雷霆馬刺兩分天下 看好西區這三隊有可能扳倒這兩座大山

勇士教練柯爾談勇士在西區前景，「我們處在一個競爭激烈的西區，馬刺、雷霆就像兩座大山，未來幾年他們都會在那裡，我們正處於尷尬過渡期，在柯瑞和格林生涯末期，我們有年輕新血加入建立更好基礎，我為此感到興奮。」

柯爾形容上季64勝雷霆和62勝馬刺是西區兩座大山，而且未來幾年都難以撼動。

年輕雷霆已經連續三季打出西區最佳例行賽戰績，過去兩季分別打出68勝和64勝頂級戰績，這支球隊未來2-3年還有上升空間與穩定競爭力。

更年輕馬刺上季打下西區冠軍，例行賽62勝，完全超乎預期，馬刺長人「斑馬」溫班亞瑪被視為未來年度最有價值球員(MVP)，可能在未來1-3年就能統治NBA，贏得總冠軍，斑馬還有一個被視為未來巨星超級隊友後衛卡瑟爾，兩人合體天下無敵。

時間肯定站在雷霆和馬刺這邊，西區天下大勢，其他球隊都只能靠邊站。

目前看來能顛覆西區馬刺、雷霆兩分天下只有三支球隊，沒有湖人，就像公牛後衛鮑威爾說的，「湖人是最被高估的球隊」，我同意他的觀點和說法，今年湖人最好就只是附加賽球隊，不可能威脅馬刺和雷霆在西區霸業。

西區三支有可能在季後賽淘汰馬刺、雷霆的球隊是金塊、灰狼和火箭：

金塊只要健康，還是西區前三球隊，不能忽略他們，圖為主將約柯奇。 路透

金塊：上季季後賽經歷慘痛失敗，金塊主要栽在角色球員失常，防守對位跟不上，很大原因是前鋒葛登和華森都為傷所困。但這也不全然是輸球主因。

去年夏天簽下大約後衛布勞恩打不出奇兵姿態和手感，主力小前鋒強森整季都沒有存在感，根本遊離在金塊體系外，兩名主力先發都沒能打出該有水平和期待，結果就是累死約柯奇和穆雷。金塊教練艾德曼、球員都要共同承擔。

今年夏天金塊補了兩個重要角色球員，替補長人巴格利三世、後衛華克四世，也會把小前鋒瓊斯拉下來頂替華森位置，金塊只要健康，還是西區前三球隊，不能忽略他們。

灰狼透過交易換來創造力十足黃蜂主控鮑爾，並在自由市場簽下前鋒庫明加，改變球隊組成和體系，圖為主力球星愛德華。 路透

灰狼：今夏灰狼交易送走兩名主力前鋒藍道和里德，原本禁區優勢和強大鋒線對位幾乎盡失。但灰狼不得不這麼做，一要避稅，二得創造陣容操作空間進行補強，從薪資壓力和創造操作空間來看，灰狼做得相當漂亮，未來兩年就看這套陣容能不能有效爭冠，打出讓灰狼王牌後衛愛德華願意留下來戰力。

灰狼透過交易換來創造力十足黃蜂主控鮑爾，並在自由市場簽下前鋒庫明加，改變球隊組成和體系。

鮑爾主控，愛德華和庫明加扮演進攻箭頭，灰狼或許少了禁區厚度和籃板，但後場創造力和侵略性、對位都能打出不同球風。

灰狼可以成為西區黑馬，他們還不是爭冠級別球隊，但足以在一個系列賽把馬刺或雷霆拉下馬，改變西區生態形勢。

今年主控范弗利特傷癒歸隊，自由市場簽下後衛史馬特，後場多了兩個有經驗老將，或許火箭團隊合作可以得到改善，圖為火箭主將杜蘭特。 路透

火箭：上季季後賽第一輪火箭被沒有後衛唐西奇的湖人淘汰，「老詹」詹姆斯一個人帶隊，把湖人團隊戰力拉到最高峰，除了摧毀火箭信心，老詹幾乎拆解火箭。

火箭面臨幾個問題，主要是火箭第一人前鋒杜蘭特跟隊友一直無法完美磨合，火箭中鋒森根也好像自成一體，小前鋒湯普森也只能打自己的籃球。火箭教練尤多卡執教用人必須承擔最大責任。

今年主控范弗利特傷癒歸隊，自由市場簽下後衛史馬特，後場多了兩個有經驗老將，或許火箭團隊合作可以得到改善。儘管我還是沒有看好火箭，但火箭天賦和人才滿滿，NBA像火箭這樣的球隊絕對有翻身可能。

馬刺想要連續兩年打下西區冠軍並不容易，強如雷霆也沒能做到，今年夏天金塊、灰狼、火箭三雄都有不同程度改變和提升，他們都有機會顛覆西區，扭轉西區天下。