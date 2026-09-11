亞運籃球層級已不如10年前！ 中華男籃「保四搶三」拚球運

2026日本愛知名古屋亞運9月19日才開幕，男子籃球已在9月10日率先開打，上屆2022杭州亞運第四中華男籃預賽首戰83：80力克約旦，打出開門紅。

約旦是上屆亞運亞軍，今年實力平庸。中華男籃今年亞運目標「保四搶三」，得靠防守拚出更好運勢，全力搶牌。

中華隊連兩屆亞運都打進四強但輸掉銅牌戰，上次杭州是輸給中國，這次力拼站上頒獎台。聯合報系資料照

當代亞運競爭層級已經不如10年前，上屆亞運日本、南韓都沒打進四強，菲律賓奪冠、約旦亞軍、大陸季軍，中華男籃季軍戰不敵大陸，只獲第四。地主日本今年亞運只派二軍，南韓沒有歸化球員，又是外籍教練執教，近況起伏飽受南韓媒抨擊，伊朗中生正在接班，早已不是亞籃霸主，大陸也沒有以往那麼強大穩定展現統治力，只能靠身材天賦努力贏球。

亞運情勢、關注度丕變，中華男籃很有機會再次闖進四強，如果防守和籃板表現夠水準，關鍵三分更瘋一點，甚至還有奪牌機會。

隊長陳盈駿還是中華隊攻守核心，首戰對約旦就製造對手關鍵的進攻犯規。圖／中華籃協提供 曾思儒

今年亞運中華男籃預賽跟約旦、伊朗、卡達分在B組，A組是沙烏地、印尼、日本、南韓，C組巴林、大陸、菲律賓、哈薩克，分組前二直接晉八強，預賽分組第三取戰績最好兩隊晉前八。八強打淘汰賽，贏球晉四強，輸球打5-8排名賽。

約旦新歸化球員巴佛德(Perrin Buford)198公分，搭配主力控球193公分塔克(Dar Tucker)，還有195公分鋒衛歐拉朱萬，後場對位、單打極具優勢，很有破壞力和創造力。

高柏鎧必須要控制犯規，對約旦之戰就是太早犯滿退場，中華隊第四節少了護框手後差點被逆轉。中央社

亞運中華男籃鋒線和禁區高度也不含糊，213公分歸化中鋒高柏鎧，搭配本土長人203公分曾祥鈞、譚傑龍，前鋒200公分馬建豪、197公分雷蒙恩、195公分胡瓏貿，替補中鋒197公分陳冠全，後場由陳盈駿、林庭謙、盧峻翔三巨頭壓陣，陣容相當完整。

中華男籃3分力克約旦，除了團隊防守和禁區高度形成優勢，巴佛德、塔克都沒有那種狂殺30分以上得分爆發力，中華男籃防守壓力不大。

愛知名古屋亞運中華男籃禁區高和鋒線側翼天賦，幾乎是歷來最高大最有對抗性組合，只要能打出完美防守和團隊合作，關鍵三分瘋可以適時發揮，中華男籃亞運奪冠機率不小。

林庭謙是中華隊最穩定的得分點之一，他的三分和突破不能失常。亞運採訪團／杭州攝影 曾思儒

面對大陸、伊朗、約旦、南韓、日本今年亞運主力陣容，中華男籃近兩年在籃球世界盃亞太區資格賽表現都不差，比分咬得住，籃板沒有輸，只差關鍵三分球能不能適時發揮，創造贏球聲勢。

打好防守展現對抗性，保護籃板守住禁區，中華男籃亞運奪牌只差一點關鍵球運，就是三分手氣。

中華男籃亞運預賽首戰拿下約旦，有助提升自信和信心，伊朗一向難纏球路強韌，但中華男籃整體戰力也在拉升，仍有近五成勝算，卡達戰力還在磨合調整，起伏較大，中華男籃略有勝算。

盧峻翔（右）對約旦第四節跳出來，兩顆救命三分球澆熄約旦反撲氣勢。圖／中華籃協提供 曾思儒

中華男籃在愛知名古屋亞運目標保四搶三，贏約旦是幸運起步，今年中華隊組成是七鋒五衛，後衛、射手偏少，因此打好防守鞏固籃板最重要，贏球得靠更多三分火力適時支援，陳盈駿、林庭謙、盧峻翔後場三核心發揮和外線舉足輕重，角色更為關鍵。