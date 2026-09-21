日職／季後賽新制首年 兩聯盟優勝隊有望同時受惠

軟銀鷹隊以獨走姿態拿下2026年太平洋聯盟優勝，截至9月19日為止，軟銀戰績84勝46敗3和，勝率0.646，勝場比敗場多的「儲金」高達近40場，的確只能用「實力堅強」來形容。小久保裕紀也拿下他從2024年接任軟銀監督以來的三連霸。

這樣的強勁程度，讓軟銀有機會成為季後賽新制第一個受惠的球隊，主要在於獨走態勢，目前領先第二名的西武獅隊達到10場勝差，若能一路維持下去，將在季後賽決勝輪（Final Stage）享有多1場先勝的優勢。日本職棒聯盟今年通過CS（Climax Series）季後賽新制，聯盟冠軍球隊在符合下列條件時，決勝輪的優勢從原本的「1勝」擴大為「2勝」，分別是：首輪勝出的球隊若在例行賽勝率未滿5成，或是與第1名例行賽勝差相差10場以上。

到去年為止，CS決勝輪採「6戰4勝制」，聯盟冠軍球隊先獲得1勝優勢。新規制定後優勝球隊的優勢將增加為「2勝」，賽制也會從原本的「先拿4勝」改為最多7場的「先拿5勝」，對於企圖挑戰的第一輪晉級球隊來說難度大大提升，等於常在季後賽被球迷所津津樂道的「下勊上」傳奇也將更難發生。以逸待勞的軟銀當然知道增加這1勝優勢的巨大程度，因此在接下來大約10場例行賽多了一個力拼的目標；相反地，無論是西武或是日本火腿，則為了避免季後賽陷入半絕望狀態，也必須全力將勝差縮短到10場以內。從這個角度來思考，即使排名以及戰局大致底定，不過晉級季後賽的各球隊之間還是有一個目標去追求，可以再降低「消化試合」的比重，這也是新制的效果。

2025年中央聯盟季賽冠軍阪神虎隊，與第二名橫濱勝差13場、第三名巨人勝差15場，使得日職更改季後賽制度。 阪神虎隊IG

其實這幾年季後賽每每遇到戰績差距過於懸殊就會出現必須多加保障優勝球隊的討論，直到今年才真正付諸實現。以2024年太平洋聯盟來說，軟銀當時領先日本火腿、千葉羅德分別有13.5場、18.5場勝差，是一個相當大的距離。去年的中央聯盟，阪神虎隊與另外兩支晉級球隊橫濱DeNA、讀賣巨人之間也分別有13場、15場的勝差，可說完全不同檔次。雖然軟銀、阪神後來都順利一路過關打進日本一總冠軍賽，不過爭議再起，因此加快了今年NPB針對季後賽制度做改變的速度。

軟銀展現了強大的壓倒性戰力，把季前同樣被看好的日本火腿、西武兩隊拋開到10場勝差，尤其對戰日本火腿18勝5敗2和產生的差距更是難以想像，極有可能在季後賽成為受惠於新制的第一支球隊，季前被評估爭冠熱門的兩隊產生如此大的差距相信讓許多專家都感到意外。反而是中央聯盟的阪神虎隊，被巨人步步進逼之後兩隊在19日之後已經沒有勝差，極有可能廝殺到球季最後。中央聯盟冠軍隊想要享有新制優惠，必須要看暫居第三名、晉級季後賽機會濃厚的橫濱DeNA例行賽是否能守住5成勝率，橫濱DeNA目前66勝64敗3和，勝率0.508，雖然與首位的勝差只有5.5場，但勝率僅僅低空飛過5成，要看未來10場例行賽的發展而定。最後是否演變成兩聯盟優勝隊伍都享有增加為「2勝」優勢，將會是各隊最後近10場例行賽的焦點。