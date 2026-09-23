日職／落合博滿後等了40年 羅德本土大砲為何遲遲難產？

效力於千葉羅德海洋隊的強打山口航輝，在本月15日對上日本火腿上演單場雙響砲，一口氣將本季全壘打支數衝上30轟大關。這不僅持續堆高山口個人單季最多轟，甚至還是羅德隊史暌違40年來，終於又有一位日籍本土強打，再次繳出30轟以上的表現。

羅德上一位單季30轟以上的本土球員，已經要追溯到1986年的落合博滿了。當年他在123場比賽裡，繳出打擊率3成60、50轟和116分打點的成績，並拿下年度打擊三冠王。然而，雖然落合曾在羅德三度拿下打擊三冠王，毫無疑問是球隊的一大支柱，但1986年也是他在羅德效力的最後一個賽季，後來他便被球團交易至中日龍隊，沒有披上羅德戰袍。

而在落合博滿之後，羅德陣中還是有一些打者曾經有過30轟的表現，例如2004年的阿巴亞尼（Benny Agbayani）、2005年的李承燁，或者2019年的萊爾德（Brandon Laird）等等。不過這幾位選手都是外籍洋砲，並非日籍本土球員。所以長達40年間，羅德始終缺乏自家養成的30轟級重砲，直到今年的山口航輝爆發，才總算終結這個不良記錄。

過去40年能擊出30轟的羅德打者，清一色都是外籍洋將。 路透資料照

如果說只是在幾年內缺乏這種球員，那麼原因也許是出在特定教練團的養成能力，或者選秀策略及眼光等等。但整整40年的空窗期，代表問題很可能出在更深的層次。首先，直到1991年賽季為止，羅德隊的主場一直都在川崎球場。此球場因其糟糕的環境，不僅在當時惡名昭彰，甚至部分「傳說」在今日還不時會被球迷拿來複習。而當時川崎球場也以狹小著稱，球場中外野最深處為118公尺，左右兩側標竿則僅有89公尺，有利於打者轟出大牆。

不過到了1992年，羅德隊移轉到現在仍在使用的千葉海洋球場。千葉球場中外野為122公尺，左右兩側則是99.5公尺，明顯比川崎球場更為寬廣。另外，由於球場設在海邊，因此場中不時會吹起強力海風，即使是力量突出的打者完全咬中球，也可能看到球被海風吹回外野，從全壘打變成一顆平凡的接殺。

除了場地讓全壘打變難轟之外，另一個問題則出在羅德自身的經營。在日本職棒圈裡，羅德向來被認為是小資球團，講求精打細算，這也影響到第一線的訓練資源。例如2018至2022年賽季執教的井口資仁，就指出在他剛上任時，千葉主場旁的室內練習場裡，竟然沒有裝設空調，一旦到了夏天，選手們就只能在炎熱的環境下進行練習。

井口資仁曾點出羅德球團訓練環境落後的問題。 美聯社

此外，在Trackman已經逐漸風行日本球界的當下，羅德也還沒有進行裝設，而是依賴傳統攝影機進行拍攝和分析。而在新人的宿舍裡，食堂能提供的品項極其有限，甚至在放假時還會直接打烊等等。從這些小地方，就能看出羅德的環境確實和其他球隊有段落差。所幸在井口執教期間，羅德也啟用河合克美擔任球團社長，逐步改善井口點出的這些問題。但也可以想見選手長期在這樣的環境下訓練，成長幅度當然也受到限制。

由於省錢思維，當然更難期待羅德願意出手去網羅市場上的本土重砲。不只如此，就算自家出現聯盟頂級的超級球星，球團也往往不願意留人，甚至還會主動把球員送走。例如當初的落合博滿，就是在四換一交易下離開羅德，並且和新東家中日締結了1億3000萬日圓的合約，成為日職史上第一位「億圓男」。近年則有被認為是下一個代表日本球界的強投佐佐木朗希，在還不能簽下大聯盟合約的狀況下，就被入札賣到洛杉磯道奇隊，引起球迷一片譁然。

事實上，除了30轟級重砲長年難產之外，羅德過去也相對缺乏聯盟代表性的強力投手。雖然也確實曾出過黑木知宏、清水直行、成瀨善久、石川步等優秀投手，但就沒有像是松坂大輔、田中將大、達比修有、山本由伸、齊藤和巳這種在單一賽季，能夠成為毫無懸念的聯盟第一人，並拿下澤村賞級別的強投。

羅德經常不願挽留自家明星選手，當初就把佐佐木朗希都提早賣給大聯盟球團。 法新社

在日職12支球團（含前身）之中，羅德其實也是唯一一支沒有出過澤村賞得主的球團。甚至連已經被合併消失的近鐵，都曾有過野茂英雄在1990年獲獎，只有羅德是完全掛零。既然投、打兩方面，都長期缺乏代表性的領導人物，多少對戰績有所影響，羅德雖然曾藉著季後短期賽的發揮2010和2005年拿下日本一，但上一次羅德在例行賽打出勝率第一的成績，已經要追溯到1974賽季年了。

由此可見，在講求精打細算的方針之下，羅德雖然也曾幾度打進季後賽，但無法取得全年勝率第一，對於頂尖球星的培育也有負面影響。如今，山口創下球團暌違40年來的記錄，當然也歸功於其個人的努力，和在打擊技術上找到好的方向改進。不過，羅德如果想要打出一番新氣象，並非以「下剋上」身分自居，覺得剛好拼進季後賽就可以了，對軟硬體需求還是能省則省的話，那麼想再有明顯突破，或是養出更多具有指標性的強投豪打，恐怕不是件容易的事。