壽類型的投手，最後都得經歷一次從「我的球比你強」變成「我比你更懂怎麼使用我的球路」。

史 任何偉大的投手，都歷經過擺脫天賦、重整投球組合的階段，首年摘新人王、翌年摘塞揚獎的史肯斯被各隊研究透徹，下階段如何調整因應，才是季外需要加強的重點。 美聯社

肯斯今年或許正好站在這個轉折點，他的數據也透露了這趨勢。今年，他一共用多達七種球路應敵：四縫線、橫掃球（sweeper）、變速球、伸卡、快叉伸卡球、滑球與少量曲球。四縫線約占41%，但沒有任何第二球種占兩成；橫掃球約16%、變速約13%、伸卡約12%、快叉伸卡約10%。換句話說，他正在不斷試著找新的排列組合，這不像一個受傷投手在做的事，更像一個首次重新設計自己的王牌投手試錯。

還有另一個值得注意的變化，史肯斯菜鳥年滾地球率超過五成；今年卻降到42%左右。打者將更多球打到空中，也意味著更多長打。MLB的深度分析同樣指出，他今年平均被擊球初速上升、滾地球率下降、全壘打增加，如果把2026只濃縮成因參加WBC 導致球速下降、 表現退步其實不太正確。經典賽或許改變他的準備節奏，史肯斯本人也承認可能是根源之一，但並不能解釋為什麼他四縫線在少了1.4英里之後仍有效，也不能單獨解釋為什麼快叉伸卡球從招牌武器變得最不可靠，值得觀察的是史肯斯第一次不能只靠「史肯斯的球」打敗別人。

這未必是一件壞事，很多偉大投手成熟的時刻，都不是球速最快的那一年，反而是第一次發現不能只把球丟得很快，還得開始比打者想得更快，如果2027年史肯斯真的把98、99英里球速找回來，那當然很好。可是對海盜來說，更重要的不是那1.4英里有沒有回來，而是那顆曾讓整個聯盟不知道怎麼打的快叉伸卡球，以及圍繞它建立的投球邏輯，能不能一起找回來。一個24歲投手令人期待的地方，不應該只是還能不能丟100英里火球，應該是100英里不足以解決問題時，他會變成什麼樣的投手。