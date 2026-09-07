日職／從野茂英雄到松坂大輔 軟銀前田悠伍拚新人勝投雙冠

2026年中央聯盟新人王由阪神新守護神工藤泰成對決巨人隊23歲內野手浦田俊輔，形成世仇組合阪神對巨人的新人王之爭。

在太平洋聯盟新人王方面，則是軟銀的21歲少年強投前田悠伍一枝獨秀。前田悠伍本季出賽16場都是擔任先發，戰績11勝0敗、防禦率1.95、WHIP1.07都是相當優異的成績。前田悠伍是繼2020年巨人強投菅野智之的13連勝之後再度投出開幕11連勝的投手。目前他以新人之姿，勝投場數與隊友大津亮介、歐力士洋投艾斯皮諾薩(Anderson Espinoza)以及日本火腿左投加藤貴之、北山亘基等人並列。靠著軟銀的強大攻擊火力以及獨走第一的戰力，前田悠伍極有機會爭取洋聯最多勝投手。如果他最後能夠獲得最多勝投手獎項，拿下大獎不僅就等於勝券在握，更重要的是將與日本職棒史上兩大傳奇巨投齊名。

日本職棒上一次有投手包辦新人王、最多勝是2013年養樂多燕子隊的小川泰弘，投出16勝4敗、防禦率2.93的亮眼表現，壓過前田健太的15勝。同一年太平洋聯盟的新人右投手則本昂大也投出15勝，換做其他年份都足以拿到勝投王，可惜這一年他碰到更猛的隊友田中將大，投出NPB紀錄的單季24勝0敗，無緣勝投王。

回溯到更久之前的1999年，這一年在兩大新生代巨投的主宰下，太平洋、中央兩聯盟新人王同時都是最多勝投手，分別是松坂大輔（西武獅、16勝5敗、防禦率2.60）、上原浩治（讀賣巨人、20勝4敗、防禦率2.09），兩大天王投手隨後也主宰了聯盟很長的一段時間，並先後到美國大聯盟發展成功，從新人球季開始寫下一段長達近20年的偉大篇章。洋聯更早期之前還有1990年的野茂英雄（近鐵猛牛、18勝8敗、防禦率2.91）包辦兩大獎項，同時以龍捲風式投法在日本職棒掀起「野茂旋風」，成為當時叱吒風雲的人物。

松坂大輔1999年在西武隊首年投出16勝，贏得太平洋聯盟最多新人及勝投王雙冠。 資料照

大阪桐蔭高校畢業的前田悠伍，是軟銀鷹2023年第一指名的投手，前兩年合計僅在一軍出賽4場比賽，去年七月拿到在一軍的首勝，九月動了左手肘手術之後今年重新出發，並加入與軟銀的前輩千賀滉大共同自主訓練，春訓開始就展現破繭而出的氣勢。5月10日對羅德才拿到本季第一勝，雖然有點晚，不過六月之後勢如破竹，六月3勝0敗、防禦率0.95，七月3勝0敗、防禦率0.33拿下單月MVP，8月9日獲得本季第10勝，現在加入勝投王爭奪行列。即使最後無法拿下勝投王，10勝、防禦率1字頭，都還是相當有利。

比較大的對手將是西武獅隊高中畢業第二年、年僅19歲的篠原響，雖然2024年第五指名，選秀順位並未在前位，不過去年在二軍投出球隊最多的8勝，嶄露頭角，今年開季之後就進入勝利組，靠著最快158公里的速球為武器，出賽37場，投出26次中繼點、防禦率1.75。目前洋聯最多中繼點是千葉羅德隊的鈴木昭汰32次、歐力士隊今年大幅進步的椋木蓮31次，不過差距並不大，如果篠原響能夠拿下中繼王獎項，預料到最後也會獲得不少支持。另外開幕之後扛下西武守護神的岩城颯空，今年有18次救援成功，只是可惜六月之後狀況下滑，影響他的成績，守護神位置也由甲斐野央取代。