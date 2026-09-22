日職／阪神猛虎9月大失速 進擊的巨人已經追上來了

洋聯優勝出爐，軟銀17日獲勝後將魔術數字減為0，不但拿下洋聯優勝，也睽違60年再度完成三連霸，優勝決定後，洋聯剩下的焦點就在二、三名之爭，西武與火腿僅有1.5場的勝差，剩餘不到10場的賽事，將決定誰擁有季後賽的主場優勢。

今年日職兩聯盟到球季中期後的排名發展有些相似又有些不同，洋聯由軟銀、西武及火腿3隊常駐前段班，軟銀則是穩居龍頭：央聯則是在8月前由阪神、巨人及養樂多分佔前三名，但DeNA在8、9兩月打出27勝14敗的佳績，一舉取代養樂多衝上第三名，而阪神在8月中獨佔龍頭後卻遭遇一波亂流，目前竟然快被巨人追上，兩隊僅差0.5場勝差，到手的優勝有快飛走的危險。

佐藤輝明獲選為8月央聯打擊MVP。 美聯社

阪神從5日到15日的9場比賽都吞下敗仗，雖然止敗後的5場比賽拿下4勝1敗，但9月至今的戰績只有5勝9敗，相較於巨人的10勝5敗，一來一回就造成兩隊之間的勝差一度歸零的情況，其實阪神在8月的戰績是絕佳的16勝9敗，之所以在9月會連敗的最大原因就在於打擊。

先來看看阪神在這兩個月的投手數據，8月的團隊投手防禦率是聯盟最佳的2.58，其中先發投手是2.61，後援投手則是2.52，9月的表現相當，雖然西勇輝、伊藤將司的表現有些落差，不過髙橋遙人、才木浩人、村上頌樹都維持一定的投球內容，大竹耕太郎在首場先發只投2局後的第二場也穩定下來，牛棚也沒太大問題，團隊投手防禦率2.64仍排聯盟第三，但打擊就與8月有很大的差異。

森下翔太在9月的打擊手感不佳，打擊率不到2成5。 美聯社

阪神在8月進行了25場比賽，團隊打擊率同樣是聯盟最佳的2成57，30轟是聯盟最多，92分得分僅次於巨人，進入9月打擊降溫，團隊打擊率降到2成25，排聯盟第四，14場比賽只有11轟，39分得分更是聯盟最低，場均得不到3分，打擊狀況與上個月相比判若兩隊，主砲森下翔太及佐藤輝明的手感也有明顯差距。

整季打擊率是2成95的森下，8月打出3成64打擊率、7轟及13分打點的成績，9月出賽14場，雖仍有4轟及9分打點，打擊率只有2成35；佐藤在8月則是3成30打擊率、8轟及18分打點，獲選為8月打擊MVP，9月也還有5轟、11分打點，但打擊率同樣只有2成50，兩名主砲的手感直接影響阪神的團隊進攻能力。

佐藤輝明在9月的打擊率僅有2成50。 路透

反觀巨人，團隊投手防禦率在8月排在聯盟第四，主要是先發投手拖累，但9月先發投手表現優異，加上牛棚仍然穩定，團隊防禦率大幅進步到1.96，先發陣中的田中將大、西舘勇陽、竹丸和幸、井上温大的防禦率都不到2，是戰績大躍進的主因；團隊打擊率也從2成37提升到2成46，得分57分雖輸給打擊大爆發的DeNA居次，仍維持一定水準。

阪神與巨人兩隊同樣都剩下10場左右的比賽，阪神的魔術數字為10，代表有可能會在球季最後幾場才知道央聯優勝誰屬，甚至要以勝率高低來決定，堪稱21年以來最激烈的首位之爭。