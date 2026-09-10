中職／前4名球隊都有人去打亞運 樂天爭冠少了陳晨威最傷

亞運棒球將於21日到27日在名古屋進行賽事，24人名單日前正式公布，被徵召的球員將陸續向國家隊報到，直到賽事結束解散為止，前後大約有20天的時間，球員組合包括占大宗的業餘有12人、旅外6人、無所屬1人、中職則有5人。

中職下半季進入白熱化階段，前4名只有1場勝差，可說是首位天天換隊當的關鍵時刻，雖說棒球不是一個人打的，但這時被抽走球員，仍會對球隊戰力產生影響，這5名被徵召的中職球員，將錯過15場比賽以上，依原定賽程幾乎宣告賽季結束，回來只能打剩下幾場補賽，究竟這5名球員暫離對球隊的影響有多大？

中信兄弟黃韋盛單場雙安還有精彩守備表現。圖／中信兄弟提供 葉姵妤

首先是中信的黃韋盛，黃韋盛去年開始成為一軍主力，出賽96場，今年已出賽83場，先發可守一、三壘，如果沒有被徵召，應可創個人單季出賽新高，8月打擊陷入低潮，但9月手感回溫，單月打擊率高達4成62，是全隊最高，中信團隊下半季打擊狀況明顯回升，不只黃韋盛，張仁瑋、張士綸、岳東華等人的打擊在9月也表現不錯；防守部分則有老將陳俊秀及王順和暫代一壘，黃韋盛被徵召對中信的影響並不算太大。

劉基鴻去打亞運對味全在防守方面的影響更大於打擊。圖／味全龍隊提供

味全被徵召的是主力三壘手劉基鴻，劉基鴻是近年中華隊常客，但23年打出個人生涯年之後表現一路下滑，今年有可能寫下站穩一軍後最差一季，8月打出小高潮後，9月打擊表現再度低迷，要不是8日晚間衝突爆發後上場代打打出二壘安打，單月打擊率甚至會連1成都不到；劉基鴻在守備方面對味全的影響比打擊還要大，因為劉俊緯手肘骨裂，導致味全內野少一名活棋，也侷限了張政禹移防三壘的可能性，預料亞運期間味全會以陳思仲或石翔宇暫代三壘手。

陳晨威(左)是近年中華隊常客。聯合報系資料照

陳晨威是樂天本季打席數最多、打擊率最高，更是陣中目前唯一已打出百安的打者，6轟同時也是隊上全壘打王，在上半季樂天全隊貧打的時候，獨自扛起攻擊大任，下半季打擊率也高達3成13，即使9月打擊火力稍減，仍是樂天陣中重要的開路先鋒；防守方面的貢獻度更不在話下，樂天少了他之後外野陣容大致上就是近幾場的先發林立、威克及林政華，攻守都有些許落差，另外，陳晨威左手日前受傷，近3場都未上場打擊，能否打亞運其實還有變數。

統一要出張翔(右)及朱迦恩2人去打亞運。圖／統一獅隊提供

統一是本屆亞運唯一被徵召2名球員的隊伍，分別是張翔及朱迦恩，2人今年不論是在出賽數或攻守上都有突破性的發展。林岱安轉隊後，張翔本季成為二號補手，與陳重羽共同分擔蹲捕的工作，出賽37場，19次盜壘抓到14次，阻殺率高達7成36；朱迦恩則是在林安可轉戰日職後成功頂替上外野缺口，打擊率是不錯的2成84，有5轟及32分打點，都在隊上名列前茅，但9月的打擊狀況不佳，近期外野位置有被張皓崴取代的跡象，這次去亞運多吸收經驗也是件好事。

被徵召的4人分屬下半球季前4名的球隊，各隊都有希望角逐季冠軍，從整體數據及對球隊重要性來看，影響最大的會是接下來近一個月沒有陳晨威的樂天。