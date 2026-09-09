日職／軟銀有一指魔咒？醜聞頻傳已多人離隊 前田悠伍成唯一亮點

福岡軟銀鷹一指投手村上泰斗近期遭到週刊爆料，控訴他曾與不只一位女子鬧感情糾紛，並在過程中還有持刀恐嚇、威脅墮胎等等脫舉行為。儘管軟銀球團目前澄清，指稱週刊的部分報導並非事實，並持續安排村上在二軍出賽。不過週刊方也予以回擊，表示手上還有其他猛料尚未抖出，風波似乎一時之間難以平息。

雖說後續如何可能還會有一波拉扯，不過軟銀的潛力新秀，特別是一指球員鬧出醜聞事件，早已不是第一次。去年就傳出2019年一指佐藤直樹，疑似因為被未婚妻要求察看手機，心有不滿而動手毆打對方，造成未婚妻臉及身體多處受傷，並且在一個多月後才恢復，此事還驚動警方到場關切。佐藤後續則在年底的現役選秀中被樂天挑走，離開了軟銀球團。

此外，軟銀2015年一指高橋純平曾在2022年，遭網紅爆料與多位女性始亂終棄，害人墮胎的問題，高橋則在被爆料隔年宣布引退。還有2021年一指風間球打，也被爆料利用社群平台劈腿多位女性，還有在疫情管制期間為幽會女性，違反規定擅自外出的狀況。最終受到傷勢影響，在2025年遭到戰力外通告後決定引退，引退時才22歲。

2019年佐藤直樹也曾有過感情暴力醜聞，目前已經轉隊至樂天。軟銀臉書

場下私德如何引發風波之外，軟銀近幾年第一指名也有不少人養成不佳，或因為其他緣由，還沒在軟銀隊上做出太多貢獻就離開了。例如2020年一指井上朋也則在今年的交易案中，被當作配菜送至DeNA，在軟銀一軍僅貢獻28場出賽和75個打席。2017年一指吉住晴斗則是成績始終不理想，在完全沒留下一軍出賽記錄下，於2021年決定引退。

另外，2016年一指田中正義、2018年一指甲斐野央成為FA補償人選離隊。這兩人的離隊倒非完全實力問題，而是傷勢使得整體貢獻有限，讓他們成為被球團割愛的對象。例如田中效力軟銀的6年間，一軍合計僅僅貢獻36局，但來到日本火腿的這4年已主投178.1局（截至9月7日），明顯超越軟銀時期。甲斐野則是在軟銀5年主投148局，但來西武3年投了109.2局，平均單年負擔局數還是超過軟銀時期，並是球隊倚重的勝利組牛棚，在西武救援成功與中繼成功已累計83次，超過軟銀時期的52次。

2018年一指甲斐野央成為山川穗高FA補償人選，成為現在西武勝利組牛棚：

由於2025年選秀一指佐佐木麟太郎則是在大聯盟選秀被挑中後，確定不加盟軟銀。所以這麼算下來，近十年軟銀選到的第一指名，只剩下2022年一指伊希內（Itua Ikhine）、2023年一指前田悠伍和村上泰斗還在隊伍裡。作為選秀時備受球團期待，動用最珍貴的一指籤選入的幾名大物選手，理應被視為未來球隊藍圖的主要成員，如今卻已經大部分都不在球團陣中，實屬罕見。

有趣的是，軟銀絕非養成能力不好的球團。好比同樣在近十年內，軟銀「第二指名」就有不少人成長為現今一軍主力。包括杉山一樹、海野隆司、正木智也、大津亮介和庄子雄大等人，都是近十年二指選入，並成為現在軟銀常駐一軍的球員。其中正木（全壘打第五名）、庄子（盜壘第二名）、杉山（救援第三名）和大津（防禦率第二名）這幾位，更是繳出攻佔洋聯個人排行榜的優異表現。相對而言，軟銀一指雖有前田悠伍在今年寫下11連勝記錄，但近十年首輪球員現在常駐自家一軍的，就只有前田一人而已了。

創下11連勝的前田悠伍，是軟銀目前一軍僅有的一指亮點：

這三年軟銀重新成為洋聯首屈一指的勁旅，也是多虧體系內養成的好手竄出頭，提供球隊充實的戰力。只是「第一指名」畢竟在選秀上有其代表意義在，也是最需要掏出銀彈簽下的對象，老是出問題絕對不是一件好事，遑論鬧上社會版級別的醜聞。就看軟銀在未來，如何改善「一指魔咒」這個問題了。