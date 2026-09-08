日職／小笠原慎之介成巨人先發救世主 球迷真心換絕情又一例

巨人的小笠原慎之介在6日投出完封勝，這是他自23年7月以來，相隔3年再投出完封勝，這一勝不但解救了前幾場疲困的牛棚投手，更讓球隊拿下9月的第4勝，暫居央聯第二名的巨人距離首位的阪神僅剩2.5場勝差，近期大有可能追上甚至超越。

小笠原是中日在15年的第一指名，當時被譽為王牌接班人，但生涯前期因傷影響並未投出令人滿意的成績，直到21年才首度單季10勝，自此4季都先發20場以上並達到規定投球局數，24年球季後採用入札制度挑戰大聯盟，加入國民。

旅美第一年的25年球季，小笠原在熱身賽出賽5場，防禦率高達11.25，季前被下放小聯盟，7月初首度在大聯盟登板，出賽23場多以中繼為主，只有2場先發，雖然拿到大聯盟首勝，但防禦率逼近7，季後被放到40人名單外，今年球季則從小聯盟起步，6月中決定返日，加入巨人。

小笠原慎之介在大聯盟的一年球季多以中繼出賽。 路透

小笠原在7月中升上一軍，至今8場出賽都是先發，包括6日的完封勝，投出7場優質先發，拿下4勝3敗，防禦率僅有1.90，對球隊的貢獻度相當高，搭配上竹丸和幸、井上温大、西舘勇陽等3名年輕先發，以及展現復活跡象的戸郷翔征，巨人擁有不輸給阪神的先發投手群。

不過中日在24年季後同意讓小笠原使用入札制度赴美，他卻在短短一年多後就回到日職，而且還是加入同聯盟的強隊巨人，難免會讓外界感到錯愕，小笠原在加入巨人後的8場先發有2場是對上老東家中日，都拿下勝投，共投13局無失分，好投讓以前支持過他的龍迷百感交集。

上沢直之在大聯盟只出賽2場。 美聯社

小笠原是日職史上第三名使用入札制度加入大聯盟球隊，卻在第二個球季就決定結束旅美生涯回到日職的投手，前兩人分別是山口俊及上沢直之，但他與上沢都不是回老東家。

上沢從14年球季開始成為火腿的王牌，在火腿累積70勝，23年投出聯盟最多的170局，防禦率僅有2.96，季後使用入札制度加入光芒，熱身賽出賽4場，防禦率高達13.03，未能進入開季名單，上沢選擇行使逃脫條款，3月底被交易至紅襪，5月在大聯盟初登板，出賽2場，防禦率是2.25，但之後被下放3A，投球內容不佳，季後被放在40人名單外，11月回到日本，12月中隨即傳出與軟銀簽下一紙4年合約的消息。

在他之前，尚未獲得自由球員權利就使用入札制度挑戰美國，返日後加入不同球隊的共有5人，但就如前述，隔年就回日職的當時只有他一人，此舉即使並沒有違反任何制度規定，但引起廣泛的討論，火腿球迷更是積極表現出無法認同的聲音，質疑上沢當初挑戰大聯盟的決心，而且他加入的還是同聯盟的強敵軟銀。

上沢直之在軟銀的這兩季表現優異。 軟銀官方IG

上沢在加入軟銀這兩季表現優異，25年拿到12勝，本季至今已拿到7勝，兩季防禦率都未超過3，是軟銀去年能拿到聯盟優勝及日本一的大功臣，也對本季軟銀暫居龍頭有很大的貢獻。

日職正掀起旅美朝，像上沢及小笠原這類挑戰大聯盟短時間就回日職，還加入他隊的例子只會越來越多，得利的大多都是豪門強隊。