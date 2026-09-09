國聯塞揚獎還有懸念！37歲「拍賣哥」塞爾球速為何能再進化？

本季大半時間，國聯塞揚獎都由釀酒人超級火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）領跑，不僅如此，更是公認本季最強投，手臂猶如橡膠做的一般，米蕭洛斯基今年直球均速高達100.6英里，毫無疑問是史上球速最快的先發投手賽季，本季三位數火球的數量同時也是史上單季最多，只用129.1局就成為本季首位200K投手，締造隊史紀錄。

帳面紀錄同樣夠力，米蕭洛斯基26場先發進帳14勝包含1場完封勝，防禦率僅1.97、227次三振、0.79WHIP值，每9局能投出13.2次三振、被打4.9安通通都是聯盟最佳，進階數據也毫不灌水，除了FIP（獨立防禦率）2.27，預期防禦率2.08、預期被打擊率0.170皆為聯盟前1%水準，其中0.79WHIP值若納入史冊，將是扣除2020縮水賽季的史上第五，排在前頭的除2000年「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez），都是活躍於1950年代以前的上古神獸，從這些數據都能看出米蕭洛斯基正在宰制大聯盟打者們，很有機會繼去年史肯斯（Paul Skenes）後，連兩年國聯塞揚都由二年級生投手帶走。

米蕭洛斯基確實很強，甚至可以說強到不可理喻，但並非完全沒對手，遞上戰帖的人除了繼去年以8.1WAR領先全聯盟，今年至今持續以7.6WAR雄霸四方的費城人王牌桑契斯（Cristopher Sánchez），另一位則很有意思，是年紀大了米蕭洛斯基超過一輪的勇士隊「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）。

釀酒人隊米蕭洛斯基確實很強，甚至可以說強到不可理喻，但並非完全沒對手。 路透

這名前年的國聯塞揚獎得主本季絲毫不見老態，5.1WAR值和米蕭洛斯基的5.3相去不遠，24場先發摘下13勝，防禦率2.10國聯僅次米蕭洛斯基，144局飆出177K，2.19FIP、每9局0.5轟、K/BB6.32位居聯盟之冠，大多數據和塞揚球季接近，與各路強敵各有千秋。

塞爾上一場先發對新生代「邪惡帝國」道奇隊繳出本季代表作，以9局11K、無四壞無失分表現收下完封勝，自1900後只有6名投手能在相同或更老年紀繳出一樣表現，前五人都獲選名人堂。除此之外，這是塞爾生涯第95場三振數上雙的比賽，位居史上第七，現役僅次於另一名老妖怪薛則（Max Scherzer），值得一提的是這場比賽中，塞爾第五局以一顆高達99.6英里的快速球讓大谷翔平揮空三振，為生涯第七快的三振球；此役也曾飆出100.1英里火球，為近8年來最高，就連比賽最後一球（第109球）都高達98.6英里，這概括了塞爾近期的火燙，甚至可能正處於生涯最佳狀態，自2019至2025年，塞爾從未單場投超過10顆至少98英里的速球，然而光是本季就已五度達成。

只要你是大聯盟資深球迷，想必都會知道塞爾的招牌球種是滑球，與火球交錯搭配宛如側投的出手點，無論是左右打都毫無招架能力，在成功走出傷勢陰脈，上演回春身手的2024、2025賽季，塞爾滑球的投球價值（Pitching Run Value）高達+47，高居全聯盟所有球種之冠，在滑球一欄排名第二的希斯（Dylan Cease）「僅」+29，滑球長年是塞爾的主戰球種，去年使用率來到47.3%締造生涯新高，但本季的情況顛倒過來，快速球重回塞爾武器庫中最常使用的球種。

塞爾的招牌球種是滑球，與火球交錯搭配宛如側投的出手點，無論是左右打都毫無招架能力。 路透

這樣的改變令人驚嘆，畢竟塞爾已經高齡37歲，在大多數球員體能不斷下滑、球威不如年輕時剛猛的生涯後半段，塞爾對直球的依賴程度逆勢上揚實在有點違反常理，更出乎想像的是，塞爾本季均速達到96.1英里，排名聯盟左投第四，這數字相比去年上漲了1.3英里，就連伸卡球都從94英里上升至95.7英里，根據統計，塞爾本季球速增幅排名聯盟第16，年紀也理所當然比排在前頭的所有投手還大，其中也包括不少改變定位，從先發轉任後援的投手，以塞爾純先發投手身份能出現在這份榜單上只能說不可思議。

棒球是一項細膩、複雜的運動，速度不是愈快就代表愈好，但塞爾本季投球卻很好詮釋這點，Stuff+（標準化球威評比）涵蓋了球速、位移、出手點等資訊，綜合評比投手球威，以100為基準點，今年塞爾在這項數據達到113，高於去年的105，球威大幅進化，直球壓制力提升，也更常被拿來當作對決球，去年被打擊率高達0.320、長打率破5成，投球價值-4，今年被打擊率不只驟降至0.217，投球價值+13也是各球種最高（滑球則是+12），揮空率上升了5%，「我看了看記分板，發現他已經飆到三位數了，我知道他能接近這個速度，但當他面對那些在聯盟裡殺傷力十足的球員時，還能更上一層樓。」捕手包德溫（Drake Baldwin）說。

勇士總教練魏斯（Walt Weiss）說：「儘管他的生涯已經如此偉大，但他現在的狀態可能是生涯最佳，這真的令人難以置信。」今年休賽季，勇士隊從同區對手大都會手中挖角投手教練海夫納（Jeremy Hefner）他早已知道，塞爾這名經驗豐富的左投，很快會成為指導過最出色的投手之一，但海夫納不滿足於此，仍希望進一步推動塞爾突破極限，塞爾生涯早期常進行牛棚練投，不過近年隨著身體消耗累積，已不像過去那麼頻繁，但海夫納想法恰恰相反，反而鼓勵增加牛棚練投的次數，提出適度提高投球量，是塞爾今年球速回升的重要原因之一，「棒球界普遍存在一種想法，認為投球量應該越少越好，但我不確定這是否正確，但我想投球本身的量，即使是在相對低強度的情況下仍然是有益的。」

勇士總教練魏斯（左）說：「儘管他(塞爾)的生涯已經如此偉大，但他現在的狀態可能是生涯最佳，這真的令人難以置信。」 路透

自2008年開啟投球追蹤時代（pitch-tracking era），只有兩屆塞揚狄葛隆（Jacob deGrom）能跟塞爾相提並論，兩人是唯二能以37歲以上年紀飆出三位數火球的投手，當然狄葛隆在速球方面更天賦異稟，歷史上37歲以後的單季最高均速分別是2026年狄葛隆的97.5英里、2025年的97.3英里，再來第三就是本季的塞爾。

塞爾不僅球速超快，還比以往擔任先發的任何時期快，自2015年大聯盟啟用官方數據網站Baseball Savant，此前塞爾單季最快均速為2015年的95.2英里，今年96英里幾乎重返生涯初期的火球水準，2010年登上大聯盟後，塞爾前兩年擔綱後援，2012年正式轉任全職先發後便再也沒有摸到這個數字，直到今年才迎來二度回春，別忘了塞爾不只老了，還在漫長職業生涯中累積大量傷痛，肩膀傷勢、TJ手術、背傷、肋骨骨折，這些病痛每次都有可能讓塞爾再起不能，但都在他不懈努力與驚人意志力被一一戰勝，若要一言以蔽之，當屬「偉大」兩字。

轉戰勇士後綻放生涯第二春，塞爾重拾王牌級別投球實力，讓前幾年外界對於其退休時間的預測顯得荒謬不已。 法新社

轉戰勇士後綻放生涯第二春，塞爾重拾王牌級別投球實力，讓前幾年外界對於其退休時間的預測顯得荒謬不已，塞爾這三年累積bWAR值來到15.2，一舉將生涯累積推進至62.6bWAR，名人堂對於入選門檻並沒有一套既定標準，但從進階數據角度來看，通常以60WAR值為基準線，下限落在50至55之間，換言之，即便塞爾本季結束後選擇高掛球鞋，依舊握有挑戰古柏鎮的足夠本錢，生涯累積159勝、2228局，防禦率還不到3，2756次三振，以塞爾年產逼近200次三振的效率，很有機會在兩年內達成公認名人堂入場券的3000K里程碑，此外塞爾生涯的三振/保送比目前暫居歷史第一，長青且在各個生涯階段都能找到擊敗打者的方式，從各種角度來看都早已將名字寫進史上最佳左投行列。