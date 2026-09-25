中職／兄弟望演史上第6次下半季奪冠大逆襲 悍將落得搶最後生機

中華職棒例行賽已進入倒數，目前態勢是中信兄弟與樂天桃猿競爭下半季冠軍，富邦悍將與統一獅爭取年度第2名去打季後挑戰賽，看起來富邦悍將與統一獅年度第二之爭有可能會等到最後一場比賽。

味全龍基本上已經跟下半季冠軍漸行漸遠，全力保住年度第一，只要戰績達到67勝便篤定是全年勝率第一，加上奪得上半季冠軍，保底打進年度總冠軍賽，現在當務之急是整軍備戰，把全隊戰力再向上拉抬。

中信兄弟是上半季最後一名且拿不到全年第一，最近打出一波連勝氣勢，幾乎直指下半季冠軍，最可以跟他競爭的是樂天桃猿，樂天桃猿也幾乎拿不到全年第一，想要打季後賽爭取2連霸，奪得下半季冠軍是最佳途徑。

現在中信兄弟的氣勢是往上的，打線串連、投手也有壓制力，最近有連3場跟對手說「再見」贏球，有一場是客場在延長賽打出致勝分險勝，戰力正值高峰期。

上半季排名第五的樂天桃猿，如今下半季排名第二，也有機會爭冠。 中央社

樂天桃猿近10場戰績是5勝5敗，近來本土先發投手戰力有下滑現象，雙洋砲不見效果，還是需要洋投先發穩住戰績，才有機會一拚，本週中信兄弟與樂天桃猿正面對決，就可以看出接下來的局勢發展。

中職史上有5次上半季墊底球隊，一路逆襲奪得下半季冠軍。1997年味全龍是中職史上第一次出現這樣的逆襲。味全龍上半季戰績落在聯盟最後，但到了下半季完全改頭換面，成功拿下下半季冠軍，並在總冠軍賽展現強勢表現，最終完成年度總冠軍的逆襲。

2000年的統一獅同樣上半季墊底，但下半季重新找回競爭力。統一獅下半季一路追趕，最後拿下下半季冠軍，並在總冠軍賽擊敗興農牛，成為中職史上第2支完成「上半季墊底→下半季冠軍→年度冠軍」的球隊。

2009年兄弟象則是另一種劇本。兄弟象上半季僅拿下21勝、1和、38敗，排名墊底，但下半季卻打出33勝、20敗、2和的戰績，成功拿下下半季冠軍。這是中職史上第3次出現「上半季墊底、下半季封王」。不過，兄弟象最後沒有完成年度冠軍。總冠軍賽面對統一獅，最終未能奪冠。

如果要找最完整的「墊底大逆襲」，2016年義大犀牛是最具代表性的案例之一。義大犀牛上半季排名最後，下半季卻一路打出佳績，拿下下半季冠軍，接著在總冠軍賽擊敗中信兄弟，最終抱回年度總冠軍。也因此，義大犀牛成為中職史上第3支完成「上半季墊底、下半季冠軍、年度總冠軍」三連跳的球隊。

1997年球季味全龍成為史上首支上半季墊底，下半季奪冠，最後贏得總冠軍球隊。 聯合報系資料照

今年中信兄弟有機會成為史上第6次「上半季墊底、下半季冠軍」的球隊，且是隊史第3次、球團史上第2次。

中職採上下半季制度，最大的特色之一就是球季具有重新洗牌的機會。一支球隊即使上半季陷入低潮，只要能在休季、補強、調整陣容與戰術後重新找到節奏，下半季仍有機會重新競爭。

但今年最讓人關注的是富邦悍將能否打進季後賽，與統一獅的勝差相近，幾乎每天勝負都會影響排名，而關鍵戰役是10月3日、10月4日兩隊在新莊球場的對戰，或許要等到那2場比賽才會真的決定誰可以打季後賽。

今年最讓人關注的是富邦悍將能否打進季後賽，與統一獅的勝差相近，幾乎每天勝負都會影響排名。 富邦悍將提供

此外，如果要到最後一天10月5日才能決定，當天是上半季統一獅與中信兄弟的補賽，也有樂天桃猿對富邦悍將的補賽，如果屆時下半季冠軍已經出爐，那2場比賽中信兄弟與樂天桃猿會派出什麼陣容比賽，將會影響富邦悍將與統一獅的未來。

富邦悍將目前唯一一次打季後賽是2018年，當年Lamigo桃猿包辦上、下半季冠軍，富邦悍將以年度第3名與年度第2名的統一獅打季後挑戰賽，以1勝3敗輸給統一獅，未晉級台灣大賽。