雷納德「勒索商業帝國」難以想像 聯盟最終竟只對他輕輕落下

NBA就快艇前鋒雷納德涉及規避勞資協議中團隊薪資上限相關規定，透過NBA合約之外手段牟取額外利益、贊助、代言費，經過長達一年調查終於做出最後裁決。

快艇老闆鮑默被罰3000萬美元，快艇2029-33年五個首輪籤被沒收，快艇籃球事務總管勞倫斯、球隊總裁扎克、鮑默均被處以若干年職務停權。

更關鍵的是雷納德不會被禁賽，現有合約也不會作廢，雷納德可以正常出賽。另雷納德涉及快艇向其舅舅兼商業代表羅伯森(Dennis Robertson)提供不正當利益，得支付70萬美元做為賠償。羅伯森今年六月已經被雷納德解雇，NBA也禁止未來五年羅伯森繼續從事聯盟相關商業事務。

NBA與球員工會都已確定這些調查與處分都是最終裁決，並具有約束力。但快艇隨後發出官方聲明，「除了強烈反對NBA針對球隊和雷納德所做的相關調查結論，並指出這是一項嚴重偏頗的調查」。

雷納德在社媒上聲明，是他經紀人判斷錯誤，仍直言「誠信與對這項運動的尊重，都是我為人處世根本。」 路透

NBA這項處分與執行不會改變，快艇只能循司法途徑上訴。

法律的事只能用相關法規、合法性，找出各種違反或規避勞資協議相關規範，用證據去定罪，那都只是文字遊戲和法規條文。

雷納德也在社媒上聲明，「誠信與對這項運動的尊重，都是我為人處世根本，我為身旁的人判斷錯誤所造成的問題承擔所有責任，15年來我始終把家人、籃球和並肩作戰的人放在首位，全心全力付出。」

從球迷、職業運動競技的現實+世俗眼界去看，雷納德和他的舅舅經紀人共同組成「勒索帝國」，NBA這樣的裁決談不上輕重，只能說「聯盟非常有技巧進行法律處分，各種不正當勒索、違造合約，同時規避勞資相關規定不正當行為，最終都很安靜處理，輕輕落下。」

雷納德(中)和他的舅舅經紀人羅伯森(左)共同組成「勒索帝國」。 美聯社

用球迷和現實人生去看雷納德與他舅舅經紀人勒索帝國，或許更能清楚判讀並看穿這齣勒索大戲：

1、羅伯森不只在2019年對快艇這麼幹，他也對湖人這麼要求，想簽雷納德可以，但需要提供私人飛機、球隊股權、場外贊助，甚至包括房產等各種不正當需求。只有滿足這些額外需求和條件，雷納德才有可能加盟。

湖人籃球事務總裁珍妮巴斯當年就出傳出這樣的消息，但一直未獲證實，現在事態引爆，這樣的經紀人文化和勒索手段，顯然已經超出勞資協議和相關規避問題，那是醜聞。

2、這樣的處分和停權，對羅伯森有影響？顯然沒有，雷納德所有合約都有效，可以持續出賽，鮑默當了冤大頭，額外付出至少5000萬美元，快艇連總冠軍賽都沒沾到邊，現在鮑默又被罰3000萬美元。

雷納德和舅舅經紀人該拿與不該拿的都拿走了，快艇近六年連總冠軍賽都沒打進過，鮑默還被罰巨款+停權，豈止賠了夫人又折兵。

NBA只談法律問題，針對規避勞資協議做出調查議處，船過水無痕，大家都不必相互傷害，球照打、合約照走、薪水照領、比賽繼續，商業模式和籃球金錢帝國繼續擴大，每個人都懂。

3、快艇未來10年都很難翻身，但這也不那麼重要，快艇隊史一直如此，只是洛杉磯另一支NBA球隊。

快艇老闆鮑默被罰3000萬美元，或許賣掉快艇的時機到了。 路透

或許鮑默賣掉快艇的時機到了，當鮑默不再能充分享受爭冠過程，盡情挑戰各式體制，那玩NBA球隊還有什麼樂趣。