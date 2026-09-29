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中職／投打過度仰賴資深球員 台鋼win now不成得要顧養成了

聯合新聞網／ 福耳
魔鷹目前是全壘打及打點雙冠王。 中央社
魔鷹目前是全壘打及打點雙冠王。 中央社

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球季已近尾聲，個人獎項爭奪也逐漸白熱化，其中台鋼有多位球員在打擊部門排行榜上名列前茅，但球隊戰績卻不盡理想，在味全已拿下上半季冠軍，中信、樂天在爭奪下半季冠軍，富邦及統一則在拼最後一張季後賽門票的時候，台鋼卻已確定與季後賽無緣，球員表現與球隊戰績走勢不同，究竟是什麼原因？

首先來看看台鋼球員的打擊表現，目前暫居打擊部門榜上前五名的主要是魔鷹、王博玄、王柏融及曾子祐等人，魔鷹打下84分打點，遙遙領先居次的范國宸多達22分，打點王早在季中就已入袋，日前也單場雙響砲，超前張育成2轟，全壘打王同樣十拿九穩；打點上第三名是隊友，打出50分打點的王柏融：王博玄的3成11打擊率在榜上居第三名，22次盜壘也是第三名：曾子祐則打出118支安打，暫居安打榜上第二名，只落後給隊友魔鷹1支，其實安打前三名都是台鋼的球員，第三名是王博玄。

王博玄目前暫居打擊榜上第三名。 聯合報系資料照
王博玄目前暫居打擊榜上第三名。 聯合報系資料照

進一步來看台鋼的打擊數據，以上4人搭配吳念庭、陳文杰等人是進攻主力，不過除了這6人之外，其他球員的打擊數據就不算太好，6人中安打數最少的是王柏融的86支，接下來就是紀慶然的55支，隊上安打集中在某些主力打者身上是常見的事，但前6人中只有王博玄及曾子祐兩人算是台鋼自家農場培育出來的打者，魔鷹明年是否會續留仍是未知數，因為投手方面少了一名洋投對戰績影響顯而易見，王柏融、吳念庭、陳文杰或多或少也都有年紀及傷病問題。

再將台鋼的球員安打數往下看，在紀慶然後面是劉時豪，藍寅倫及郭阜林，直到今年選秀進來的永田颯太郎才又是選秀進來的，而且嚴格說起來永田也要歸類在旅外球員，台鋼自家農場這幾年培育打者的績效可說是不盡理想，近幾年就會出現青黃不接的現象。

<a href='/search/tagging/2/黃子鵬' rel='黃子鵬' data-rel='/2/178208' class='tag'><strong>黃子鵬</strong></a>來到台鋼後表現更勝以往。 <a href='/search/tagging/2/台鋼雄鷹' rel='台鋼雄鷹' data-rel='/2/186978' class='tag'><strong>台鋼雄鷹</strong></a>提供
黃子鵬來到台鋼後表現更勝以往。 台鋼雄鷹提供

投手方面也有相同的問題，目前的3名洋投表現不差，但洋投本就來來去去，加上如果要繼續把一個名額用在魔鷹身上，那洋投戰力勢必會比其他球隊來得差，缺口就得靠本土先發投手來填補，台鋼去年季後簽下黃子鵬，黃子鵬轉戰台鋼後表現更進步，先發20場，防禦率僅有2.20，拿下7勝，但近期因腰傷提前結束球季；江承諺在23年底被交易到台鋼，3年來也扛起先發一角，雖然防禦率表現不像黃子鵬那麼好，每年也可以固定投100局以上。

只是本土球員養成的問題在投手部分更加嚴重，今年只有9場是由自家農場投手先發，包括陳正毅的5場為最多，黃子豪2場，許承恩及陳宇宏各1場，且4人的防禦率都超過4.50，在本主先發培養這塊也是徹底失敗，原本前幾年要培養的先發投手如陳柏清、伍祐城等人也被調往中繼，牛棚在倒了林詩翔、韋宏亮後，即使張誠恩回歸，戰力仍吃緊，本土先發養成是台鋼未來的重點之一。

曾子祐是台鋼自家培養出的年輕打擊好手。 台鋼雄鷹提供
曾子祐是台鋼自家培養出的年輕打擊好手。 台鋼雄鷹提供

台鋼在上一軍這幾年積極透過擴編選秀、交易、自由市場等方式網羅他隊人才，目標明顯就是要複製新味全3年奪冠的前例，但重點放在win now也得兼顧養成，否則再過幾年這些老大哥們退居二線甚至離開球場之後，台鋼的戰力將會有大幅度的變化。

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