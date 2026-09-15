中職／831後洋投都出狀況 統一、悍將卻分處天堂與地獄

831洋將大限後已過兩週時間，留下來的洋將表現攸關球隊戰績，其中統一及富邦的洋投都出現狀況，但兩隊戰績走向卻截然不同。

富邦今年球季在8月之前的洋投使用十分精省，僅有魔力藍、鈴木駿輔、阿部雄大及威克神在一軍出賽過，威克神因傷在一軍出賽僅有7場，為了要等他傷癒復出，富邦上半季只好靠其他三名洋投苦撐，連同在二軍的愛力戈都無法註冊。

威克神在7月初終於回歸相隔3個月的一軍，7月先發3場，0勝2敗，防禦率3.60，月底下二軍，8月底再上一軍接受期末考，該場先發6局無失分奪勝，但期末考沒過，與8月才加入的泰威被捨棄在名單外，富邦最終選擇也是8月中才在一軍亮相的瑪帝斯及悍里歐及之前表現穩定的魔力藍及鈴木。

悍里歐9月的防禦率高達9。 富邦悍將提供

瑪帝斯在831前先發兩場，拿下1勝，11又2/3局只被打出7支安打，令人擔心的控球也有所控制，只出現4次保送，且有9次三振，防禦率僅2.31；沒想到9月的首場先發表現就出現落差，對統一先發5局被打7支安打，投出包括1次死球在內的3次保送，丟掉4分吞敗，控球在之後對上味全的比賽並未改善，6局再度投出2次死球，共4次保送，幸好味全近期打擊較低迷，只被打出4支安打失1分拿勝投，後續狀況仍需觀察。

瑪帝斯在第2場的表現不算太差，悍里歐就完全走樣，8月的兩場先發都是6局優質先發，拿到1勝，防禦率是更好的2.25，進入9月後完全變了一個人，首場對上樂天被打7支安打失4分，至少還能投到6局，12日對上台鋼壞球連發，被打4支安打加上投出4次保送，只投2局就被換下場，造成球隊牛棚的極大負擔，9月的防禦率高達9，8局就投了6次保送。

魔力藍在休息兩週後回歸一軍展現不錯的壓制力。 富邦悍將提供

至於8月表現不太穩定的魔力藍，在休息兩週後的9月先發兩場，拿下1勝，防禦率只有0.63，鈴木則還在伺機重返一軍，只不過兩名留下來的新洋投如果投不出8月的水準，那就是富邦的大誤算了。

統一在831過後同樣出現洋投問題，隔天原本要在大巨蛋先發迎戰富邦的銳力獅，在一球未投的情形下就換人，賽後診斷為下背部肌肉拉傷，多久能歸隊未定，賽程已到季末，基本上可以做好本季他不會再上場的打算了，直接少一名洋投對統一當然會有影響，但情形卻沒有富邦兩名洋投前後判若兩人來得糟。

布雷克在9月出賽兩場都未失分。 統一獅提供

主要就是因為統一剩下的三名洋投都是有實績的王牌級洋投，獅帝芬在9月拿下1勝，防禦率為3.18；整季表現穩定的喬登先發2場都拿勝，防禦率0；資歷最深的布雷克也是2勝，14局無失分，這樣的洋投戰力使得統一無懼於缺少一名洋投的劣勢。

扣除洋投，兩隊的本土先發在9月的表現都不算太差，統一的林詔恩投出兩場優質先發，江少慶也先發4局無失分，富邦的江國豪及李東洺在9月的首場先發都有不錯表現，但第二場的投球局數都在5局以下，本土先發還是有些許落差。

打擊方面更是統一及富邦在831後戰績走向不同的關鍵，統一7勝2敗，團隊打擊率高達3成10，場均得6分，反之，富邦在9月的團隊打擊率只有2成31，場均得分只有統一的一半3.3分，得分能力低落把洋投不夠力的影響程度擴大，戰績只有4勝6敗，將上半季辛苦累積的勝差花光，不但失去年度第二名的位置，反倒落後給統一兩場勝差，以目前洋投戰力、進攻能力都不濟的情況下，要再反超的難度實在太高。