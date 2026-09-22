運動畫刊專家還在睡！最新排名湖人被高估 灰狼、勇士被低估

美國「運動畫刊」NBA新賽季戰力排名，尼克第一、馬刺第二、雷霆第三、暴龍第四、騎士第五。第六76人、第七熱火，換了六名輪換主力湖人仍被排在第八，很被看好，上季東區第一種子活塞第九，金塊排名掉到第10。

運動畫刊這分排名跟ESPN排名又有不同，ESPN前10有灰狼，兩分排名前10都沒有勇士。

NBA新賽季戰力排名我分兩個爭冠集團，最被高估是湖人，最被低估是勇士。

爭冠第一集團：尼克、熱火、76人、馬刺、雷霆

尼克核心陣容沒變太多，但都是當打之年，依然是奪冠大熱門。 路透

尼克是衛冕軍，核心陣容不變，替補中鋒羅賓森離隊，補進強力籃板中鋒佐蒙德，基本上維持上季奪冠團隊，尼克擁有完美輪換和先發五人，第一王牌布朗森上季季後賽打得就像NBA最好球員，尼克仍有機會打出例行賽55勝高標。

熱火拿下超級球星等級「字母哥」安戴托昆波，鋒線由字母哥、阿迪巴約、波提斯、維金斯組成，只要字母哥健康，熱火沒打下東區冠軍就算失敗。大多數專家都對熱火控球後衛和外線漏洞感到憂心，有強大防守紀律和鋒線+禁區優勢，熱火會成為東區最可怕球隊之一。

有了布朗和老詹，76人低標就是東區冠軍戰。 圖由AI生成

76人得到前塞爾蒂克後衛布朗和史上最佳三當家「老詹」詹姆斯，搭檔王牌後衛麥克西和明星中鋒安比德，竟然被運動畫刊排在第六，讓人哭笑不得。在沒有健康疑慮情況下，我會更大膽預測，熱火和76人會在東區決賽碰頭。

馬刺是上季西區冠軍，今年除了記取上季總冠軍賽失手教訓，「斑馬」溫班亞瑪更成熟，主控卡瑟爾目標就是進入全明星，兩名核心主力都在往生涯顛涯前進，今夏簽下前鋒哈里斯，他就是馬刺前五出色球員，補上經驗、投籃、身材對位，馬刺有機會再次挑戰西冠。

雷霆連續三年拿下西區第一種子，連續兩季至少打出例行賽64勝聯盟第一戰績，儘管今年夏天雷霆失去三名輪換後衛多特、喬伊、維金斯，但麥肯、米契爾上季季後賽已經成長為更出色、更具比賽影響力後衛，雷霆例行賽目標至少60勝，頗有捲土重來之勢。

爭冠第二集團：金塊、灰狼、騎士

灰狼重組陣容，主控鮑爾和小前鋒庫明加其實是完美補強。美聯社

金塊被運動畫刊排在第10，可能英明，可能敗筆。金塊是失去成長上主力前鋒華森，但替補中前鋒巴格利三世、前鋒德羅展、後衛華克四世都是馬上可以擺進主要輪換球員，小前鋒瓊斯效率和投籃、對位都不會輸給華森，金塊戰力和天賦仍在西區很有競爭力。

灰狼連前10都擺不進去，運動畫刊專家團可能都沒睡好。

灰狼陣容是少了兩名主力大前鋒藍道、里德，但前黃蜂先發主控鮑爾和小前鋒庫明加是完美補強，愛德華不需要再大包大攬，既要持球、又要創造機會和空間，鮑爾的持球和創造力能解放愛德華，單純攻擊和終結籃框的庫明加會是得利者。

老詹沒有去灰狼，灰狼失去奪冠最關鍵拼圖，但灰狼拿下鮑爾並撿到庫明加，仍是今夏操作最漂亮爭冠球隊。

騎士是爭冠球隊中最弱勢，但也不能低估騎士目前這套陣容和組合，簽下前金塊前鋒華森是退一步好棋，就看華森能為騎士攻防和外線帶來多大改變。

最被高估球隊：湖人

唐西奇揪團湖人隊友到斯洛維尼亞團練，展現當家風範。 路透

湖人幾乎換了四分之三支球隊和核心輪換：只剩下唐西奇和里夫斯兩名持大核，七呎年輕中鋒凱斯勒尚未證明自己，中前鋒瑪穆、前鋒威廉斯，後衛葛萊姆、塞克斯頓、賽博都只是角色球員，湖人能比上季更強大？我很懷疑。

最被低估球隊：勇士

勇士柯瑞、格林與巴特勒並未好好合體一整個賽季，戰力絕對比外界預估的強。 新華社

勇士上季遭遇大範圍傷病，掉到西區第10，附加賽第二場被太陽做掉，柯瑞只打43場，巴特勒只打38場，第一長人波爾辛吉斯交易到勇士只打15場，任何一支前三核心球星受傷球隊都很難撐得過去。勇士今年需要柯瑞健康帶領穩定戰績，等待明年一月巴特勒傷癒歸隊，季後賽完整勇士仍有顛覆西區可能。