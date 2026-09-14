日職／巨人洋將守護神強勢追趕 岩瀨仁紀起步晚錯失史上500救援第一人

巨人軍守護神馬丁尼茲(Raidel Martínez)在9月12日東京巨蛋對阪神的直接對決中後援1局，驚險守住1:0領先的優勢贏得比賽，幫助巨人以0.5場勝差逼近阪神虎，使得中央聯盟的戰局變得更加詭譎多變。

巨人軍能夠歷經被阪神橫掃，多次被甩開距離到現在還能夠保有逆轉優勝的機會，代理監督橋上秀樹臨時上陣救火，迅速整隊成功絕對居第一功臣。另外守護神馬丁尼茲也是功不可沒，雖說巨人軍去年為了簽下他，砸下推測為4年50億日圓的超大型合約，年薪高達12億2000萬日圓，只低於軟銀守護神歐斯納(Roberto Osuna)的12億7000萬日圓，高居史上第二，不過以成績以及貢獻度來看，巨人這筆投資雖貴，但卻是值得。

尤其去年拿下46次中繼成功的大勢季中受傷，7月初之後就無法上陣，此時更可以看出馬丁尼茲的重要性。這段時間他與田中瑛斗、中川皓太、船迫大雅、堀田賢慎、森田駿栽等中繼投手共同守住牛棚。馬丁尼茲今年已經拿下39次救援成功，第二名的中日龍隊松山晋也27次，有一大段差距，馬丁尼茲幾乎已經確定拿下中央聯盟救援王三連霸，其中包括加入巨人之後這兩年都獲獎。反觀歐斯納2023年加入軟銀之後沒有拿下任何一座救援王，過去兩年防禦率都超過3，去年甚至甚至高達4.15，守護神地位被杉山一樹所取代。今年球季歐斯納還因為定位與教練團出現意見上的歧見，雖然轉任中繼拿下19次中繼成功，不過兩邊的投資效益，巨人可說遙遙領先。

馬丁尼茲今年出賽51場，繳出4勝3敗39次救援成功、防禦率1.31的成績，被打擊率0.166、WHIP0.77也十分出色。加上去年的3勝2敗46次救援成功、防禦率1.11，被打擊率0.164、WHIP0.76，他在這兩年並沒有因為拿到大型合約而表現下滑。接下來巨人、阪神之間激烈的爭冠局面，馬丁尼茲勢必成為關鍵要角。他也有機會超越去年的46次救援成功，寫下個人NPB生涯單季新高。

前中日龍隊岩瀨仁紀是在2018年後引退，至今仍為NPB最多407次救援成功紀錄保持人，不過，他成為救投手起步較晚。 資料照

同時前中日龍監督落合博滿也預言，以馬丁尼茲現在才29歲的年齡，未來可望將超越岩瀨仁紀的通算407救援成功，成為新的NPB紀錄保持者。落合博滿進一步分析，馬丁尼茲往大聯盟發展意願不高的情況下，持續累積未來達成500救援成功也不是難事。

與馬丁尼茲同樣出身自中日龍，當過1年隊友的岩瀨仁紀是在2018年後引退，至今仍為NPB最多救援成功紀錄保持人。不過可惜的是，岩瀨仁紀從1999年入團到2003年都是擔任中繼佈局投手，職棒起步的前5年只有6次救援成功，直到職棒第6年才轉任守護神，起步較晚也影響了他的救援成功紀錄進度，否則極有可能會是創下日職史上500救援成功的第一人。