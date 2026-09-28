日職／火退要避免6年無一冠 「新庄政權」延續成敗在守備

每到了球季尾聲，相關的球隊人事異動，尤其是總教練的去留總是球迷最關心的話題。今年球季還是聚焦在日本火腿隊的監督新庄剛志，主要是他這幾年一直都有異動的可能，加上本人經常不按牌理出牌的風格，因此一直瀰漫著動向不明的氣氛。

儘管爭冠失利，日本火腿隊的球團老闆給予這個賽季的新庄剛志頗高評價，「找不到說不的理由!」日本媒體推測，近期內就會宣布2027年繼續擔任監督的消息，2027年進入新庄日本火腿第6年政權，已經逐漸逼近栗山英樹的10年監督政權。不過栗山英樹在任前6年拿到兩次洋聯優勝（2012、2016），其中2016年甚至是日本一總冠軍，因此對於明年的新庄剛志來說，優勝將是唯一的目標，否則他將成為火腿隊史上第一個連續6年執掌兵符卻一冠難求的監督，這幾年改造球隊的成效勢必會受到質疑。

新庄剛志5年期間帶領日本火腿3度進入A級之林，球隊照著新庄的改造節奏，前兩年（2022-2023）雖然都是墊底，但2024年就進入A級，連續兩年都是太平洋聯盟第二名，今年有機會維持老二的地位，毫無疑問已經躍升為洋聯勁旅之一，只不過與奪冠之間還是差了一點距離。

今年季前新庄剛志自信滿滿指向優勝到頭來卻失利，尤其是去年把軟銀之間的差距從13.5大幅縮短到4.5場，今年卻再度退步到兩位數的13場，「打倒軟銀」的目標未能實現，成為日本火腿最大的痛。新庄剛志也不得承認，「軟銀真的很強，有很多值得我們學習的地方!」兩軍對戰，日本火腿以5勝18敗2和遭到嚴重的對戰劣勢，新庄剛志與小久保裕紀兩監督之間的差距也愈來愈明顯。

「打倒軟銀」目標未能實現，成為日本火腿最大的痛，庄剛志也(中右)不得承認，「軟銀真的很強」。 聯合報系資料照

然而，或許未能達成目標，甚至被狠狠修理，反而燃起了新庄剛志續任尋求雪恥的鬥志，讓他繼續接下2027年的兵符。瞄準明年賽季，陣中主砲雷耶斯（Franmil Reyes）雖然一直都引起多支球隊關注，尤其是即將導入DH指定打擊制的中央聯盟各隊都虎視眈眈，不過如今續留機會大增，這對於火腿來說無疑是最大的補強。

不過球隊主要課題如果未能解決，明年還是會相當辛苦，這是對於新庄續任這個消息球迷之間意見以及支持度逐漸出現分歧的主要原因。尤其是針對守備能力日本火腿隊必須想辦法強化，今年火腿隊的團隊失誤數高達87次，居兩聯盟12球團最差。與洋聯其他球隊相比，不僅與軟銀的52次相去甚遠，團隊失誤數第二多的西武也只有61次，等於守備的問題在洋聯屬於「一枝獨秀」的嚴重，這是現役時代具有傲人守備能力的新庄剛志必須全力去改善的問題，也將是決定2027年賽季，新庄政權第6年成敗的關鍵。