中職／林威助今年操盤成敗最後衝刺 悍將能保住全年第二嗎？

中華職棒下半季進入最後衝刺階段，目前形成樂天桃猿、中信兄弟、統一獅、味全龍四隊爭下半季冠軍，同時統一獅與富邦悍將則要力拚全年戰績第2名，爭取季後挑戰賽資格的局面。各隊都有盤算，以打進季後賽為目標，味全龍的目標則是直接打總冠軍賽。

目前各隊在下半季都約剩下20場比賽，幾乎場場都是直接對決，樂天桃猿、中信兄弟、統一獅、味全龍都有幾乎奪得下半季冠軍。全年戰績方面，味全龍戰績還是全年第1，統一獅與富邦悍將則是爭年度第2，確保可以打季後賽的機會。

味全龍是上半季第一名，已取得季後賽的門票，全年戰績仍高居第1，領先其他球隊的優勢相當明顯，現在最大的課題是穩住全年第一，可以直接打總冠軍賽，不用去打季後挑戰賽，因此味全龍目前以全年第一為優先，下半季冠軍其次。

味全龍總教練葉君璋表達，要奪下半季冠軍可能要消耗很多東西，現階段全年第一還是比較實在，且是一個合理的目標。 味全龍隊提供

對於爭取下半季冠軍，包辦上、下半季冠軍之後在總冠軍賽系列賽先握有1勝的優勢，是能不能把全年戰績優勢轉化成下半季冠軍。味全龍總教練葉君璋也明白表達，要奪下半季冠軍可能要消耗很多東西，現階段全年第一還是比較實在，且是一個合理的目標。

樂天桃猿與中信兄弟是最需要奪得下半季冠軍的2支球隊，中信兄弟上半季最後一名20勝37敗2和、勝率0.351，目前全年戰績也是最後一名，瀕臨在全年第一遭淘汰的命運，因此想要打季後賽，只有奪得下半季冠軍。

中信兄弟必須把所有戰力集中在下半季冠軍，要奪下半季冠軍，樂天桃猿是最大敵人，因為樂天桃猿的目標也是直指下半季冠軍，打退桃猿之後，才有爭下半季冠軍的機會，但面對其它4隊也不能掉以輕心。對兄弟來說，接下來每一場都是直接對決的重要程度。

樂天桃猿想要進入季後賽，最直接、也是最重要的道路就是搶下下半季冠軍。 中央社

樂天桃猿想要進入季後賽，最直接、也是最重要的道路就是搶下下半季冠軍，目前仍與中信兄弟、統一獅及味全龍之間並沒有拉開差距，中信兄弟是威脅最大也最要擊敗的球隊。

而樂天桃猿在全年戰績升上第4，有著機會變成年度第3，若讓味全龍包辦上、下半季冠軍，桃猿若是年度第3，依然有打季後賽的機會，但桃猿還是以取得下半季冠軍為優先，在此目標下再爬上年度第3，讓球隊多一個機會。

統一獅也有爭下半季冠軍的機會，更大目標則是年度第2名，因為如果中信兄弟或樂天桃猿拿到下半季冠軍，味全龍是年度第一，剩下最後一名打季後挑戰賽的名額是年度第2名。

也就是說，統一獅現在其實有「兩條路」可以走：一方面繼續追逐下半季冠軍，另一方面也要守住全年前段班位置，但確保年度第2是最保險的作法。更關鍵的是，統一接下來賽程中仍有多場與味全、兄弟、富邦以及桃猿的直接對決，這些比賽不只會影響下半季排名，也會直接牽動全年第2名之爭。

富邦悍將在下半季排名第5，要爭下半季冠軍幾乎微乎其微，因此對富邦而言，現在最重要的已不是追逐下半季第1，而是守住全年第2。 富邦悍將隊提供

富邦悍將本季換由林威助擔任執行副領隊，受到各方期待，上半季打出排名第二佳績，顯見成效，但在下半季排名第5，如今要爭下半季冠軍幾乎微乎其微，因此對富邦而言，現在最重要的已不是追逐下半季第1，而是守住全年第2。如果能守住全年第2，至少保有季後賽機會；反之，一旦被統一超車，悍將季後賽之路就會變得更加複雜。

悍將接下來的比賽，統一獅是最大假想敵，而且不要讓中信兄弟、樂天桃猿奪下半季冠軍，甚至讓味全龍包辦上、下半季冠軍，富邦悍將即可以年度第2或第3名去打季後挑戰賽。

台鋼雄鷹目前是下半季最後一名，全年居第5名，與全年暫居第3名的統一獅有4.5場的勝差，想要打季後賽的機會不大，最有可能就是味全龍囊括上、下半季冠軍，台鋼雄鷹打到年度第3名，幾乎是不可能的任務。