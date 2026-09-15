36歲球速沒變快卻投更好 格雷到波士頓究竟改了什麼？

波士頓紅襪隊今年從聖路易紅雀換來投手格雷（Sonny Gray），等到2026球季快結束再回頭看，這交易可列為全年最成功的操作之一。尤其，格雷曾效力世仇紐約洋基隊表現欠佳，如今紅襪找來格雷倒打前東家，讓紅襪球迷大喊痛快。

紅襪當初得到格雷，原本希望在王牌克羅契（Garrett Crochet）後補二號先發。交易剛發生時，部分紅襪球迷還質疑，以格雷當時的年紀，是否還有能力在季後賽扛住。結果，例行賽大放異彩的成績讓專家跌破眼鏡，大家紛紛臆測他還能投多好。今年根本不只是二號投手，格雷是投出世界大賽「王牌等級」，這也是為什麼，交易現在看起來會如此漂亮。本季，格雷披上紅襪球衣先發26場，可能是生涯最佳球季，目前17勝4敗、防禦率2.69，在150又2/3局送出135次三振、40次保送。

以17勝領先全聯盟整體出色，當克羅契受傷時，外界原擔心紅襪輪值出問題，但格雷挺身而出，現甚至可被放進塞揚獎討論之中。只是， 格雷的未來是否在波士頓，現在充滿變數，理想情況紅襪當然希望格雷在2026年後繼續留隊，但事情沒有那麼簡單！格雷明年有一個3,000萬美元的雙方選擇權，這很少真的被執行，所以問題不在格雷配不配得上，而是這合約結構很難延續。更重要是，格雷談到未來時，語氣不只是「要不要續約」，而是連整個生涯要不要繼續，都還沒確定，他說得直接：「如果家人希望我脫下球鞋、回家，會毫不猶豫照做。」格雷是接受波士頓環球報《Boston Globe》的記者史匹爾斯（Alex Speier）詢問時表示：「我會立刻結束。」

格雷承認，如果這真是生涯最後一季，能在波士頓完成一個特別的球季，是很好的收尾方式。 美聯社

當然，格雷並沒有宣布一定退休，但也承認，如果這真是生涯最後一季，能在波士頓完成一個特別的球季，是很好的收尾方式，他說：「我們就看看未來怎麼發展吧！如果這是最後一站，那沒有比接下來幾個月在這裡努力一件特別的事，有更好的結束方式。」從紅襪角度看，跳過雙方選擇權想辦法談一張新的延長合約最好，但格雷面對的不只是棒球。他已經36歲，在大聯盟打14年。162場例行賽再加上春訓，每年都要長時間離家。到了這階段，家庭、生活與身體負擔，往往變得和合約金一樣重要，如果紅襪2027年還能再看他穿同一件球衣，會是很幸運的結果。

36歲沒有變快，卻投得更好，格雷到了波士頓後，究竟改了什麼？如果只看2025年帳面成績，很難想像格雷一年後成美聯最有存在感的老將之一。去年效力紅雀隊時，他投滿150局防禦率4.28，在70名達門檻的投手只排第50。到36歲球速不再是優勢，外界自然懷疑：這樣的投手，還能不能在爭冠球隊擔任第二號先發？現回頭看，紅襪得到的遠遠不只如此，他的案例有趣之處在於，他其實並沒從一個壞投手突然變好投手，因為2025年的4.28防禦率有欺騙性。

去年格雷的三振率是26.7%，保送率只5.0%，兩者相差21.6個百分點，在符合資格的投手排名第七；更能反映投球內容的SIERA只有3.29，比他實際防禦率足足低將近1分，在全聯盟排名第六。排在前後的名字包括史庫柏（Tarik Skubal）、克羅契、史肯斯（Paul Skenes）、韋伯（Logan Webb）、山本由伸與狄葛隆（Jacob deGrom）。換句話說，紅襪買進的不是需要「修理」的36歲投手，而是表面成績變差，底層能力卻完整的老將。

紅襪發現不是增加格雷球速，而是重新分配他的武器。 美聯社

那紅襪到底發現什麼，讓格雷回春呢？答案不是增加球速，而是重新分配他的武器。格雷是少見擁六、七種球路的投手，他有伸卡球、四縫線、卡特球、滑球、橫掃球、曲球與變速球。到了這階段，他沒必要再追求把91、92英里的速球硬丟成95英里；投手部門更重視一件事—把最好的球種投更多，把失去優勢的球種降到次要，這也是總管布瑞斯洛（Craig Breslow）交易完成後的談話重點。

最明顯的，就是四縫線速球的退化。2025年格雷四縫線均速只有91.7英里，比聯盟平均低超過3英里；打者對這球繳出.376打擊率、.594長打率與.446 wOBA，Statcast Run Value也呈現負值。它已經不是能壓制打者的主武器。紅襪要求把使用率從2025年的21.7%，降到今年約17.4%。同時，伸卡球比例從18.0%提高到21.4%，橫掃球從19.2%增加到20.0%。看起來只是幾個百分點，但對一年投出2,000多球的先發來說，這代表數十甚至上百顆球的重新分配，而效果尤其明顯。

今年打者面對格雷的伸卡球，只有.201打擊率、.273長打率，這顆球累積+11 Run Value；橫掃球更是誇張，打者只.148打擊率、.261長打率，揮空率高達38.8%。相較之下，他的四縫線依然有.313打擊率與.495長打率，所以今年的成功，很大部分是把「好球」和「普通球」的順位調整得合理。

這恰好符合近年紅襪投手養成的思路，2024年曾把全隊速球比例壓到36.6%，到2025年又有所修正。這套系統，不是教條式地反速球，而是強調每名投手應該更常用自己最有優勢的球種。對格雷來說，這概念格外適合，因為他不缺球種，缺的是在36歲之後決定：哪些球還值得大量使用，哪些球應該退到後面。今年一場7局無失分的比賽，他92球以伸卡球為主佔29%，再搭配曲球、橫掃球、四縫線與卡特球。也就是說，打者無法預先鎖定某一速度區間或單一橫向、縱向軌跡。

繳出成功的例行賽佳績，紅襪現亟欲與格雷坐下來談延長約，但他卻透過媒體放話不排除本季後退休，這讓雙方談判增添了變數。 法新社

20多歲時，投手可以用95、97英里把打者壓過去；36歲後靠另一套能力：知道自己的球現在還剩多少，知道哪一顆不能像以前那樣用，也知道如何利用六種不同軌跡，讓91英里的速球看起來仍比實際更快，格雷今年某種程度上，也證明紅襪交易時讀對了數據，他們沒被4.28 ERA嚇退，反而看到那個3.29 SIERA、26.7%的三振率與5%的保送率。也因此，願意付出包括投手新秀克拉克（Brandon Clarke）在內的昂貴代價，而紅雀隊還負擔2,000萬美元，協助支付格雷今年薪資與2027年選擇權買斷金；實際保證承擔的金額只有2,100萬美元。

那不是一次賭老將回春，而是典型的「買進被表面成績低估的投手」。格雷沒有突然年輕五歲，他的四縫線還是只有91、92英里，36歲也還是36歲，只是到了紅襪之後，更少拿已經變普通的球去和打者硬碰硬，把打席交給伸卡球、橫掃球等組合處理。從4.28到2.69，看起來像一次巨大反彈，背後的變化卻很細小，少投幾顆不好用的球，多投幾顆打者難處理的球。