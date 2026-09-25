詹姆斯百大球員終於跌出前10 ESPN是公允、低估還是過譽？

打完23年NBA，費城76人年近42歲前鋒「老詹」詹姆斯在ESPN季前百大球員排名終於跌出前10。

ESPN專家團給老詹排在第18，生涯第一次跌出前10。老詹上季排第八，2011-18年連續八年ESPN百大排第一，2020年率領湖人奪冠後排名一度重回第一。

新賽季是老詹生涯第24個賽季，再過幾個月老詹就要年滿42，上季季後賽湖人一號球星唐西奇全程缺席，湖人二號球星里夫斯缺席一半場次，老詹依舊帶領湖人一票角色球員4：2淘汰火箭，打進西區季後賽第二輪，個人能力和帶領表現依舊無可挑剔。

儘管老詹表現如此無敵，帶隊能力超凡，但老詹依舊落後火箭前鋒杜蘭特（13）、暴龍前鋒巴恩斯（17）、勇士後衛柯瑞（12）、暴龍前鋒雷納德（15）、76人後衛布朗（14）。

老詹年紀過大和體能持續力是ESPN百大排名極重要判讀指標，ESPN給老詹排名定位不過分，但仍少了許多得分、數據外的肯定。

1、火箭杜蘭特進攻和投籃得分技巧肯定強過老詹，但杜蘭特最重要工作就是得分，老詹生涯從來不是以得分做為主要工作，他得控制比賽節奏、疏理團隊進攻、為隊友創造空間和出手機會，接下來才是自己得分。

2023年迄今，杜蘭特沒贏過任何一個季後賽系列，排名依然在詹姆斯前面。 法國新聞社

杜蘭特的球隊除了勇士，幾乎都不是老詹的對手，而且2023年迄今，杜蘭特沒贏過任何一個季後賽系列。

2、勇士柯瑞依舊很強，他的能力甚至還可以排進百大前10。

柯瑞嚴重被低估，應該排進前10。 美聯社

但勇士連續多年都是附加賽球隊，跟老詹相比，柯瑞個人得分和進攻能力確實更了不起，但老詹要做的工作和戰術角色更多更艱難。

3、暴龍前鋒雷納德情況一如杜蘭特，雷納德的球隊始終沒有作為和大突破，但雷納德得到的肯定與評價一直居高不下，而且健康問題始終困擾雷納德和他的球隊。

傷病是雷納德最大敵人。 美聯社

儘管雷納德上季打出生涯最好一季進攻表現，但快艇連季後賽都沒沾上邊。

4、暴龍前鋒巴恩斯排在老詹前，完全不能接受。

暴龍一哥巴恩斯排名比詹姆斯前面完全沒道理。 美聯社

不管是投籃還是帶隊能力，比全能數據還是領袖魅力，41歲老詹各方面表現和效率都在巴恩斯之上。

5、上季在湖人，老詹從一號球星轉為二號球星，再掉到第三球星打更多無球，球權減少、交出更多戰術角色，但季後賽老詹迅速切換回一號球星，帶領湖人闖過第一輪季後賽，展現非凡能力和帶隊本事，史上獨一無二。

詹姆斯可從持球打到無球，切 換角色能力值得更多尊重。美聯社

籃球史上誰有這種切換自如，從第一到第三，從霸佔球權到打無球，再從無球切換成第一持球點和戰術角色，為團隊注入最大戰力，給角色球員無比信心。

不管是從個人能力、攻防表現，還是帶隊能力、領袖魅力，再加上球隊戰績和角色球員發揮，老詹的表現和定義都遠遠高於排名第18。

對一名即將42歲，打完這一季隨時可能退休老人來說，ESPN百大排名第18非常公允，沒有低估不會過譽，把超高齡球員可能面臨衰退和弱化都計算進去，非常合理。

但全世界應該都知道，42歲老詹能力和帶隊方式應該不僅於此，新賽季就看這個42歲76人最老新人如何展現他的老人魔法。