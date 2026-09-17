2026球季7大最佳季前補強 藍鳥希斯領銜、紅襪三星齊入列

大聯盟例行賽即將進入尾聲，各隊季前補強動作的成功與否也該有個初步的定論。今年球迷與媒體常把焦點放在幾筆明顯不符身價的自由球員簽約，例如道奇隊的塔克(Kyle Tucker)與狄亞茲(Edwin Diaz)。相較之下，本季有7筆成功的補強就成了強烈的對比，其中不乏衝擊季後賽的投資，有支球隊甚至一口氣就有三位球員進榜。以下依照這7名球員的表現排序，一一回顧這幾筆成功的案例。

1. 藍鳥簽下希斯

藍鳥隊希斯。 路透

希斯(Dylan Cease)季前與藍鳥簽下7年2.4億美元的合約，打破隊史自由球員的最高紀錄，同時也是季前最大的投手合約。當時有不少球迷認為溢價，但希斯的實力本來就是被低估的，因為他屬於進階數據遠優於帳面數字的投手。即便他在今年之前都未入選過明星賽，但在成為自由球員前其實已投出過四季王牌級成績。而他今年的表現證明了藍鳥的投資完全值得，繳出6.1bWAR、166.1局、2.38防禦率、186ERA+、2.48FIP、1.06WHIP、236三振、12.8三振率的超優表現。他的三振數、三振率與FIP都是美聯之冠，並榮膺明星賽先發投手，且達成連6季200K的壯舉，無意外的話今年會是美聯賽揚獎第2高票，僅次於洋基隊的斯萊特勒(Cam Schlittler)。

2. 金鶯簽下阿隆索

金鶯隊阿隆索。 法新社

「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)今年離開大都會隊，意外以5年1.55億的合約加入小市場的金鶯。這筆投資當初也受到一些質疑，因為阿隆索和希斯相反，是屬於帳面數據優於進階數據的球員，加上他今年已31歲，能否維持大都會時期的身手被打上問號。他開季確實表現不理想，但下半季後開始回應外界對他的質疑，如今已累積了4.1bWAR、.267打擊率、.861OPS、142OPS+、36轟、101打點等足以令他得到MVP前段票數的數據，其中打點更是領先全美聯，同時也達成連6年30轟的紀錄。

3. 小熊簽下布萊格曼

小熊隊布萊格曼。 路透

布萊格曼(Alex Bregman)季前就是自由球員市場大熱門，最終以5年1.75億加入小熊。儘管這份合約有延遲支付，但他前三年其實沒有過去穩定，因此如此高的價碼還是會被質疑。他上半季表現相當糟糕，打擊率與OPS分別只有.241與.696。但下半季突然又打瘋了，打擊率與OPS成長至.296與.971，3.1fWAR在全聯盟僅次於隊友阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)，且曾有單月兩度單場三響砲的瘋狂演出。布萊格曼整季成績為.261打擊率、.797OPS、25轟、84打點，加上他有金手套級的三壘防守表現，bWAR已累積到4.9，有機會創下個人2019年後的新高，而小熊這筆投資也算得到初步的回報。

4. 紅襪換得康崔拉斯

紅襪隊康崔拉斯。 美聯社

紅襪季前向紅雀換得康崔拉斯(Willson Contreras)的這筆交易，算是得到超乎預期的收穫。康崔拉斯的保證合約剩下2026、27這兩年，年薪分別為1800萬與1850萬，其中每年的400萬皆由紅雀支付，因此紅襪今年等於只需付康崔拉斯1400萬。結果他今年意外成為紅襪主砲，寫下4.4bWAR、.275打擊率、.899OPS、154OPS+、26轟、79打點的明星級數據，其中bWAR、OPS、OPS+、全壘打數皆創下生涯新高，打點也僅差一步之遙，可說在34歲之齡打出生涯最佳成績。

5. 紅襪換得格雷

紅襪隊格雷。 美聯社

紅襪另一筆從紅雀拿到超級戰力的交易。格雷(Sonny Gray)本季年薪達3500萬，但有2000萬是由紅雀支付，因此紅襪只要付其中的1500萬，等於用這樣的價碼就得到一位王牌。現年36歲的格雷去年表現有所下滑，但今年重拾王牌身手，繳出3.9bWAR、156.2局、17勝5敗、2.76防禦率的成績，目前也暫居全聯盟勝投王，是紅襪今年能在外卡取得領先的功臣之一。

6. 光芒簽下馬丁尼茲

光芒隊馬丁尼茲。 法新社

這筆補強是今年最超值的一筆。季前光芒與馬丁尼茲(Nick Martinez)簽下1年1300萬的短約，結果馬丁尼茲的表現超乎預期，不但投出王牌級表現，也入選生涯首次的明星賽。他今年的成績為3.9bWAR、166.1局、14勝4敗，尤其控球極佳，保送率1.3高居全聯盟之首。

7. 紅襪簽下蘇亞雷斯

紅襪隊蘇亞雷斯。 法新社

紅襪季前與蘇亞雷斯(Ranger Suarez)簽下5年1.3億的合約，現在也證明符合身價。蘇亞雷斯今年表現不俗，投出137.2局、7勝4敗、3.33防禦率的成績，並且入選明星賽，與格雷和托勒(Payton Tolle)組成紅襪低調強的三王牌。