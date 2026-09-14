美聯塞揚競爭白熱化：斯萊特勒穩居王座 希斯還有機會逆轉嗎？

距離2026例行賽結束僅剩不到三週，美聯塞揚獎似乎只收斂到兩人在爭奪，分別是洋基少主斯萊特勒（Cam Schlittler），以及藍鳥新任王牌希斯（Dylan Cease）。前者以聯盟最低的2.01 ERA、0.92 whip，以及6.7的bWAR領跑，後者則手握聯盟次多的227次三振，被打擊率更是只有 .177，但保送問題拖累了他的整體效率。若比較進階數據，兩人的真實實力其實比帳面更接近，兩人的競爭逐漸白熱化，2026年美聯塞揚獎究竟鹿死誰手？

斯萊特勒與希斯帳面數據比較：

斯萊特勒：三系速球制霸聯盟

洋基隊斯萊特勒光是速球系球種，就擅長四縫線（44.2%）、卡特（25.4%）、伸卡（19.8%）三者混合使用。 美國聯合通訊社

大聯盟二年級生的斯萊特勒，一反外界對新人不耐投的刻板印象，今年一口氣扛下30場先發、178.2局的重任，賽季還妹結束，已經超越他去年（含大小聯盟及季後賽）合計的164局。截至台灣時間9月12日，他繳出13勝6敗、聯盟最佳的2.01防禦率（ERA+ 209）、0.92 WHIP，三振220次、保送僅42次，換算下來每9局保送數（BB/9）僅約2.1、三振保送比（K/BB）高達5.24；同時他也以6.7 bWAR領跑全美聯投手。

年紀輕輕站上巔峰的秘密不只是單純的火球；斯萊特勒光是速球系球種，就擅長四縫線（44.2%）、卡特（25.4%）、伸卡（19.8%）三者混合使用。尤其今年的卡特球球速從去年的92.0英里竄升至94.7英里，縱向、橫向位移也完全不同，可以說是他的全新武器；且能與四縫線一併丟在高角度，使打者更難分辨兩者的軌跡差異。另外，他的伸卡球也功不可沒，作為去年被打得最慘的球種（打者對戰xwOBA .371），今年他的伸卡球在保持相同球速（97.8英里）的同時，卻能製造更多的位移。就是這三項武器構築了斯萊特勒將近九成的配球策略。

身為打者，即便知道有將近九成的機率會是速球，但這顆究竟是速度最快的四縫線？往（對右打者來說）外角方向拐的卡特？抑或是鉤進內角的伸卡？在球速相近的情況下，以人類的反應速度根本無法得知，而這也是斯萊特勒能制霸整個2026賽季的主要原因。

希斯：變速球進化的新世代K博士

希斯向來就是高三振率的投手，但同時有著被長打率高的軟肋。 美聯社

去年與藍鳥簽下7年2.1億美元合約的希斯，用生涯最佳賽季回應外界質疑。截至台灣時間9月12日，他以10勝5敗、2.40防禦率、1.04 WHIP，投出161.1局，三振數高達227次、被打擊率僅.177，尤其是三振率34.6%、33.6%的Whiff%，兩項皆優於斯萊特勒。不過前役對上運動家5局丟4分讓ERA回升，使他在帳面數據上幾乎全面落後斯萊特勒，但若以進階數據來看，在某些層面反倒有微妙翻轉。

希斯向來就是高三振率的投手，但同時有著被長打率高的軟肋——不過這點在本季迎來大躍進，85.7英里的平均被擊球初速（Avg Exit Velo）是聯盟前3%水準。之所以能降低對手的長打威脅，來自於本季變速球握法的改變，相較過去使用量不到2%的用量，希斯本季的變速球使用率提升到11.5%，尤其在面對左打者時特別有效，使用率來到18.4%。之所以對這武器信心大增，仰賴藍鳥投教團的改造；比起過去指叉式的握法，希斯在轉隊後改以基本的二縫線式握法，結果就是球速從82.2提升到86.8英里，球速提升後，與直球間的速差更能製造欺敵效果，而這也反映在本季成績上，這顆變速球爲他製造50.4%的揮空率，帶動他的整體三振率，來到聯盟前1%水準的35.2%。

斯萊特勒與希斯進階數據比較：

觀察圖二的進階數據比較，希斯本季平均被擊球初速僅85.7英里、Hard-Hit% 32.3%、Barrel%（扎實擊球率）僅5.2%、xwOBA .259；相較之下，斯萊特勒的平均被擊球初速為88.6英里、Hard-Hit% 39.7%、Barrel% 7.9%、xwOBA .265。換言之，若單純比較兩者的客觀壓制力，希斯其實有過之而無不及。

雖說希斯在大部分的進階數據表現更勝一籌，但這樣的領先，能彌補帳面數據的差距嗎？先說結論：恐怕很難。希斯真正的落差不是出在壓制力，而是控球——這是連進階數據也無法彌補的漏洞，他本季67次保送、10.4%的保送率是聯盟後段班的PR 24，不只影響他的每局被上壘率，投球局數也連帶受到牽連（希斯161.1局、斯萊特勒178.2局），加上季中曾進入傷兵名單休養，先發場次也比對手足足少了3場。再者，儘管進階數據的思潮早已遍佈棒球社群，但擁有投票權的媒體多半仍是結果導向，如果帳面數據上已有顯著落差，那勝負自然不言而喻，進階數據更像是當帳面數據難分高下時，拿來輔助判斷的工具。

若今天就要進行塞揚獎投票，斯萊特勒憑藉全面且優秀的帳面數據——ERA、吃局數與WAR，無庸置疑會是目前獎項的大熱門。 美聯社

綜上所述，若今天就要進行塞揚獎投票，斯萊特勒憑藉全面且優秀的帳面數據——ERA、吃局數與WAR，無庸置疑會是目前獎項的大熱門。而希斯雖在三振與控制打者的擊球品質上展現出更好的壓制力，但帳面數據的落差，包括局數、保送、ERA等，恐怕很難說服投票記者自己是更好的投手。距離例行賽落幕還剩約莫三個禮拜，就讓我們看看究竟是誰能在最後的兩至三場先發中拿出更好的表現吧。