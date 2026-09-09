中職／光總快手調度不復見 悍將晉級路岌岌可危

富邦悍將在今年上半季展現出少見的活力。總教練後藤光尊的快手調度，讓一、二軍之間保持高度流動，球員只要狀態好就能獲得舞台，狀態低迷則迅速下放調整。這樣的節奏帶來了奇兵效應，球隊戰績一路攀升，最終以第二名完成上半季。對於近年來始終在重建與調整中掙扎的富邦而言，這樣的成績不僅是突破，更讓球迷看見睽違多年的季後賽希望。

上半季的成功，最主要就是來自於教練團的大膽嘗試，不在迷信以往的主力球員，一切讓數據說話。昔日主將李宗賢、申皓瑋、王正棠等人都不在不動如山，反而是王苡丞、王念好、張洺瑀等苦無機會球員，能夠在一軍亮相，新人張育豪、盧柏華、童堉誠都迎來初登場。而且守備上更是大膽嘗試，除了轉練外野多時的王苡丞外，董子恩、劉俊豪都成工具人，而且表現有聲有色，不是隨意嘗試。各種組合，讓球隊增加更多隊內競爭，是悍將上半季能夠維持活力的關鍵，更讓球迷喊出「你相信光嗎」，總教練後藤光尊成為讓富邦晉級的那一道曙光。

球隊精神領袖張育成，實際狀況也不如上半季挑戰成為全方位打者。 富邦悍將隊提供

然而「敢用新人、敢動主將」的思維，在上半季充滿驚喜，下半季卻出現不一樣的落差。經過半季的磨合，球隊開始設定主力陣容，力求展現出成熟球隊應有的穩定性，然而，但當這些主將陷入低潮時，調度卻面臨難以抉擇的窘境，要相信他們，還是持續輪調。像是上半季有大將之風的王念好、王苡丞，下半季的表現出現撞牆期，但依舊獲得不少的打席。球隊精神領袖張育成，實際狀況也不如上半季挑戰成為全方位打者，直到9月8號才獲得休息的機會。

相較之下，上半季曾經脫穎而出的林岳谷、張洺瑀都不再獲得舞台，奇兵效應逐漸消失。辛元旭、陳真、王勝偉等有經驗的球員，理應是競爭對手，卻未能形成真正的輪替壓力，雖然退化仍偶有一棒驚喜的高國麟及張進德，則是被註銷。隊內競爭氛圍逐漸減弱，調度的靈活性不再，這或許是下半季戰績與上半季有極大落差的因素之一。

上半季曾經脫穎而出的林岳谷不再獲得舞台，奇兵效應逐漸消失。 聯合報系資料照

當然，狀況不好可能有很多因素造成，下半季球員容易面臨體能撞牆期，尤其許多小將第一次單季出賽這麼多場，本來就需要更多輪調來維持競爭力。然而現況卻是相對較少的調整，主力即使低迷仍佔據位置，奇兵不再出現，隊內競爭氛圍也隨之減弱。這樣的情況，彷彿回到過去令人詬病、長期墊底的調度模式。原本「不一樣了」的悍將，卻又走回一樣的老路，讓看似近在眼前的季後賽晉級希望逐漸變得岌岌可危。

富邦悍將的上半季，證明了光總快手調度能帶來奇兵與驚喜，讓球迷看見久違的季後賽曙光。只可惜，下半季的保守思維削弱了這份果敢，給予部分球員過多機會，卻失去了輪調的彈性，導致戰績一路下滑。對富邦而言，最後這個月將是關鍵時刻，如何在「相信主力」與「持續輪調」之間找到平衡，將決定這支球隊能否真正延續上半季的活力，跨過重建的門檻，迎向久違的季後賽舞台。