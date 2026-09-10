讓楚奧特喊「我好興奮阿」！ 天使新老闆買球隊專門點石成金

剛剛成為美國聯盟第一個被淘汰出局的洛杉磯天使隊，已經連續12年和季後賽無緣了，白白浪費的神鱒超級大約的2/3時間，以及大谷和Trout合體的寶貴六年。以往脾氣溫和的天使球迷今年終於爆發，要求老闆莫雷諾（Arte Moreno）賣球隊。許願很快就成真，上禮拜房地產大亨克倫克（Stan Kroenke）宣佈以四十億美金的史上第一高價買下天使隊，擴充他的職業運動版圖。消息一出，從天使球迷到許多前OB都額手稱慶，連楚奧特（Mike Trout）都說等不及要開始新篇章了。莫雷諾在他主宰的這24年中，讓天使從一個剛拿下世界大賽冠軍的隊伍，變成大聯盟笑柄，他的個性是最大問題。

莫雷諾是墨西哥移民二代，靠高速公路的T Bar廣告致富，他本人熱愛棒球，但非常喜歡插手球團事務，像是普荷斯（Albert Pujols）、漢米爾頓（Josh Hamilton）和瑞登（Anthony Rendon）的天價大約，都是莫老闆直接下的條子，結果全都是災難等級。最具代表性的案例莫過於大谷翔平，在2023年春天時，莫雷諾說：「他是最特殊的球員，搞不好是聯盟前五到前十名的大將，但這就是生意。」在大谷效力天使的六年間，他們拿過三座MVP獎（大谷兩次，Trout一次），單季卻最多只拿80勝，從未在分區排名前兩名。2023年大谷拿第二座美聯MVP，外傳有意願續留在安納罕，但當大谷提出十年七億美金，延遲支付98%的條件時，莫雷諾卻認為這合約商業上說不通，眼睜睜地看著道奇喜滋滋地搶走大谷，再拿兩座MVP，球隊也成為自2000年首支衛冕成功的球隊。

如果當年莫雷諾放手交易大谷，天使現在可能已重建完成。 美國聯合通訊社

其實天使前總經理梅納西（Perry Minasian）有考慮過在2023年交易大限送走大谷和他即將到期的合約，當時最有興趣的是光芒隊，有意用頂級新秀卡米奈羅（Junior Caminero）和威廉斯（Carson Williams）來換大谷兩個月的服務，原本已經有影的交易，卻因為莫雷諾介入而告吹。前一年則有教士也想交易大谷，提出的籌碼中有包括梅瑞爾（Jackson Merrill）等多位新秀，但也是被莫雷諾擋下，結果教士隊轉向國民換來索托（Juan Soto）。

在其他球團的眼中，跟天使制服組打交道都是浪費時間，因為老闆一句話就能毀掉多日的談判交涉。莫雷諾偏好簽明星球員大合約，卻不願意付球團豪華稅，經營方向四不像，沒辦法像洋基、道奇花大錢，也不願意像光芒、海盜貫徹低成本路線，根據運動家網站的計算，在2022至2025年這四年間，天使隊是唯一一支平均年薪超過兩億美金，但勝率低於4成5的。

莫雷諾愛花大錢買大球星，卻總是看走眼，瑞登就是任內最失敗的投資。 路透

另外莫雷諾是有名的摳門老闆，在2010年代很長一段時間，他們在亞利桑那州春訓基地的場地，居然連室內重訓室都沒有，讓球員只好在戶外停車場擼鐵。在大聯盟各隊都已經廣設數據分析部，並採用Rapsodo、Edgertronic攝影機等器材來強化球員訓練，天使隊幾乎都是最後才被迫採行的。在莫雷諾主政期間，日常開銷能省就省，像是2020年疫情期間的選秀會前夕，他居然要球探部門全員放無薪假，或是當天使球團慶祝世界大賽奪冠二十週年時，他們要來同慶的老球員們自己負擔旅宿開銷。

新老闆克倫克歷來尊重專業、少插手，買的每一隊都奪冠過，是天使球迷最喜歡的經歷。 美聯社

新老闆克倫克則是房地產大亨，身價比大都會的老闆柯漢（Steve Cohen）還高，買下天使讓他手中運動版圖橫跨北美四大職業運動聯盟，包括NFL的洛杉磯公羊、NBA的丹佛金塊、NHL的科羅拉多雪崩，此外還有英超的兵工廠隊，以及MLS的科羅拉多颶風，外帶職業袋棍球的科羅拉多猛瑪象隊。這些球隊有一個共通的特點，就是在克倫克主政時期，都拿過起碼一次冠軍。他是怎麼做到的呢？每支球隊的情形都有些差異，但是共通的特點就是克倫克願意相信專業，不隨便插手球隊運作。

在公羊隊、金塊隊和雪崩隊身上，他讓球隊制服組做聰明適當的選秀作為建隊中心，預算控管也很小心，盡量避免付豪華稅，但該做的投資也不吝嗇，包括數據分析部門的建立，還有球場興建（看看公羊主場SoFi球場）。不過橫過大西洋的兵工廠，就是不同的案例。

克倫克和兒子喬許用認真經營的態度收服阿森納球迷的心，也真的為他們帶來冠軍。 路透

克倫克剛接手槍手時，也是採用專家治理制，尤其足球非他們熟悉的領域，讓他們很倚重英國當地的團隊。不過看在槍迷眼中，這個美國老闆欠缺對球隊和足球的熱情，一開始對他沒啥好感，直到克倫克所率領的KSE集團買的股份越來越多，他們的投入就越來越多，尤其克倫克的兒子喬許（Josh Kroenke）花了很多時間常駐倫敦，球隊重要場合都會出席，也投入精力學習足球隊的經營。當兵工廠的主要對手曼城和切爾西都因為花錢如流水，而陷入財務窘境時，他們的制服組會適時向總教練阿特塔（Mikel Arteta）說不，讓他們的財務狀況相對健康。當槍手在上季拿下闊別22年的英超聯賽冠軍杯時，槍迷已經轉為支持這群美國老闆了。

克倫克能夠成功，就在於他能收能放，該簽的支票願意簽，但又謹慎地不介入球隊運作，尤其是球員人事，雖然有最後的決定權（像是公羊去交易天王四分衛史坦佛（Matthew Stafford）這種等級的超重磅交易），但一般交易、選秀還是由制服組做主。這次他接手天使隊，和他之前買下公羊和金塊的情形頗為類似，克倫克以往點石成金的魔法能否在天使身上也奏效，讓人非常好奇。