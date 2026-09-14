中職／張家兄弟命運大不同 張進德、張偉聖浮現生存危機

31歲的富邦悍將內野手張育成敲出15轟，與台鋼雄鷹洋砲魔鷹並列聯盟榜首，打下45打點，打擊率0.290，表現不俗，然而他的哥哥、富邦悍將捕手張進德遭註銷，他的弟弟、統一獅外野手張偉聖一軍出賽空間極其有限，兩人生涯都浮現生存危機。

台東張家5兄弟，包括大哥張進德、二哥張進龍（後來更名張承駿）、老三張育成、老四張育凡、老么張偉聖，除了張育凡升國中就沒再打球，其他4人都打進職棒。

張進德、張育成先後旅美發展，張進德在美職最高層級到小聯盟3A，無緣站上大聯盟舞台，張育成則在大聯盟打滾5年，樹立一堆大聯盟台將單季最高紀錄，直到今年才被李灝宇陸續打破。

張家最先最先打中華職棒的是張承駿(原名張進龍)、職司捕手，2018年自請退休。 富邦悍將提供

最先打中華職棒的是張承駿、職司捕手，張承駿和張進德、張育成都出身泰源少棒、泰源青少棒、台中高農 （現興大附農），3人各差1歲，同隊並肩作戰多年，2016年張承駿投入選秀落榜，後來獲義大犀牛延攬、富邦悍將承接，只是他在富邦悍將完全沒上一軍，即使二軍生涯145打數轟出12發全壘打，盜壘阻殺率高達0.452，還是沒接到上一軍的電話，2018年球季結束他自請離隊，結束短暫的職業生涯。

也就是在2018年，剛從興大附農畢業的外野手張偉聖，投入選秀獲統一獅第2輪指名，簽約金400萬元，顯見球團對他的重視，然而他今年完全沒在一軍出賽，2023、24、25年一軍單季出賽分別為8場、13場、7場，根本無法站穩一軍。

張偉聖生涯在一軍累計出賽125場，290打數擊出69支安打，打擊率0.238、上壘率0.312、長打率0.279，另有1轟、19打點、10盜，進職棒多年無法將天賦兌現為成績，生涯沒有太多亮點。年底張偉聖將滿29歲，如果再不振作，生涯面臨生存保衛戰。

33歲的張進德還能不能打？他當然還能打，問題是他傷勢不斷。 富邦悍將提供

同樣面臨生存保衛戰的還有張進德，他是台灣少見的重砲捕手，也是兩屆世界12強賽中華隊捕手，2020年選秀獲富邦悍將第1輪指名，原本是球隊主戰捕手，但他實在是太痛了，2021年單季出賽71場已是生涯最多，去年只有19場，今年更銳減到9場， 「院長體質」讓球隊幾乎可以忽略他的戰力不計。

33歲的張進德還能不能打？他當然還能打，問題是他傷勢不斷，不要說能不能健康地打完一整季，就連能不能健康打完一整場，現在看起來都成了奢求，張進德在富邦悍將看起來已經沒有空間，過去他或許還有被交易的價值，然而這樣的價值隨著他的傷勢和身體狀況遞減，如果富邦悍將交易不出去，留在球隊又看不到曙光，張進德生涯前景堪慮。

富邦悍將捕手戰力充足，包括林岱安、戴培峰、張育豪、豊暐、盧柏華、江庭毅，一壘和DH人手也很多，張進德生涯在一軍累計出賽299場，打擊率0.294、上壘率0.354、長打率0.408，盜壘阻殺率0.438，成績不俗，他的問題已經不是身手有沒有退化，而是身體是否健康，和張偉聖狀況不同，但同樣走在生涯十字路口。

張育成生涯同樣大小傷勢不斷，如今因骨刺問題造成右手肘不適，現階段只能打、不能守，儘管如此依舊打出亮眼成績。 富邦悍將提供

事實上，張育成生涯同樣大小傷勢不斷，如今因骨刺問題造成右手肘不適，現階段只能打、不能守，儘管如此依舊打出亮眼成績，日前他接受媒體採訪時曾透露，考慮休賽季期間動刀根除手肘骨刺問題，如果張育成能守內野又能打，加上積極的跑壘態度和觀念，就能將這一張合約價值最大化。