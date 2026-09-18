中職／近身球風波延燒 場上火花不該變成跨場情緒

棒球場上的近身球，從來都不是一件單純的事情。

味全龍吉力吉撈．鞏冠因近身球轉身怒推富邦悍將戴培峰，造成一連串近身球及觸身球事件，到了15日戴培峰遭味全龍林子昱觸身球達到最高點，吉力吉撈．鞏冠在16日致電戴培峰致歉，總教練葉君璋也在今天道歉，其實吉力吉撈．鞏冠跟葉君璋如果真的認為自己的行為及言詞沒有錯，真的不用道歉，而且是隔那麼多天後的道歉。

在棒球場上，對投手來說，近身球是嚇阻打者的投球策略，更是一種武器，一位有壓制力的投手，內角球要投得很好，不會投內角近身球，就失去壓制力可言。

對打者來說，卻可能是瞬間閃過頭部、肩膀、肋骨的危機，尤其當這種球一而再、再而三出現，打者感受到的就不只是「一顆球」，而是累積下來的情緒。味全龍吉力吉撈．鞏冠當下感受到的危險感覺只有他懂。

可以理解吉力吉撈．鞏冠為什麼會爆怒，而且是對捕手，因為捕手出身的他，很了解可能是捕手的配球，所以他轉身推了戴培峰。

富邦悍將、味全龍隊板凳清空。圖／截圖自轉播畫面

本來單純的近身球推人被禁賽、罰款，卻在吉力吉撈．鞏冠與葉君璋隔天的發言讓事件越燒越大，吉力吉撈．鞏冠受訪時特別強調，「整起事件不是就那一顆球而已」，前面還有幾顆球，甚至提到去年雙方對戰時也曾出現類似情況。換句話說，在吉力吉撈的感受裡，9月8日只是累積到最後的一個出口。

如果吉力吉撈．鞏冠感受到近身球造成的安全危脅而生氣，真的不用道歉，他要道歉的是「推人」，答案似乎很簡單：球場上不應該出現推人的動作。

有意思的是，葉君璋一開始對這件事的看法，並不是完全站在「不要有衝突」這個角度，他認為投手投內角是投手該做的事情，吉力吉撈因為近身球生氣也可以理解；棒球本來就是投打之間的對決，有一些火花並非壞事。甚至他認為，如果球員每次被近身球、觸身球都默默接受，對手可能會繼續採取相同的攻擊方式。

他認為，當下領先4分，富邦悍將為什麼要投近身球。這句話讓人不解，領先4分為什麼不能投近身球，況且味全龍是一支有反撲能力的球隊，吉力吉撈一棒可以追近分數。

之後味全龍對統一獅的比賽，王定穎及林逸達在被全壘打之後對下一棒打者觸身球，更加造成球迷的「反感」，隔天味全龍也將他們二人降到二軍，葉君璋解釋是他們二人控球不好、導航失準。

當「火花」延續到下一場、下下一場，甚至讓球員、教練、球迷都帶著上一場的情緒進入下一場比賽時，事情就開始變質。

16日富邦悍將戴培峰挨觸身球，被視為是之前與味全龍近身球事件的鄉 續 富邦悍將提供

9月15日，味全龍與富邦悍將在新莊再次交手，吉力吉撈從第一個打席開始就遭到現場球迷噓聲，4個打席幾乎一路被噓；到了7局下，戴培峰又遭林子昱觸身球擊中後背，現場氣氛瞬間再度緊繃。

這一次，葉君璋的說法是，當時「投手最不想丟到的人就是戴培峰」，越是想著不要丟到、越是害怕出現問題，反而可能越容易發生；他希望球員能夠「徹底切斷」這種氛圍，回到正常比賽。

那一球是不是故意的？每個人都有各自的解讀，林子昱說他真的不是故意的，但富邦悍將總教練後藤光尊說：「沒有投手會說自己是故意投觸身球。」可以想見大家對「一顆球」的解讀不同。

16日這一天，吉力吉撈隔了1周左右，早上打電話向戴培峰道歉了，道歉內容只有當事人知道。

葉君璋在17日也道歉了，他表示，這幾天反覆思索事件過程，意識到自己過去太過專注於站在雙方選手的角度與心態去解釋情況，「我講了那麼多內容、彼此的想法，但我忘記說，其實最重要的事情應該是道歉。」

他說：「基本上，既然球員做了這樣的動作，就不是一個太好的舉動。我解釋了那麼多，卻忽略掉我自己應該做的事情，讓大家知道這件事情是不對的。」

這個遲來的道歉，讓人看不懂葉君璋為什麼道歉？是針對吉力吉撈推戴培峰？還是林子昱對戴培峰觸身球？還是一次為二件事道歉。其實如果真的覺得沒有錯，根本不用道歉。

味全龍隊總教練葉君璋表達對近身球事件的道歉。 中央社

投手投內角、打者不喜歡近身球、雙方在規則範圍內競爭，這些本來就是棒球的一部分。甚至某種程度而言，彼此碰撞出的「火花」確實也是職業棒球的一部分。

不是要求投手不能投內角，也不是要求打者不能有情緒，而是讓每一場比賽重新開始。近身球可以投，打者可以閃，觸身球可能發生，球員也可以表達不滿，也可以把對抗的情緒帶到下一場，因為有衝突的比賽才有刺激，也才是球迷最想看的比賽。