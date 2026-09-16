「毀滅性打擊」快艇背後 NBA如何從雷納德密約事件重建公信力？

歷經多位球星轉隊、重磅交易風波，NBA休賽季正在進入尾聲，前快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）所捲入的「密約事件」也在經歷整個夏天的重重調查後塵埃落定，最終判決一如外界所想地嚴重，甚至出乎意料，NBA祭出懲罰力道堪稱歷史罕見，重罰3000萬美元（約9.5億元台幣），並沒收5個首輪選秀權，老闆鮑默（Steve Ballmer）也被禁止參與所有聯盟及球隊相關事務整整1年。

從雷納德、鮑默的名字與「假合約」、「規避薪資上限」等敏感字眼搭上關係的那天起，比起作弊內容、程度，各隊更關注的顯然是聯盟是否會針對類似行為做出對應，這與聯盟公信力有直接關係，即便自從NBA總裁席佛（Adam Silver）2014年上任後飽受不少批評，包括過於商業化、裁判信譽不足，但薪資規則的全面改制也是其一大政績，一方面減少聯盟內組團風氣，另一方面透過嚴苛的薪資上限抑制王朝球隊的誕生，想維持舊有陣容更困難，爭冠窗口變窄，因此近年季後賽都會出現新面孔與全新爭冠隊，自2018年勇士後再無球隊完成連霸，無疑皆大大提升了季後賽看點。

由於觸及薪資上限所牽涉的懲罰逐年加劇，變相迫使球隊注重薪資紅利、選秀資本，從養成環境建構強隊基礎，這也讓本次快艇從「種樹事件」受到的違規懲罰顯得格外諷刺，妄想以不法方式繞過薪資上限，維持陣容強度，最終反倒直接被聯盟剝奪幾乎所有選秀資產，短期內毫無薪資紅利可運用，何況快艇休賽季才剛確立進入重整，雙槍時代正式告終，開始思考未來長線陣容雛形，從陣容挖掘新可用之兵是當務之急，聯盟此舉形同宣判快艇死刑，未來幾年操盤空間頓時被掐死。

快艇經歷此次毀滅性打擊，無論是球迷、媒體、籃球圈都知道這次快艇真的玩完了。 路透

快艇經歷此次毀滅性打擊，無論是球迷、媒體、籃球圈都知道這次快艇真的玩完了，至於雷納德則只需繳納70萬美金即可脫身，同樣是聯盟衡量各方權益後的「必要之惡」，若採取終止合約、強制禁賽等激進手段，球員工會方不可能沒有動作，甚至會引來一系列強烈反對，賽季將至，彼此僵持不下以聯盟立場來說不是好選項，讓事情儘速落幕才是正解。

暴龍歷經這一切後當然還是希望引進這位兩屆FMVP，雙方唯一合作的賽季留下太多美好回憶，暴龍期盼雷納德帶領他們脫離不上不下現狀、重返榮耀，多倫多球迷也可能是全世界唯一對雷納德還有好感的群體了；快艇當然痛恨著雷納德，畢竟從當年喬治（Paul George）交易案，到這次的違規懲罰，快艇與雷納德這段孽緣，要花上整整超過十張首輪籤，加上如日中天的兩屆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）才能畫上休止符，換來的是期間雷納德在季後賽的毫無作為，但即便如此，對快艇而言，聯盟對雷納德輕輕放過，讓原先談好的交易案順利成行會是更好選項，否則會拿不回包裹中的兩首輪、一首輪互換、兩次輪等資產，也沒有機會將英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）等資產洗出更高身價，若這條時間線真成真了，才是真正的窮途末路。

七年前，快艇曾傾盡所有選秀權得到雷納德，為這支隊史飽受苦難的球隊換來尊嚴與光明未來；七年後，雷納德再次讓快艇失去所有選秀權，只不過這次一同賠上的，正是球隊當年一度以為他們藉由雷納德獲得的希望。

讓我們先將快艇與雷納德受的懲罰孰重孰輕放在一旁，在這起事件中，快艇與雷納德的命運並不是唯一值得關注的事，聯盟在處理過程中所展現的重視態度，對其他球隊而言，或許有著更深層、也更直接的效益，整起醜聞約在一年前爆發，自那時起，各隊制服組之間似乎便瀰漫著一股憤世嫉俗的情緒，這份情緒背後，源自對聯盟公信力的濃厚不安。

長年穩居全球富豪榜前十，同時也是全NBA身價最高、財力最雄厚的老闆，鮑默對聯盟的重要性，絕非一句「球隊老闆」就能概括。 美聯社

長年穩居全球富豪榜前十，同時也是全NBA身價最高、財力最雄厚的老闆，鮑默對聯盟的重要性，絕非一句「球隊老闆」就能概括，他擁有雄厚財力、位高權重，與重視NBA商業價值的席佛，在利益考量上有相當程度交集，2014年聯盟剝奪吝嗇且有種族歧視的快艇前老闆史特林（Donald Sterling）的球隊所有權，使快艇落入鮑默手中，正是同年上任的席佛執行的第一項重大決策。

即便吹響第一聲質疑號角的調查記者托瑞（Pablo Torre）提出諸多令人信服的論點，邏輯推導也極其合理，但從客觀來說證據仍過於間接，不夠一刀斃命，使得當鮑默捲進漩渦時，聯盟內部普遍不認為快艇會被重罰。

身為商業聯盟，NBA所有球隊不可能都清白無瑕，總是會試著在規則的灰色地帶遊走謀取好處，比如說誇大傷病情況，讓球星「因傷」缺陣多輸幾場比賽，藉由刻意擺爛提升選秀順位，也會想方法替球員爭取業外收入，但4800萬已經接近一年頂薪的價碼，實在過於浮誇、不真實，完全找不到理由脫罪，想裝作沒看到都沒辦法。

美媒《The Ringer》透露，事件剛傳出時，就有制服組指出「這對席佛來說是一次巨大考驗」、「聯盟誠信正受到威脅」，甚至有人形容席佛打開了「潘朵拉寶盒」，若此次對快艇手下留情，難保各隊未來不會做出類似甚至更惡劣的事，也會鼓舞那些試著在邊緣遊走的隊伍。

「密約事件」這對NBA總裁席佛(中)來說是一次巨大考驗，此次對快艇處分的嚴厲程度前所未有。 美聯社

經過漫長的12個月，隨著一連串令人震驚的新細節與爆料浮上檯面，鮑默與快艇隊終於獲得應有的懲罰，對NBA無數球隊高層、教練與工作人員而言，這場持續一年的風波總算告一段落，也終於能夠鬆一口氣，2000年灰狼與史密斯（Joe Smith）簽下秘密合約，最終聯盟懲處五張首輪（後續歸還兩張）與350萬美元，快艇此次罰金來到這個數字的近十倍，處分的嚴厲程度前所未有，後續影響也將持續深遠，但更重要的是，它讓人重新感到安心——聯盟內部信任開始修復，陰謀論者提出的所有質疑聲也終於得到答案：一切照舊，既定規則得以維護，聯盟再次順暢運轉，而席佛也成功挽回了名聲。