被評為今夏最糟操作之一 塞爾蒂克抉擇是聰明還是沒得選？

今年夏天那一支NBA球隊做了最糟糕操作和交易！

可能是拓荒者，上季西區第七，但今年夏天放棄執教表現水準以上教練史普利特，把灰狼助理教練諾里用百萬美元年薪簽下來，但只簽一年，接下來要看諾里戰績和表現，並用前鋒葛蘭特去換來灰熊場外問題不斷天才後衛莫蘭特，新賽季拓荒者有四名控球後衛莫蘭特、哈勒戴、韓德森、里拉德，人才擠爆。

可能是湖人，湖人今夏放生上季季後賽拯救湖人「老詹」詹姆斯，同時放棄季後賽其他五名主力。新湖人建隊核心只剩下唐西奇和里夫斯兩名後衛，其他主力包括中鋒凱斯勒、魯尼，後衛塞克斯頓、葛萊姆、賽布爾，前鋒瑪穆克雷斯維里都是新進湖人。

可能是鵜鶘，鵜鶘上季只贏26勝，離季後賽附加賽西區第10還差11勝，距季後賽西區第六仍有23勝差距，但鵜鶘今年夏天既不重建也沒有調整補強。兩個市場賣相還不錯前鋒瓊斯、後衛墨菲都沒能出手，換取未來重建和年輕籌碼，更沒能擺脫威廉森的健康疑慮和合約包袱。

送走布朗的決定，美國媒體「露天看台」把塞爾蒂克今夏操作評為NBA最糟之一 美聯社

美國媒體「露天看台」把塞爾蒂克今夏操作評為NBA最糟之一，並不盡然。

塞爾蒂克今夏選擇交易全隊得分王29歲後衛布朗，從76人換來36歲前鋒喬治+兩首輪籤和兩次輪籤，這筆交易和操作可能令塞爾蒂克球迷心碎，卻是塞爾蒂克沒有選擇，但必須改變的最好抉擇。

塞爾蒂克總管史帝文生會這麼決定，交易送走2024年塞爾蒂克摘下NBA總冠軍最有價值球員布朗，主要考量是未來1-2年釋放薪資空間，最晚2028年夏天可望解套，改變操作空間。

布朗合約還有三年，喬治合約兩年，而且喬治到期合約2027年夏天還有出手可能。

為何要拆解泰托姆和布朗奪冠黃金搭檔？兩人薪資佔全隊七成比重，等於塞爾蒂克未來三年其他13名球員，只能卡死在全隊30%薪資空間。 路透

史蒂文生為何要拆解泰托姆和布朗奪冠黃金搭檔，除了兩人需要進一步磨合，不易共存之外，兩人薪資佔全隊七成比重，等於塞爾蒂克未來三年其他13名球員只能卡死在全隊30%薪資空間。

除了卡在第二層豪華稅的極限門檻，塞爾蒂克如果不做出選擇，送走泰托姆或布朗其中一人，未來三年塞爾蒂克陣容根本動彈不得，戰力難以補強，拉不高上限。

留下泰托姆，送走布朗，拿下兩個首輪籤做為重建資產，再簽下尼克上季奪冠替補中鋒羅賓森做為禁區防守、籃板支柱，史帝文生布局完美，操作滿分。

喬治並不需要做為球隊第一主力得分手，他只要成功扮演泰托姆的羅賓，適時為球隊提供一對一單打和關鍵得分，不會泰托姆搶光環和球權。而且喬治合約2028年到期，塞爾蒂克有機會提早一年解套，創造更大重建空間和補強資源。

塞爾蒂克總管史帝文生的管理操作，在最大薪資困境中創造契機，帶來改變。 法新社

史帝文生的管理操作可以給滿分，在最大薪資困境中創造契機，帶來改變，交易正資產創造更多重建空間和補強可能，更重要的是保持球隊競爭力，避免戰力跌停，塞爾蒂克目前當然不是爭冠球隊，但球隊並沒有絕望，也持續走在季後賽路上。

露天看台把塞爾蒂克今夏操作評為最糟之一，其實以偏概全，塞爾蒂克做了補強操作最大可能與選擇，不但傷害性最小，重建資產同時獲得累積。

NBA球隊經營管理就是這樣，大多只有選擇，難論對錯，不管你喜不喜歡，這也是職業運動文化最迷人地方。

史帝文生多年展現清析深度和操作邏輯一再證明，比起當教練，他更適合當球隊總管。