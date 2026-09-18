接下林志傑的火炬 陳盈駿扛起中華男籃最艱難10年

每個世代，不論輸贏，都需要英雄，英雄開創世代，時勢創造英雄。運動場上英雄代表的不一定是勝利者，即使輸球，真正英雄一樣能在輸掉比賽同時激勵人心凝聚士氣，形成洋流。

2015年瓊斯盃「野獸」林志傑最後一次代表中華男籃出賽，球迷捨不得，當年林志傑33歲，他是中華男籃過去兩個世代最具代表性「英雄」，球迷愛他，隊友靠他，林志傑幾乎就是中華隊隊魂。

2026年日本愛知名古屋亞運，33歲陳盈駿帶領中華男籃出征，八強賽中華男籃78：85輸給地主日本，無緣連續三屆亞運打進四強。拚盡全力，陳盈駿難掩失落，這一戰很可能是陳盈駿國家隊生涯最後一戰，面對輸球失利，他還是展現英雄風範。

「日本籃球從基層到職籃都有很好聯結、銜接，機制健全，我們也需要從每個人自我做起，每天刻苦訓練累積就像是存錢+投資自己，只有每個人都持續努力提升，台灣籃球競爭力才能跟著拉上來，在國際賽場爭一席之地。」

林志傑在33歲左右時退出中華隊，正好也是陳盈駿目前年紀，兩人就是前後世代中華隊英雄。聯合報系資料照 許正宏

陳盈駿幾乎就是過去10年扛著中華男籃前進，披荊斬棘，在低迷中注入希望，在贏球裡看見新生，重新贏得球迷肯定的世代英雄。在中華男籃地位、影響力和分量，陳盈駿甚至有超越林志傑之勢。

前中華男籃總教練閻家驊在個人臉書上肯定陳盈駿個人能力和領袖魅力，「帶球隊這麼多年，陳盈駿讓我學習到更多，我跟陳不是很熟，多年前CBA大陸職籃廣州隊老闆鍾乃雄請我去看他們比賽，鍾就對陳盈駿比賽投入和自律讚譽有加。」

今年籃球世界盃亞太區資格賽、亞運備戰，中華男籃都在台啤球場練，閻家驊近距離跟陳盈駿互動，對陳盈駿有更深刻印象。

閻家驊說，「盈駿有禮貌、謙虛、認真，球場上能給學弟充分鼓勵。我看了最近一系列國際賽，他表現出來的精神、球技、心態都是球員楷模，四年後亞運如果我還在中華男籃選訓委員會，不論他的體能在場上可以打多久，都必須選他，太多太多因素，中華隊需要一個這樣的領袖。」

陳盈駿的自律讓自己提升到亞洲頂尖控衛，也以此勉勵中華隊隊友。截圖自陳盈駿粉絲團

陳盈駿直接點出台灣籃球眼前問題與危機：「每個人都要自我要求，把平日訓練和累積當做是存錢、投資自己，台灣籃球和中華男籃國家隊競爭力才能全面提升。」

2026愛知名古屋亞運中華男籃八強賽不敵日本二軍，無緣打進四強，日本球員戰術和比賽執行力就是比中華隊出色，團隊合作更嚴謹，中華男籃在亞籃高端戰局幾乎沒有三分失常和失準空間。一旦外線失靈，三分手氣不瘋，在高強度身體對抗攻防回合裡，中華男籃就會打得非常吃力。

事實真相就是，台灣球員天賦和能力都只開發六成最多七成，最關鍵那1-2成個人能力和球技突破，就是需要自律和加倍苦練。只有球員個人能力再提升再突破，戰術執行力和團隊合作更緊密高效，中華男籃才能跟日本、南韓、大陸、菲律賓、伊朗等亞籃一級球隊競爭，打出更好戰績和排名。

亞運很有可能就是陳盈駿國家隊最後一舞。圖／中華奧會提供

台灣籃球需要救贖，中華男籃這個世代需要一個真正英雄，陳盈駿常年旅外打球，但只要能為中華男籃出力，帶領隊友一起拚戰，陳盈駿從來沒有讓球迷失望。

陳盈駿扛著中華男籃近10年，球迷當然希望這不是他國家隊生涯最後一戰，接下來中華男籃勢必要有更多中生代主力頂上來，還得有更多精英國手持續自我努力進化，才能延續陳盈駿最頂這股氣和世代，把中華男籃帶到更好的位置和高度。