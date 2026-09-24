中職／郭天信、魔神龍近況差 味全天龍陣在投打端都現罩門

上半季勢如破竹，領先群雄多場勝差，以39勝21敗拿到季冠軍的味全，下半季卻戰績不佳，目前僅24勝26敗，勝率不到5成，排聯盟第4名，之所以判若兩隊，投打都有主力球員陷入大低潮是最大的原因。

靠著5名洋投的風火輪操作搭配偶有佳作的本土先發，投手戰力是味全在上半季的主要優勢，團隊防禦率僅有2.29，是唯一在3以下的球隊，甚至還低於2.50，居次的統一是3.03；洋投中除了伍鐸之外，其餘4人在上半季的防禦率都未超過2，表現最優異的魔神龍只有0.83，ERA+更高達387，孰料上下半季投球成績呈現最大差距的也是他。

魔神龍在下半季的防禦率逼近5。 味全龍提供

魔神龍在上半季先發9場，有6場優質先發，下半季首場面對富邦，先發8局失2分奪勝，貌似有一個好的開始，隔場對統一卻只投2局就狂丟8分，接下來2場雖又投出優質先發，但進入8月底，狀況明顯下滑，後續的5場先發只有一場投滿6局，總共26又1/3局就被打出35支安打，控球在最近一場更是大走鐘，5局投出6次保送，下半季的成績是2勝5敗，防禦率高達4.93。

17日魔神龍被下放二軍，教練團表示不會讓他在季後賽前上一軍，魔神龍的近況不佳對於味全雖有影響，幸好另4名洋投及牛棚投手群在上下半季表現並沒有太大落差，味全仍有堅強的投手戰力，團隊防禦率還是不錯的2.91，只是與其他球隊的差距有所縮小。

上半季味全不只投手優異，打擊也十分突出，團隊打擊率排聯盟第2名，安打、全壘打、打點、總得分以及盜壘則都是聯盟最多，投打配合得宜，上半季奪冠自是理所當然，進攻能力卻在下半季大幅衰退，團隊打擊率僅剩2成31，連帶著其他如安打、打點及總得分等打擊數據通通落到墊底，僅有全壘打及盜壘能與其他球隊抗衡，直接導致下半季戰績不佳。

人在日本打亞運的劉基鴻，今年的打擊內容不佳。 中央社

郭天信及劉基鴻是味全打席數最多的兩名打者，兩人在下半季的打擊都不若上半季；先來看看人在日本打亞運的劉基鴻，劉基鴻在亞運前出賽了近百場，打擊率僅有2成34，他在上半季的打擊率是2成41，有5轟、31分打點，下半季打擊率下探到2成23，只有2轟及15分打點，由於錯過兩周左右的賽程，連續4年單季百安的紀錄大有可能就此中斷，且基本上已確定打擊內容會是近5年來最差。

郭天信則是味全上下半季打擊落差最大的球員，上半季交出3成09打擊率、6轟及21分打點的成績，長打力大爆發，進入7月後，打點仍有10分，但單月打擊率已經掉到2成39，打擊手感每況愈下，8月低於2成，9月至今只有1成48，整季打擊率降到2成58，是近3年最低，低潮如再持續下去，不無創單季新低的可能，身為開路先鋒的郭天信身陷逆境，直接影響團隊的得分能力，要趕緊趁剩餘的10場賽事調整回來。

郭天信上半季打擊手感火燙，下半季卻判若兩人。 味全龍提供

依目前的戰況看來，味全在季後賽有很大的機會對到下半季打擊火燙的中信，如果投打兩端的主力球員沒辦法恢復到上半季的狀況，要用天龍陣殺遍全場應該有很大的難度。