中職／陳子豪全壘打魅力完全消失 「億元男」面臨生存保衛戰

味全龍外野手陳子豪打擊低迷不振，很多人都想問，陳子豪到底怎麼了，同時前年底他以10年1.3億元的超大型合約加盟龍軍，附帶雙方買斷條款，成為中職史上第一位「億元男」 ，也就是拿到億元合約的第一人，只是這張合約能否順利走完10年不無疑問。

陳子豪原效力中信兄弟，同時2021年以不到27歲之齡就達成百轟里程碑，成為中職史上最年輕達成百轟的打者，不到30歲就累計131轟，前年球季結束陳子豪行使FA自由球員權利，最終改披龍袍，味全龍看中他的長打能力，特別是全壘打魅力。

只是陳子豪來到味全龍嚴重水土不服，全壘打產量雪崩式下滑，2024年他在中信兄弟單季掃出17轟，打擊率0.276，長打率0.515，去年來到味全龍第一年，一整季只擠出4轟，打擊率0.237，長打率0.310，今年更慘，只有3發全壘打，打擊率0.181，長打率0.259。

陳子豪來到味全龍嚴重水土不服，全壘打產量雪崩式下滑。 味全龍提供

如果說陳子豪到味全龍第一年還在適應環境，可能還說得過去，問題是他加盟第二年，照理說各方面應該融入了，結果不但沒有進步，反而更退步，不要說全壘打產量稀少，就連長打都變得可遇不可求。

更尷尬的是，陳子豪不但長打能力嚴重退化，得點圈有人也經常錯失為球隊建功的機會，去年得點圈有人打擊率0.220，今年只剩0.183，味全龍教練團給他很多出賽機會，兩年期間累計187場出賽和703打席，代表球隊攻勢經常斷在他手上。

值得一提的是，當初陳子豪與味全龍簽下10年包含激勵獎金，最高總值達1.3億元的鉅約，第一年的月薪是90萬元，接下來每年的月薪都破百萬元，至少保障5年，後5年為雙方皆有選擇權及買斷合約權利。

也就是說，陳子豪拿到的不是一張10年保障合約，而是一張 「5+5」年的合約，如果合約前5年結束，雙方無異議合約可以繼續走下去，如果味全龍認賠殺出，可以付一筆買斷金讓他自由或重新議約，所以可視為5年合約，後續看個人造化。

朱育賢(左)、陳子豪(右)於2025年同時加入味全龍，兩人難免會被拿出來比較。 聯合報系資料照

朱育賢和陳子豪同一年行使FA加盟味全龍，兩人難免會被拿出來比較，朱育賢第一年敲出15轟，打擊率0.293，長打率0.476，今年第二年也有12轟，打擊率0.255，長打率0.396，如果陳子豪繳出和朱育賢差不多的成績單，味全龍沒有理由不走完10年合約，問題是陳子豪來到這裡快要滿兩年，反而愈打愈退化，如果接下來3年依舊沒起色，屆時5年一到，味全龍很可能付一筆買斷金讓他自由，或是重新議約大砍薪水。

陳子豪打擊低迷不振的原因很多，許多媒體都曾報導，要天助得先自助，陳子豪若想完整走完這一張10年鉅約，命運掌握在自己手裡。

林岱安從統一獅轉戰富邦悍將，簽下7年球員附帶教練合約，最高總值達5600萬元，但本季他只獲得23場出賽機會，29打數只擠出1支安打。 聯合報系資料照

同樣掙扎的FA球員還有富邦悍將捕手林岱安，今年林岱安從統一獅轉戰富邦悍將，簽下7年球員附帶教練合約，最高總值達5600萬元，但本季他只獲得23場出賽機會，29打數只擠出1支安打，打擊率0.034，對方發動10次盜壘全數成功，完全沒抓到任何1人次，以現在這個時間點來看，富邦悍將投資是失敗的，後續就看林岱安能否奮起。

(今年數據統計至9月5日止)