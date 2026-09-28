棒球／林佾葳對南韓一戰成名 勢必受到韓職球探關注

這屆名古屋亞運棒球項目，中華隊預賽首戰的先發投手林佾葳，對南韓先發5局只被擊出1支安打失1分非自責分，不但一戰成名，更為個人生涯增添籌碼，未來動向備受矚目。

2024年林佾葳從大理高中畢業投入中職選秀落榜，後來進入合庫發展，年僅20歲的他在亞運投出身價，他喊話明年挑戰中職。林佾葳對上由韓職年輕球星組成的亞運國家隊，更三振強打金倒永，勢必受到韓職球探關注，未來是否有機會到韓職奮戰也是一大話題。

這樣的假設在過去或許是天方夜譚，現在卻有可能成真，因為今年開始韓職實施亞洲外援制度，加上旅韓左投王彥程投出成績，也讓韓職球探將目光投向台灣業餘、職業好手身上，例如台電投手王宇傑，就受到日、韓職球探關注。

韓職原本規定每隊一軍登錄3名洋將，且投手、打者至少各1人，今年亞洲外援制度首度上路，代表各隊一軍可登錄「3+1」名洋將，每一位亞洲外援第1年支出總額上限為20萬美元（約640萬台幣），包括年薪、簽約金、激勵獎金和轉隊費。

因為王彥程在韓職投出好成績，為台灣好手鋪路，可以讓韓職球隊用精簡的預算，簽下有潛力的台灣球員。 中華奧會提供

以效力韓職韓華鷹的王彥程為例，他的年薪僅10萬美元（約320萬台幣），本季先發26場戰績11勝6敗，防禦率3.97，每局被上壘率1.52，CP值超高，也是少數有成績的韓職亞洲外援。

正因為王彥程投出好成績，為台灣好手鋪路，加上亞洲外援制度，可以讓韓職球隊用精簡的預算，簽下有潛力的台灣、日本、澳洲年輕好手，也讓林佾葳赴韓職發展增添可能性。

目前不知道韓職球隊對林佾葳有沒有興趣，不過確定的是，韓職球探一定有看這一場中韓戰，而且對林佾葳投球肯定留下深刻印象，這也讓有意挑戰棒的他，不只是中職，可能也有機會叩關韓職。

當然，林佾葳還有很多地方需要加強，包括體重不到70公斤，身材太過單薄，球速只有140公里出頭，速度和球威都有很大提升空間，如果要在長期的職業賽事生存，他的投球動作特殊性和給對手的陌生感將會消失，必須強化控球和變化球犀利度，才能在職棒生存，不管是在台灣或是在南韓。

林佾葳(中)還有很多地方需要加強，包括體重不到70公斤，身材太過單薄，球速只有140公里出頭，速度和球威都有很大提升空間 聯合報系資料照

過去有不少台灣球員在國際賽投出或打出身價，後來旅外發展，林佾葳或許想不到這次亞運對南韓一戰成名，會對個人生涯產生多大影響，至少現在許多台灣球迷都知道這號人物，當然，如果自我評估，選擇留在合庫發展也是一條不錯的路，如果選擇挑戰職棒，只要準備好了，也是可以嘗試走的道路。