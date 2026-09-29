一度斷崖式衰退的前MVP 道奇貝茲是如何找回巔峰身手？

如果只看8月底前的數據，貝茲（Mookie Betts）今年怎麼看都是位急速老化的球星：整季OPS僅.701，在163位擁有400打席以上的打者裡排在第123名，比聯盟平均水準還遜色。但進入9月後，貝茲的表現脫胎換骨——在19天內繳出.356/.457/.729的驚人三圍，單月OPS一度飆到1.287，彷彿在告訴大家自己已經準備好備戰十月的季後賽。究竟他前5個月的低潮從何而來？而這波拉尾盤的表現是不是曇花一現？

2026年開季即傷

會有這麼一個掙扎的賽季，其實早在開季透漏前兆。休賽季貝茲將大半訓練時間投入重塑揮棒機制，但在成效顯現前，右腹斜肌就先拉傷，復出前的8場比賽只繳出.179/.281/.429的打擊三圍，隨後更缺席將近5週。此外，儘管球員傷癒復出的復健期上限為20天，貝茲卻只打了2場復健賽就趕著歸隊，倉促的節奏很可能讓揮棒時機與身體狀態都尚未真正準備好。復出後的前40場比賽也只打出 .203/.266/.367，總教練羅伯茲（Dave Roberts）當時直言，貝茲對自己的揮棒機制缺乏信心；貝茲本人也坦承，過去信手拈來的打擊直覺，如今得靠後天雕琢才能重新找回。

轉戰游擊惹的禍？

貝茲從2024年開始轉任全職游擊手，打擊成績也從這年開始下滑，很難讓人不多做聯想。 路透

值得一提的是，貝茲從2024年開始轉任全職游擊手，隔年便繳出他大聯盟生涯最差的一季——.258/.326/.406、OPS+僅104，各項數據都是生涯新低，同時他的揮棒速度（Bat Speed）也出現單季驟降10英里的斷崖式衰退，一度只排在聯盟最後的11%。而這樣的糟糕表現，與轉守游擊的時間線完全重疊。不免令人懷疑，轉換守位是否對他的打擊成績造成某種直接或間接性的影響？不過，這個說法本人多次公開反駁，其一是2025賽季的揮棒速度暴跌，歸因於季初讓他瘦了近20磅的腸胃型病毒；另外他在轉守游擊後的守備表現不減反增，去年還一度入圍金手套決選，防守表現落在聯盟前10%，顯示他並非因為守備分心而落得兩頭空。

被低估的擊球品質

進階數據顯示貝茲即便揮棒速度不如年輕人，但還是能靠著優異的球棒控制能力將球打得扎實。 路透

若攤開整季的進階數據，會發現貝茲今年的低潮其實沒想像中悽慘。截至9月中，他整季的平均擊球初速（Avg Exit Velocity）達90.2英里（聯盟前30%），wOBA .338與預期xwOBA .339幾乎完全吻合——意味著他整季擊球的實際品質，與「應得」的產出相去不遠，並未出現機制徹底崩壞的狀況。此外，他的Square-Up%（打者實際擊球初速，相對於其揮棒速度和投球速度所能達到最快擊球初速的比例。打者如果能夠穩定產生高比例的理想擊球，即便他的揮棒速度並非頂尖，也能創造出高期望值的攻擊表現）高達41.6%，是聯盟前1%的頂尖水準，說明他即便揮棒速度不如年輕人，但還是能靠著優異的球棒控制能力將球打得扎實。整體來看，貝茲前5個月的大低潮，其實沒有太多老化跡象，更大的問題出在他傷癒後的恢復節奏、揮棒調整的陣痛期等，不能用簡單的「衰退」二字解釋。

貝茲近五年成績比較。撇除2025年賽季，其實貝茲的擊球型態在過去幾年未曾改變，揮棒速度本來就不是他的強項，重點是他能靠有限的力量兌現出高於水準的擊球初速。截圖自savant網站

而進入9月，貝茲像是徹底找回失蹤兩年的火力。截至9月23日的19場比賽，他狂敲29支安打、打擊率 .354，外加6轟、21分打點；9月18日對巨人一役，他單場5次上壘（3二壘打、1安打、1保送），寫下自2024年4月以來首見的個人紀錄，隔日更完成生涯僅次一次的連3場3安打紀錄。而支撐這波火燙表現的，同樣是紮實的擊球品質——9月期間他的扎實擊球率來到38.5%，意即超過三分之一的擊球初速都在95英里/小時以上，與巔峰時期的擊球品質相同，證明這不只是曇花一現。他本人也說，這波火燙的手感只是找回本來就存在的能力。

綜上所述，守備位置轉換的壓力或許是壓垮駱駝的其中一根稻草，但真正影響貝茲打擊成績的，其實是健康狀況與逐年下滑的揮棒速度。進階數據也透露他的擊球品質從未衰退，為9月的觸底反彈提供了合理的數據支撐。不過，19場比賽終究是小樣本，這波拉尾盤能否延續到季後賽、甚至未來幾個賽季仍是未知數，但至少對即將迎接關鍵賽事的道奇來說，這是再及時不過的一劑強心針。