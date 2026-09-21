戰力不如上一屆亞運 中華棒球隊在名古屋首要目標是進決戰

2026年名古屋亞運棒球項目今天開打，中華隊首戰強碰南韓隊，這屆亞運中華隊徵召旅外選手並不順利，戰力有不少隱憂，持平而論，能打進金牌戰是首要目標，以此為前提，對日本隊、中國隊非贏不可。

上一屆杭州亞運中華隊精銳盡出，戰力非常豪華，包括林昱珉、古林睿煬、劉致榮、潘文輝、王彥程、鄭浩均、林家正、陳柏毓、林家正、鄭宗哲、李灝宇、林立、吳念庭、林子豪、林安可、林子偉都在陣中，搭配業餘名將吳昇峰、陳敏賜、王政浩，完全具備「類經典賽」的國家隊實力。

結果，中華隊在預賽完封南韓隊，超級循環賽遭日本隊完封，金牌戰再度遭遇南韓隊，這次換中華隊被完封，最終拿下銀牌，即使精銳盡出，中華隊依舊無法完成奪金夢。

上一屆杭州亞運中華隊精銳盡出，戰力非常豪華，包括林昱珉、古林睿煬等人，完全具備「類經典賽」的國家隊實力。 聯合報系資料照

這屆亞運原本中華隊徵召徐若熙、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、鄭宗哲、潘文輝都因故辭退，由劉致榮、黃玠瀚、徐翔聖、陽柏翔、游宗儒、郭定泓遞補參賽，影響最大的就是先發投手戰力，預期將由王彥程和林昱珉扛先發重任，可望對南韓隊、日本隊和可能的金牌戰先發。

只是，王彥程、林昱珉應該都有所屬球團設定的投球數和隔場休息天數限制，相關的使用說明書考驗中華隊教練團。在亞運前最終戰王彥程對KT巫師先發4局失5分苦吞本季第6敗，近況並不理想，加上南韓隊對他應該還算熟悉，已經失去了神秘色彩，而林昱珉在3A防禦率5.39、每局被上壘率1.53，122局投球出現66次四死球，控球問題依舊存在。

另外，劉致榮因傷已經兩年多沒在美職賽場登板投球，狀態相較3年前杭州亞運有所下滑，整體狀況成謎，預賽對南韓隊，超級循環賽對日本隊、中國隊，如果打進金牌戰有可能再次遭遇南韓隊，誰能投長局數的長中繼，以及牛棚戰力深度都是考驗。

劉致榮因傷已經兩年多沒在美職賽場登板投球，狀態相較3年前杭州亞運有所下滑，整體狀況成謎。 中央社

近年國際賽靠長打取分已是趨勢，然而中華隊打線明顯欠缺具備長打能力的打者，遇到實力較強的南韓隊、日本隊，能否大打速度戰，玩小球戰術不無疑問，旅日內野手陽柏翔在母隊樂天金鷲主守二壘，來到亞運移防游擊，能否勝任值得觀察。

中華隊集結中職、旅美、旅日、旅韓和業餘好手組軍，國手來自四面八方，多數旅外球員都是大賽開打前才報到，默契配合是個難題，23歲的捕手張翔扛主戰，考驗他的引導投手能力和臨場指揮功力。

南韓隊由郭彬和金倒永領銜韓職軍團，被評為奪冠大熱門，日本隊由社會人球隊選手組成，實力無須贅述，短期大賽適應和調整能力不在話下，中國隊以江蘇鉅馬隊球員為主體，並非最強國家隊，但團隊默契十足是優勢，8月中赴美國佛州移地訓練，並與小聯盟球隊打多場練習賽，以戰養戰。

中華隊以23歲的捕手張翔扛主戰，考驗他的引導投手能力和臨場指揮功力。 中央社

上一屆亞運中國隊曾完封日本隊，對中華隊也只以3分之差小輸，加上兩岸大戰中華隊有不能輸的壓力，勢必會消耗主力投手戰力，面對最後3天密集賽程，投手戰力深度絕對是最大考驗。

中華隊徵召旅外球員不順，整體戰力不如上一屆杭州亞運，加上南韓隊戰力強大，對日本隊一定要贏，對中國隊又一定不能輸，壓力可想而知，比較務實的想法是先打進金牌戰，再來想下一步，避免落入銅牌戰是第一志願。