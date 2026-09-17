沒「大物」靠團隊 U15中華隊盼突破世界盃最佳成績

2026年第7屆U15世界盃青少棒錦標賽將於9月25日至10月4日在墨西哥舉行，中華代表隊已經集訓一個多月，預計9月22日出發，總教練邱耀宇表示，今年團隊戰力平均，先發、板凳球員落差不大，沒有「大物」，目標突破隊史最佳成績季軍。

王聖穰(前排右一)擔任中華隊隊長。圖／二重國中提供

中華隊由新北市二重國中取得組訓權，精選20人陣容，包括兩名小馬代表隊選手葉壘、陳昶叡，隊長由王聖穰扛下，他在母隊二重國中就是隊長，熟悉角色。中華隊近期與高中、大學球隊進行練習賽，將強度拉高，以賽代訓。

投手方面，林定緯、陳柏駿、葉壘、陳昶叡4人定位先發，穩定性較好，後援則交給張鈞倫、劉祐安、林恩、林品安、周震泉等人，兩名左投曾亦誠、陳昶叡與側投周震泉以及下勾投手陳柏駿是功能性投手。

林定緯是中華隊陣中球速最快的投手。圖／二重國中提供

「投手球速沒有140多公里的，跟前兩屆相比有落差，到時就是狀況好的先上，先發投手讓他專心投球，指定打擊(DH)會另外安排」，邱耀宇說，林定緯是陣中球速最快的投手，極速約140公里。

打線部分，開路先鋒預計由林恩、林定緯二擇一，王聖穰接續第二棒，張少遠、黃承勳則是三、四棒，邱總坦言，會讓作戰型打者排在前段棒次，幸好打線腳程不錯，增添搶壘優勢。

守備也有大致陣形，捕手王羽翔、一壘手黃承勳、二壘手王聖穰、三壘手張少遠、游擊手林恩，左外野手張鈞倫、中外野手林定緯或曾祈嘉、右外野手陳昶叡，指定打擊(DH)則是沒有固定人選，就看臨場狀況。

總教練邱耀宇(前排右一)帶領U15中華隊。圖／棒協提供

二重在U15取得三連霸，邱耀宇連續帶隊參加世界盃、亞洲盃，今年再回到世界盃，經驗豐富，他不諱言，今年選手素質跟前兩屆相比有落差，靠紮實訓練補強，「感受到選手想拚，想替國家爭取榮耀，集訓期間大家作戰能力跟穩定性都進步很多。」

中華隊在近三屆世界盃都拿下季軍，也是至今最佳名次，邱總提到，希望今年能突破，鼓勵選手「簡單就好」，投打守各方面確實執行就有機會贏球。