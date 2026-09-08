交易截止日後誰真的幫上忙？6名轉隊後迅速改變球隊成功案例

每年交易截止日前，多支球隊都會積極補強，但真正能在一、兩個月內明顯改變球隊結構的交易，其實沒有想像中那麼多。有些球員需要重新適應聯盟、守位與隊友，有些則因角色不清或狀況下滑，最後只留下交易當下的名氣。今年卻有幾筆交易，在短短數週內就開始產生回報。這些球員的共同點並不在於名氣，而在於他們很快找到新球隊需要的角色。

其中一個特別的案例，是坦帕灣光芒隊的新捕手希克斯（Liam Hicks）。希克斯加盟後出賽23場，其中20場先發蹲捕，打出.310/.405/.493，且保送數比三振還多。對捕手這個進攻要求相對較低的守位而言，這樣的產出非常突出。更重要的是，他沒有只靠棒子製造價值。蹲捕之後，希克斯在接球框好球方面表現出色，控制跑者的能力也略高於平均。捕手原本就是稀缺守位，一名能打、能接，又能處理跑壘壓力的捕手，短時間內就能提高整支球隊投捕搭檔的穩定度。

。小熊在交易截止日前最大的問題之一，就是先發輪值缺乏穩定性。霍梅斯轉來後，正好填補這缺口且效果比預期更好。 路透

另一個典型的成功案例，是芝加哥小熊的霍梅斯（Clay Holmes）。小熊在交易截止日前最大的問題之一，就是先發輪值缺乏穩定性。霍梅斯轉來後，正好填補這缺口且效果比預期更好。這位33歲右投原本長期擔任牛棚投手，之後在大都會成功轉型先發。加盟小熊後，前5場先發合計29局，防禦率只有1.55，而且沒有任何非自責分失分。霍梅斯與小熊之所以特別契合，還有一個重要原因：他的投球型態與球隊守備高度互補。霍梅斯原本就是一名擅長製造滾地球的投手，而小熊今年內野守備品質相當出色。對這類投手而言，身後守備能不能把滾地球穩定轉換成出局數，會直接影響實際成績。霍梅斯轉隊的成功，除了個人狀態，也反映出球員特質與球隊環境的匹配。

洛杉磯道奇隊的史庫柏（Tarik Skubal）則屬於另一情況。他的交易本就是重量級補強，外界期待也非常高。加盟道奇後，他並沒立刻投出個人生涯最巔峰版本，但前5場先發繳出3.00防禦率、2.29 FIP，三振率更高達30.6%，這組數字已經相當有說服力。3.00防禦率本身就是頂尖水準，而2.29 FIP則顯示他的投球內容比表面失分更好。超過30%的三振率，對先發投手而言同樣屬於王牌等級。史庫柏對道奇的價值，也不一定需要每場都投7局無失分。這支球隊本來就有大量明星，季後賽真正需要的是短系列中能夠穩定壓制對手前段打線的先發投手。連續兩年拿下美聯塞揚獎的史庫柏，目前正扮演這角色。

賈西亞（Luis Garcia Jr.）加盟紐約洋基後，則把自己原有的進攻優勢直接帶進新球隊。他從華盛頓國民轉隊時，本來就名列國聯長打率前段，到了布朗克斯後力量沒有消失，26場打出.292/.337/.500，敲出5支全壘打，OPS+來到133。更值得注意的是，133 OPS+幾乎和他在國民時期的水準相同。這表示沒有因換隊、換聯盟、換球場就出現明顯下滑，而是把原有攻擊力完整移植到洋基打線。而在「法官」賈吉（Aaron Judge）長時間缺陣的情況下，賈西亞的加入，也替洋基補上了部分長打火力。

歐戴爾（Jo Adell）則是另一種很直接的補強。克里夫蘭守護者今年長打不足，球隊全壘打數排在大聯盟第29，因此交易歐戴爾的目的很明確：增加力量。他加盟後，並沒有立刻變成超級明星，但至少完成球隊交給的任務。前105個打席長打率.457，敲出4支全壘打與7支二壘安打，平均約每8.4個打數就出現一次長打。對一支原本缺乏全壘打的球隊而言，這已經是相當實際的改善。

截至9月初，貝特曼大聯盟出賽約25場，持續靠安打、保送與上壘能力製造價值，與其他幾名靠長打改變比賽。 法新社

今年另一筆值得注意的交易，則發生在多倫多藍鳥。貝特曼（Brett Bateman）原本是芝加哥小熊2023年第8輪選進的外野手，今年交易截止日前被送往藍鳥，作為高斯曼（Kevin Gausman）交易案的一部分，在3A已打出.311打擊率、.429上壘率與.845 OPS，隨後立刻被藍鳥拉上大聯盟。貝特曼的大聯盟生涯從8月7日開始，而且第一場就面對惠勒（Zack Wheeler），首戰2打數1安打、2次保送，還敲出一支二壘安打，幫助藍鳥以5比4擊敗費城人。進入9月，他的角色更穩定。9月3日對守護者，單場5打數3安打，幫助藍鳥以6比3擊敗外卡競爭對手；那場勝利也讓多倫多只落後克里夫蘭半場。

截至9月初，貝特曼大聯盟出賽約25場，打擊率維持在.330以上，上壘率超過.400，OPS接近.800。雖目前尚未開轟，但他持續靠安打、保送與上壘能力製造價值，與其他幾名靠長打改變比賽的補強相比，類型完全不同。更重要的是，他加入的時間點正值藍鳥全力追趕美聯外卡。多倫多在9月初一度追平最後一張外卡，貝特曼系列賽中都有多安打或上壘貢獻，對球隊後段打線與上壘串聯發揮作用。

道奇找來史庫柏不需要每場都投7局無失分，季後賽需要短系列能穩定壓制對手前段打線的先發。 美聯社

把這六名球員放在一起看，可以發現成功的季中交易沒有固定模板。希克斯是稀缺守位直接升級；霍梅斯是球風與守備環境高度契合；史庫柏提供季後賽王牌價值；賈西亞補上核心打者缺陣後的火力；歐戴爾則針對球隊最弱的長打環節補洞；貝特曼則以高上壘率與穩定安打能力，替藍鳥的外卡衝刺增加一名能持續串聯攻勢的打者。

交易截止日前，球團最重要的事情，往往不是找到名氣最大的人，而是先弄清楚自己缺什麼。球隊如果能在交易之前確認需求，球員加盟後又能迅速找到角色，這類補強即使沒有震撼市場的聲量，最後也往往比單純追逐大牌更有實際效果。