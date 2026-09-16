中職／本土奇兵崛起成亮點 富邦滿手好牌卻接連放槍

歷年來中華職棒多由洋投主宰賽場，雖然偶有本土強投崛起，外援還是佔據超過6成的先發場次。今年上半季的味全，更是因為有伍鐸的登錄優惠，將優勢發揮的淋漓盡致，幾近8成是外籍投手扛下重任。在這樣的好的洋將帶你上天堂的氛圍下，運用本土投手未能奪勝時，反而讓教練團容易受到調度不力的評論。

不過畢竟大部份球隊都只有3個洋將，因此勢必還是需要本土投手的支援，關鍵時刻展現驚喜。在古林睿煬、徐若熙先後旅日後，王牌接班人成為眾所期待的焦點，而多年更願意給機會的富邦悍將，李東洺一舉在上半季就豪奪十勝，儼然成為新的中職本土一哥。他彌補陣中洋投的不穩定，讓悍將上半季拿下第二名，讓球隊及個人都有不一樣了的成績。

到了下半季，各隊開始重新盤點戰力，本土投手的存在感意外愈來愈強烈。樂天桃猿在改變洋將配置後，讓曾家輝與陳克羿成為固定輪值，展現出穩定度與成長；中信兄弟的伍立辰與游竣宥也在輪值中打出亮眼表現，成為球隊戰力的重要補充。這些名字原本並非原先所設定的主力，卻在逐漸扮演關鍵角色，形成「奇兵崛起」的氛圍。重點是他們絲毫不畏懼一軍的嘶吼張力，屢屢上演久違的本土對決，而且是扣人心弦的投手戰。

然而，原本最頻繁使用本土投手的富邦悍將卻出現異樣，過去他們有陳仕朋、李東洺、黃保羅、江國豪、游霆崴等人選，即使陸續放走郭俊麟、江少慶也不怕，顯示球團對投手深度的自信。這樣的陣容看似選項很多，但下半季卻逐漸淪至沒有人可以用。游霆崴因傷開刀，黃保羅投球機制跑掉都被註銷；江國豪總是像擲骰子時好時壞；陳仕朋傷癒歸隊，卻因缺乏完整春訓而狀況低迷；李東洺10連勝神話被破後，竟面臨一勝難求，讓原本滿手好牌的悍將陷入全面困境。

江國豪長期在先發與後援之間游移，狀況一直時好時壞，難以建立穩定角色。 中央社

投手群在下半季出現反差，可能原因有很多種，但多半是跟體能相關。李東洺去年才固定先發，後期就越投越不穩，今年投出生涯最多局數，而且接近百局貢獻，顯然進入了體能撞牆期，這是投手養成過程中常見的挑戰。江國豪長期在先發與後援之間游移，定位不明讓他不容易調整，即使偶有佳作，下一場就會很慘，狀況一直時好時壞，難以建立穩定角色。

另一方面，心理壓力或許是這支不一樣了的球隊，最不可忽視的因素。富邦積弱多年，因此尤其八月連年敗多勝少，在九月幾乎已是沒有競爭力。然而今年只要守成就有機會晉級，過去沒有面對這樣的壓力，打起來容易綁手綁腳，表現自然容易起伏。

實際上富邦陣中還是有些人選，只是光總快手調度不復見，因此下半季他們一直沒被納入教練團的雷達之中。二軍表現不錯的陳鐿中及陳品宏，今年都有上一軍先發的經驗，雖然樣本數不大，但至少展現出「可用之兵」的潛力。或許找回原本的調度模式，再給這些年輕投手一些機會，反而可能再出現奇兵，也避免讓每況愈下的投手持續消耗，多點休息調整或許可以回穩些。

富邦悍將總教後藤光尊上半季快手調度不復見，下半季陷入苦戰之中。 富邦悍將提供

今年下半季，本土投手的表現已經成為聯盟的焦點，奇兵的崛起讓比賽多了更多層次與變化。相較之下，富邦悍將原本看似擁有完整的投手深度，卻在賽季後段接連失去支撐，投手群的狀態與調度都未能延續原本的氣勢。各隊奇兵成亮點，富邦滿手好牌卻是放槍，這都讓中職本季賽況更顯得曲折多變，最終的比賽更因此更添懸念。